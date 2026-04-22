Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming. Foto referencial Instagram @atalantabc

Este miércoles se terminan de definir las semifinales de la Copa Italia, con el duelo de vuelta entre Atalanta y Lazio.

Los equipos llegan a la revancha tras igualar a 2 en el cruce de ida, por lo que este enfrentamiento es fundamental para definir el cupo a la final.

Recordar que el ganador de la llave luchará por el título contra Inter, viene de eliminar a Como.

Cuándo juega Atalanta vs. Lazio

El partido de Atalanta contra Lazio es este miércoles 22 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia para este compromiso.

Dónde ver a Atalanta vs. Lazio

El partido de Atalanta contra Lazio se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Además, la cobertura online de la Copa Italia se encuentra en la plataforma DGO.