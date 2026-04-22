Alejandro Tabilo comienza su camino en el Masters 1000 de Madrid con un cómodo triunfo sobre Valentin Royer

Alejandro Tabilo (43º) se estrenó en el Masters 1000 de Madrid. Lo hizo con mucho éxito y ofreciendo un alto nivel de juego frente al francés Valentin Royer (72º), a quien superó sin mayores inconvenientes por 6-2 y 6-4.

En la arcilla hispana, el zurdo chileno mostró las condiciones que lo han hecho tener un importante ascenso en esta temporada: una alta efectividad con sus primeros servicios y buenos juegos de devolución.

Esta tendencia se vio claramente en el set inicial, donde Jano aprovechó su primera oportunidad para quebrar en el tercer game, gracias a su buena profundidad de tiros y sus acostumbrados ángulos. Luego, repitió la fórmula en el séptimo para cerrar con mucha tranquilidad el capítulo.

Lejos de aflojar en la segunda manga, Tabilo mantuvo su alto nivel. Una ruptura en el tercer juego lo encaminó a una victoria rápida, sin tanto desgaste de energía, algo sumamente beneficioso, pensando en la complejidad de un certamen como el Masters 1000 hispano.

Los pasajes finales del encuentro mostraron al chileno con mucha determinación y sin dar oportunidades de quiebre a su rival, además de un 88% de puntos con su primer saque, lo que provocó que su rival nunca pudiera sentirse cómodo. El último juego fue el mejor ejemplo de la exhibición brindada por Tabilo, con dos passing shots y un ace para cerrar con jerarquía su gran triunfo.

En la siguiente fase el listón se eleva, pues el nacido en Toronto se medirá este viernes con el checo Jiri Lehecka (14º), con quien se midió en la tercera ronda de Montecarlo. En aquella ocasión el triunfo favoreció al europeo por 4-6, 7-6(4) y 6-3, en un partido donde el crédito nacional tuvo grandes posibilidades de haberse quedado con la victoria.

Garin entra al cuadro

Después de un martes para el olvido, Christian Garin (84º) vuelve a sonreír. El chileno había quedado eliminado estrechamente en la última ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Madrid ante el estadounidense Martin Damm Jr. y tampoco tuvo éxito en el sorteo de lucky losers, donde había dos cupos para tres jugadores.

Este miércoles, Gago recibió una noticia de última hora que alegró su día: el neerlandés Botic van Zandschulp (52º) decidió restarse del torneo por una lesión, lo que le permitió al chileno acceder al main draw y tener la posibilidad de defender los 100 puntos que debe revalidar de su título en el Challenger de Mauthausen el año pasado.

De este modo, el nacido en Arica se estrenará la madrugada de este jueves frente al belga Alexander Blockx (69º). Ambos registran un único enfrentamiento, que se produjo en las Qualifiers de la Copa Davis 2025, donde el chileno se impuso por 7-6(6) y 6-1.

En caso de superar con éxito el debut, su rival será el estadounidense Brandon Nakashima (32º).