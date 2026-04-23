Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

Funcionarios de Carabineros enfrentaron a sujetos armados y frustraron el robo a un camión de reparto de productos alimenticios en Maipú, al mediodía de este jueves.

Cerca de las 12.45 horas, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 44° Comisaría de Carabineros recibió una alerta radial solicitando cooperación en avenida Cuatro Poniente, cerca de la intersección con Eduardo Frei Montalva.

En el lugar, un grupo de sujetos se encontraba perpetrando un robo a un camión con mercadería.

Los funcionarios policiales enfrentaron a los asaltantes usando sus armas de servicio.

Dos de los sujetos resultaron heridos y un tercer involucrado fue detenido.

En el procedimiento participaron unidades de Radiopatrullas y apoyo aéreo de la Prefectura Aérea.