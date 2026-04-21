De más a menos: Christian Garin cae contra Martin Damm en la qualy del Masters de Madrid

Christian Garin cayó en la ronda final de la qualy del Masters de Madrid.

Christian Garin fue de más a menos en la última ronda de la qualy para ingresar al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. El tenista nacional enfrentó este martes al estadounidense Martin Damm y acabó sucumbiendo ante el norteamericano con parciales de 2-6, 6-4 y 7-6(5) después de una hora y 14 minutos de competencia.

El comienzo del primer set fue arrollador para la raqueta nacional. Gago consiguió quebrar los dos primeros servicios del norteamericano, lo que le significó tomar una ventaja de 4-0 en el arranque, diferencia que le permitió cerrar la primera manga con comodidad por 6-2.

En el segundo parcial, Damm pareció haber encontrado la fórmula para contrarrestar a su rival. Garin tuvo una primera chance de quiebre en el primer juego que fue bien salvada por el estadounidense. Luego, en el tercero se repitió la historia.

Ya desde el octavo game se comenzó a aclarar el panorama. Tras un intercambio de quiebres, fue el 126° del planeta el que acabó llevándose el premio, cerrando el segundo set por 6-4 y con ello emparejando el duelo.

En la tercera y definitiva manga, Garin tuvo la primera opción de pasar arriba en el marcador, con dos chances de quiebre en el noveno juego que fueron salvados por Damm.

Claro que el momento más tenso fue el 12° game. Allí, la raqueta chilena tuvo que salvar cuatro puntos de partido para forzar el tie break, instancia en la que el estadounidense se impuso por 7-5.

A pesar de esta caída, Garin aún mantiene una última luz de esperanza para meterse en el cuadro principal del Masters 1000. Debido a que es el el mejor sembrado de la segunda ronda de la qualy, está la posibilidad de que pueda ingresar como lucky loser.

En el caso de que alguno de los rivales inscritos no pueda participar, el chileno tomará su lugar y así podría acompañar a Alejandro Tabilo en la primera ronda del torneo.

El camino de Tabilo en Madrid

Debido a su ranking, Alejandro Tabilo (43°) accedió de manera directa al cuadro principal del Masters de Madrid. Su rival en la primera ronda será el francés Valentin Royer (72°), a quien enfrentará este miércoles. Esta será la primera vez que ambos deportistas se encuentren en el circuito.

En el caso de que el chileno avance, este se encontrará con un panorama mucho más complejo, pues en el camino aparece el checo Jiri Lehecka (14°), quien lo derrotó hace algunos días en el Masters de Montecarlo.