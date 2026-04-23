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    SLEP Santiago Centro informa desalojo del Liceo 1 Javiera Carrera y que dos colegios emblemáticos depusieron tomas

    La mañana de este jueves, el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional y el Liceo 1 fueron tomados por sus estudiantes, a solo 48 horas que el proyecto de Escuelas Protegidas fuese aprobado en la Cámara de Diputados. El SLEP propuso posteriormente a los estudiantes "la realización de una reunión con autoridades del ámbito educativo".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 23 de Abril de 2026. Instalacion de sillas y mesas en reja del Instituto Nacional en senal de protesta por la aprobacion de la Ley de Escuelas Protegidas Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves se desarrollaron tomas por parte de los estudiantes del Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional y el Liceo 1 Javiera Carrera, todos en la comuna de Santiago.

    En particular, desde la mañana se habían reportado desórdenes a las afueras del Liceo de Aplicación, los que obligó a suspender el tránsito en avenida Ricardo Cumming, según informó a través de X Transporte Informa.

    Mientras tanto, a través de Instagram, el Liceo 1 Javiera Carrera informó la toma del establecimiento alrededor de las 11:50 de la mañana.

    En ese contexto, y según detalló el SLEP Santiago Centro por medio de un comunicado, las situaciones antes descritas obligaron “a suspender las actividades académicas y administrativas programadas”.

    El SLEP detalló que se habrían desplegado por los establecimientos educacionales para generar instancias de diálogo que permitieran “recuperar los espacios educativos y retomar el normal funcionamiento de las clases en el menor tiempo posible”.

    A pesar de lo anterior, explicaron que aquello no fue posible, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para restituir el control de los recintos.

    "En el caso del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación, los estudiantes depusieron la ocupación durante la mañana, lo que permitió el desarrollo de la jornada de la tarde. En contraste, esta situación no se logró revertir en el Liceo 1 Javiera Carrera, lo que obligó al desalojo“, explicaron desde el organismo.

    Además de lamentar que se generen estas situaciones, el SLEP propuso a los estudiantes “la realización de una reunión con autoridades del ámbito educativo, con el objetivo de generar un espacio de diálogo constructivo donde puedan plantear sus propuestas, inquietudes y demandas, favoreciendo así la búsqueda de soluciones en un marco de respeto y participación”.

    Sobre la situación del desalojo en el Liceo 1, la institución educativa informó a través de redes sociales que habría ocurrido alrededor de las 14:10 de la tarde y que no habrían “ni detenidos ni daños en el establecimiento”.

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