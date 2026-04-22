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    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Con foco en mantener el liderazgo móvil y en la expansión del negocio de internet fijo, Entel destinará el 66% del monto a Chile y el 34% restante a Perú. Adicionalmente, en esta jornada dejó la mesa su presidente, Juan Hurtado Vicuña.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este miércoles, Entel llevó a cabo su Junta Ordinaria de Accionistas del 2026, encabezada por el vicepresidente de la compañía Luis Felipe Gazitúa, el gerente general Antonio Büchi y el gerente legal Felipe Silva. Uno de los puntos claves a tratar fue la renovación del directorio, donde se oficializó la salida del actual presidente de la mesa, Juan Hurtado Vicuña.

    El directorio hasta el momento estaba conformado, además de Hurtado Vicuña y Gazitúa, por Richard Büchi Buc, Bernardo Matte Larraín, Juan José Mac-Auliffe, Carla Brusoni, Luz Granier, Enrique Armin Gundermann y Carlos Hurtado Rourke.

    Para el periodo 2026-2029 fueron reelectos Granier (propuesta por las AFP), Büchi, Gazitúa, Gundermann, Hurtado Rourke y Matte Larraín.

    Pero varios nombres dejaron el directorio. Además del mismo presidente, salieron de la mesa Brusoni y Mac-Auliffe. En su reemplazo, entraron Maria Ignacia Hurtado Cruzat (hija de Hurtado Vicuña), Cristián Arnolds Reyes y Francisco Ossa Guzmán.

    El vicepresidente de directorio dedicó unas palabras a Juan Hurtado Vicuña, quien no estuvo presente en la instancia. “Por razones personales ha decidido no repostular al cargo de director de la compañía. Juan integra el directorio de Entel desde 1993, y lo preside desde 1996, salvo el breve periodo cuando Telecom Italia fue el controlador de la compañía. En definitiva, más de tres décadas que han visto la compañía crecer y multiplicarse”, resumió.

    “He tenido el honor de acompañarlo en buena parte de estos años y les puedo decir que he sido testigo fiel de su cariño por Entel y por su gente. Los que me conocen saben que suelo decir y con mucho convencimiento que no existe nadie imprescindible, aunque todos somos únicos e irrepetibles. Juan por supuesto lo es y por ello lo echaremos de menos”, dijo Gazitúa.

    Y finalizó señalando: “Querido Juan, muchas gracias por tu compromiso, tu estímulo permanente, fuerza y entusiasmo. Especialmente, muchas gracias por tu confianza y amistad. Te deseamos lo mejoren este nuevo paso de tu vida”.

    Aún queda por decidir quién de los directores será el nuevo presidente: una opción es que ese lugar lo asuma el ex gerente general, Richard Büchi.

    Lo que se viene para 2026

    Durante la instancia, se anunció un plan de inversiones para el 2026 de $575 mil millones (unos US$648 millones al valor del dólar de hoy), que se repartirán en un 66% en Chile ($376 mil millones) y un 34% para Perú ($197 mil millones).

    El foco de las inversiones de Entel para este año estará destinado a mantener el liderazgo móvil, y la expansión del negocio hogar tanto en Chile como en Perú. “El despliegue del 5G y el crecimiento en el mercado de internet fija en ambos países siguen siendo los factores que nos llevan a tener inversiones más expansivas”, precisó la firma.

    Respecto a la competencia con Millicom, el nuevo actor del mercado que se hizo con las operaciones de Telefónica en Chile, Antonio Büchi resaltó que Entel en su historia “ha competido, con operadores multinacionales, locales, entrantes, salientes... durante décadas. Respetamos mucho la competencia y creemos que Millicom es un operador que ha demostrado ser competente en los otros mercados. Lo que más nos ha premiado es, si bien tener el respeto y la atención sobre la competencia, focalizarnos en lo que hacemos bien”.

    Consultado por las definiciones de la nueva Subsecretaría de Telecomunicaciones, liderada por Romina Garrido, el gerente general de Entel afirmó estar “muy complacidos” por el enfoque de desregular.

    “Yo me focalizaría en agilidad, en no poner cargas adicionales sino ir midiendo las cargas que nos colocan a una industria que está ya estresada, y mucho respeto a las leyes y al derecho de propiedad, que ella ya puso una énfasis especial en eso”, dijo Büchi.

    Además de los impactos locales, también apuntó a los internacionales. Primero, mencionó que “por la inteligencia artificial ha habido un aumento de demanda de chips, y eso ha encarecido mucho los terminales y los elementos de red”.

    Por otro lado, también prevé un riesgo por el cierre del estrecho de Ormuz, apuntando a que tarde o temprano tendrá un impacto en el precio de la energía, lo que para la industria de telecomunicaciones significará un costo adicional. “No es de gran escala, pero hay que hacerse cargo”.

    Adicionalmente, el gerente general de la empresa resaltó que este año ya lograron implementar la segunda fase del Direct to Cell con Starlink, tanto en Chile como en Perú, ahora incorporando la conexión de WhatsApp, X, AccuWeather, y Google Maps, en lugares remotos sin señal. Una tercera fase permitirá realizar llamadas por WhatsApp. Adelantó que para habilitar dicha función aún falta cerca de un año y medio.

    Eso sí, de los países que ya tienen habilitada esta tecnología, Chile es el que tiene la mayor tasa de uso, de acuerdo a lo expuesto por Büchi.

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