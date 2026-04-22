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    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Los ministros de Asuntos Exteriores, Hugo de Zela Martínez, y de Defensa, Carlos Díaz, ha presentado este miércoles su dimisión.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Perú, José María Balcázar. PRESIDENCIA DE PERÚ

    Los ministros de Asuntos Exteriores, Hugo de Zela Martínez, y de Defensa, Carlos Díaz, ha presentado este miércoles su dimisión en respuesta a la decisión del presidente de Perú, José María Balcázar, de paralizar la compra de aviones de combate F16 a pesar de que la Fuerza Aérea suscribió el acuerdo de venta.

    De Zela ha hecho público su “completo desacuerdo” con este “repentino cambio de decisión” del presidente peruano, que no solo “le quita credibilidad”, sino que además “pone en peligro” al país, ha dicho en una entrevista para RPP, donde ha informado de que ha enviado ya su carta de renuncia.

    “Hace que nos convirtamos en un país con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación”, ha lamentado De Zela, que ha acusado a Balcázar de “mentir” a los peruanos después de que días atrás dijera que su Gobierno no había comprado los aviones pese a que ya circulaba por los medios de comunicación el acuerdo que se había alcanzado con el proveedor estadounidense Lockheed Martin.

    “Él sabía que los dos contratos se habían firmado (...) El Ministerio de Defensa le comunicó a Balcázar que los dos contratos se habían firmado; sin embargo, ha estado saliendo en los medios a decir que los contratos no están firmados. Creo que es grave que un jefe de Estado mienta”, ha dicho.

    De Zela ha explicado que en base a estas “mentiras” es “imposible” que él pueda ejercer su cargo de ministro de Exteriores y ha explicado que intentó convencerle de la necesidad de firmar estos contratos en una reunión en la que también estuvo presente el hasta ahora ministro de Defensa.

    Díaz también ha presentado una carta de renuncia en la que ha trasladado al presidente peruano su “discrepancia sustantiva” con la decisión de dar marcha atrás a esta compra, ya que “podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”.

    En la víspera, Balcázar reiteró que bajo su Gobierno no se efectuará dicha compra y será el próximo ejecutivo, que ha de surgir tras la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio, el encargado de hacer efectivo estos contratos.

    “Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno con toda la legitimidad del caso el que tenga que hacer la compra de los aviones”, aseguró el presidente de Perú en una entrevista para la emisora Exitosa, incidiendo en que “desde el inicio” se acordó que se postergaba la adquisición de las aeronaves.

    Más sobre:PerúMinistrosDimiten

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