Detienen a dos sujetos tras robo de camión que transportaba botellas de whisky en Maipú

Dos sujetos fueron detenidos por el robo de un camión que transportaba botellas de whisky el pasado miércoles en la comuna de Maipú.

Los hechos se registraron cuando un grupo de delincuentes interceptaron el camión, intimidando a los conductores y sustrayendo el vehículo, con un contenido avaluado en $55 millones.

La víctima alerta del robo con lo cual se inicia la búsqueda y posterior seguimiento del vehículo.

En el procedimiento es que se produce un intercambio de disparos, y finalmente en la comuna de Quilicura es que se logra la detención de dos de los responsables.

Según detalló el coronel Cristian Candia, “intimidan y detienen a un camión que transportaba diferente mercadería, la sustraen, retienen a las víctimas, posteriormente, gracias a la pronta reacción de personal territorial, se logra la detención de dos individuos de nacionalidad chilena con un amplio prontuario policial y la recuperación de la totalidad de la mercadería sustraída”.