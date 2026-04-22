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    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Los clubes se miden por la revancha de la segunda semifinal del campeonato.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming. Foto referencial Instagram @atalantabc Servicios / La Tercera

    Este miércoles se terminan de definir las semifinales de la Copa Italia, con el duelo de vuelta entre Atalanta y Lazio.

    Los equipos llegan a la revancha tras igualar a 2 en el cruce de ida, por lo que este enfrentamiento es fundamental para definir el cupo a la final.

    Recordar que el ganador de la llave luchará por el título contra Inter, viene de eliminar a Como.

    Cuándo juega Atalanta vs. Lazio

    El partido de Atalanta contra Lazio es este miércoles 22 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia para este compromiso.

    Dónde ver a Atalanta vs. Lazio

    El partido de Atalanta contra Lazio se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online de la Copa Italia se encuentra en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolCopa ItaliaAtalantaLazioAtalanta vs LazioSemifinalDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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