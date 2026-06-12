Dos detenidos por robos en estaciones de Metro: uno había escapado a Argentina

Durante la jornada de este viernes, Carabineros informó sobre la detención de dos sujetos que formaban parte de una banda delictual dedicada a cometer delitos al interior del Metro de Santiago.

Uno de los sujetos fue aprehendido en la Región Metropolitana, mientras que el segundo huyó hacia Argentina, donde fue detenido tras cometer delitos similares.

Según informó el coronel Cristián Candia, jefe del Departamento Labocar, “uno de estos individuos fue detenido en la Región Metropolitana y el segundo, al tener conocimiento que era buscado por la justicia, sale hacia la República de Argentina, donde nuevamente es detenido por la comisión de delitos similares”.

“A través de la alerta Interpol se logra la detención de este individuo y será extraditado hacia nuestro país para que cumpla algún tipo de condena o siga la investigación que está realizando el Ministerio Público”, añadió.

De acuerdo a la información policial, los sujetos se dedicaban al hurto, robo con intimidación y robo con sorpresa principalmente en estación Rondizzoni de la Línea 2. “El delito a los cuales se les vincula está relacionado a robos principalmente de especies, teléfonos celulares, pero eran cotidianos y personas que ya eran conocidas”, añadió.

Finalmente, Candia explicó que “hay bastantes delitos que se les están investigando actualmente y como les acabo de señalar, estos individuos eran conocidos ya por el personal de seguridad de Metro”.