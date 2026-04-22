CChC anticipa efecto acotado de la exención transitoria del IVA en la compra de viviendas

31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez 31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez

La construcción se mantenía expectante de la presentación del proyecto de reconstrucción nacional, que proponía una serie de medidas que buscaba reimpulsar al sector, “que genera parte importante de los empleos en Chile“, explico el gobierno.

Entre dichas medidas se encuentra la exención transitoria de IVA para al compra de viviendas nuevas por un año. El gobierno estima que se trataría de al menos 100 mil nuevas viviendas.

“La norma resguarda el derecho del vendedor a utilizar el crédito fiscal de construcción contra otros débitos, permite la devolución del impuesto para operaciones realizadas desde el ingreso del mensaje presidencial bajo la condición de restituir el IVA recargado al comprador", detalla el proyecto, cumpliendo con la retroactividad anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, apuntó que si bien esta medida “contribuye a activar el mercado, lo hará de manera muy acotada. Lo anterior debido al bajo efecto en tratamiento del IVA crédito (IVA en el que se incurre en el proceso de construcción)”.

26/12/2024 - ALFREDO ECHAVARRIA, PRESIDENTE DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Echavarría dice que “con todo, estimamos que su impacto será menor especialmente si lo comparamos con otras herramientas que han demostrado efectividad como la ley de subsidio a la tasa, que tienen un costo fiscal casi neutro”.

Aunque Quiroz anunció que el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios se mantendría durante la tramitación del proyecto para no ralentizar las ventas, dicha iniciativa no ha sido presentada en el Congreso.

A pesar de ello, valoró otras iniciativas, que “apuntan en la dirección correcta para impulsar la reactivación y el crecimiento del país, y con ello reducir el alto desempleo que lleva 38 meses con cifras superiores al 8%. Entre ellos, los ajustes asociados al DFL2 nos parecen muy adecuados para el contexto actual que enfrenta la industria”.

Esta medida establece “un beneficio tributario para las viviendas DFL 2, con el objeto de incentivar su uso en arriendo y apoyar la oferta habitacional (...) modifica el tratamiento tributario de los ingresos por arriendo para personas naturales, acotando su aplicación a viviendas a partir de la tercera unidad y con una superficie no superior a 90 m²”.