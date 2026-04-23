Dos detenidos deja persecución que se extendió por múltiples comunas de la Región Metropolitana

Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada del pasado martes, tras una persecución que se extendió por múltiples comunas de la capital.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando personal policial de la 18ª Comisaría de Ñuñoa recibió una denuncia por el robo de un vehículo en calle García Moreno.

Según informó la víctima, el automóvil mantenía un sistema de GPS activo, lo que permitió dar con su ubicación en el ingreso a la caletera de Avenida Américo Vespucio, a la altura de Avenida Grecia.

Es en este punto que se inició una persecución junto con personal municipal de Ñuñoa, el cual se extendió por las comunas de Macul, La Florida, San Ramón, La Cisterna y Lo Espejo.

De acuerdo a la información policial, en calle Lincoln con José Joaquín Prieto en la comuna de Lo Espejo, es que el personal logró detener a los sujetos y recuperar el móvil sustraído.