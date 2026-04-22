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    Irán amenaza con una respuesta militar “inmediata y contundente” contra EE.UU. e Israel ante cualquier agresión

    Las tensiones escalan tras la extensión unilateral de la tregua por parte de Washington y el endurecimiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Un hombre ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Shadati

    Las autoridades iraníes elevaron este martes el tono frente a Estados Unidos e Israel, advirtiendo que responderán “de inmediato” y “con fuerza” ante cualquier agresión, en un nuevo capítulo de la creciente tensión en Medio Oriente pese a la vigencia de un alto el fuego temporal.

    El pronunciamiento fue emitido por el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, principal órgano de comando unificado de las Fuerzas Armadas iraníes. A través de su portavoz, Ebrahim Zolfaqari, el organismo aseguró que sus fuerzas están en “estado de máxima preparación” y listas para ejecutar ataques contra “objetivos previamente determinados”.

    “Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo”, afirmó Zolfaqari, agregando que Teherán “atacará de inmediato y con fuerza” si se concreta cualquier acción hostil.

    En esa línea, advirtió que la respuesta será más severa que las anteriores ofensivas registradas en el conflicto.

    El mensaje fue lanzado poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego acordado a comienzos de abril, condicionando su continuidad a que Irán presente una propuesta concreta en el marco de las negociaciones en curso sobre su programa nuclear.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Sin embargo, desde Teherán han cuestionado duramente las acciones recientes de Washington, especialmente el bloqueo naval impuesto en el estratégico estrecho de Ormuz.

    Según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), al menos 28 buques han debido cambiar su rumbo o regresar a puertos iraníes tras la implementación de esta medida, que ha generado un fuerte impacto en la navegación comercial.

    El gobierno iraní considera esta maniobra como una violación directa del acuerdo de cese de hostilidades.

    Al respecto, el canciller Abbas Araqchi sostuvo que el cierre marítimo “constituye un acto de guerra”, elevando la gravedad del escenario diplomático y militar.

    Además, el portavoz militar iraní lanzó una advertencia adicional sobre el suministro energético global: “Esta vez no habrá petróleo”, afirmó, insinuando posibles acciones para interrumpir el flujo de crudo en la región, una de las principales arterias del comercio mundial.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.Alto el fuegoIsraelEstrecho de OrmuzEbrahim ZolfaqariMundo

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