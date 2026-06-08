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    Antofagasta Minerals del grupo Luksic anuncia inversión de US$900 millones para extender vida útil de Minera Zaldívar

    El plan busca extender la vida útil de Minera Zaldívar hasta el 2051.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Roberto Candia

    Antofagasta Minerals anunció que invertirá US$900 millones para extender las operaciones de su operación de Minera Zaldívar, donde comparten la propiedad con la canadiense Barrick Gold.

    El anuncio fue resaltado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y realizado por la empresa ligada al grupo Luksic en el contexto de la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética (Exponor).

    Según detalló el Ejecutivo, la inversión busca extender la vida útil de Minera Zaldívar hasta el año 2051.

    Desde el gobierno explicaron que el proyecto considera la construcción de un nuevo sistema de impulsión que permitirá incorporar aguas servidas tratadas provenientes de la empresa sanitaria Econssa al proceso productivo a partir de 2028.

    “La extensión de vida útil de Minera Zaldívar nos demuestra que, cuando existe certeza jurídica, innovación técnica y voluntad de trabajar en conjunto, los límites del desarrollo se expanden, no solo en términos económicos”, dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

    El gobierno también resaltó que la inversión generará hasta 5.000 puestos de trabajo durante su peak de construcción, además de mantener cerca de 4.000 empleos vinculados actualmente a la operación.

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