Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

A 89 días del arranque del gobierno de José Antonio Kast, el Comité de Ministros vigente ha sesionado más que en las tres administraciones anteriores a igual fecha.

Claramente, un estandarte del gobierno de la actual administración ha sido acelerar la tramitación de permisos ambientales, buscando destrabar los cuellos de botellas que, según ellos, detenía la inversión y, en consecuencia, el empleo.

En su primera cuenta pública del pasado 1 de junio en el Congreso, Kast dedicó un espacio para felicitar el trabajo que ha desarrollado el Comité de Ministros. “Quiero valorar especialmente el trabajo del Comité de Ministros, compuesto por Medio Ambiente, Agricultura, Economía y Minería, Salud y Energía, quienes luego de seis reuniones lograron destrabar cerca de US$ 7 mil millones (en inversión). Además, estamos racionalizando los permisos sectoriales, esos que muchas veces son la verdadera causa de que un proyecto con todos sus papeles en regla no logre partir”, manifestó.

Así, durante este gobierno, dicha instancia ha tenido entre el 11 de marzo y el 8 de junio, un total de seis sesiones: una ordinaria y cinco extraordinarias.

La última fue el 28 de mayo, donde se discutieron cuatro proyectos: Copiaport-e, parque solar Tamarico Fase II, la continuidad operacional del Relleno Sanitario Los Ángeles y Punta Puertecillo. A los tres primeros se les mantuvo la calificación ambiental favorable, mientras que al último no.

De los 16 proyectos sobre los que se ha pronunciado el comité desde la llegada de la actual administración, el proyecto Punta Puertecillo es el único que se ha mantenido como rechazado.

Actualmente, el equipo del comité está compuesto por los ministerios de Medio Ambiente, a cargo de la ministra Francisca Toledo; Salud, con May Chomalí; Economía y Minería, con Daniel Mas; Agricultura, con Jaime Campos, y Energía, con Ximena Rincón.

Administraciones anteriores

Con el número de sesiones vigente, este Comité de Ministros ha realizado cinco reuniones más que la administración pasada de Gabriel Boric, que entre el 11 de marzo y el 8 de junio de 2022, había realizado solo una, el 6 de junio.

En esa cita se rechazaron dos proyectos. Por un lado, el reclamo del titular de “Centro de Manejo Ambiental Nuble Sustentable”, por US$ 5 millones, cuya calificación fue negativa; y, por otro lado, se aceptó el reclamo contra el proyecto “Andes LNG”, por US$ 650 millones.

Por su parte, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que arrancó el 2018, no hubo ninguna sesión en el periodo analizado, aunque por poco sí. La primera de dicha administración fue el 14 de junio, instancia en que se rechazaron dos reclamaciones, reafirmando la aprobación de dos proyectos, uno minero y otro de gas natural, por un total de US$ 174 millones.

Finalmente, en el caso de Bachelet II, el Comité de Ministros tuvo solo una sesión en el lapso examinado, exactamente el 19 de marzo de 2014. En esta reunión se aceptaron las reclamaciones en contra del polémico proyecto “Hidroeléctrico Aysén”, rechazando con ello la iniciativa, de US$ 3.200 millones.