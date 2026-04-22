Usaban varias cuentas para mover el dinero: desarticulan banda asociada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Local de Valparaíso desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y asociación criminal, logrando la detención de 22 personas en distintas regiones del país.

El operativo e investigación lo realizó el equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar, en conjunto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Valparaíso, en un trabajo que duró más de un año.

Según detallaron desde la PDI, se estableció la existencia de una estructura organizada con vínculos con el Tren de Aragua, que tenía roles definidos entre sus integrantes, quienes internaban remesas de droga provenientes del norte del país utilizando la modalidad de correos humanos, para posteriormente distribuirlas en la Región de Valparaíso y otras zonas del territorio nacional.

El fiscal José Uribe indicó que “el perfil son personas todas sin antecedentes penales, tanto en nuestro país; son personas con cédula de identidad. Hay un par que se cuenta como irregular”.

En detalle, según informó el prefecto Patricio Flores, jefe de la Prefectura Viña del Mar, son 18 venezolanos, dos cubanos, un colombiano y un chileno. “El modus operandi era facilitar cuentas por parte de estos terceros para poder mover el flujo migratorio”, explicó.

Las diligencias permitieron establecer un flujo financiero superior a los 4.000 millones de pesos, dinero que habría sido transferido al extranjero como parte del proceso de blanqueo de capitales asociado a la actividad ilícita.

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, la PDI gestionó órdenes de detención y de entrada y registro para 16 domicilios, ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, concretando la detención de las 22 personas.

Durante los allanamientos, los detectives incautaron droga, evidencia tecnológica y diversos elementos de interés criminalístico que permitieron acreditar la participación de los imputados en los delitos investigados.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención y formalización.