La Serie A está sacudida por un escándalo. La justicia italiana investiga la organización de particulares fiestas, en las que participaban jugadores del Inter de Milán, el Milan y de los equipos que actuaban como visitantes en esa ciudad italiana. Las indagatorias apuntan a la prostitución que se ejercía en los eventos y al consumo del denominado ‘gas de la risa’, una sustancia que no aparece en los controles antidopajes, por lo que es altamente apetecida por los deportistas de alto rendimiento.

Los operativos han arrojado cuatro detenidos, que se habrían embolsado más de un millón de dólares por las singulares producciones. Uno de los factores que, precisamente, llamó la atención de los investigadores fue la disparidad entre los ingresos declarados formalmente por los involucrados y los que realmente percibían.

Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan

La organización es apuntada por asociación ilícita dedicada al favorecimiento y explotación de la prostitución, entre otros delitos. El ‘modelo’ de negocios consistía en reclutar mujeres que servían como acompañantes para los invitados, a quienes incitaban al consumo de costosas botellas de alcohol. La segunda parte era la de ofrecer servicios sexuales, otra vez bajo un abultado costo. En este caso, se investiga quiénes percibían los dineros obtenidos bajo esa situación.

En la actividad también había participado un piloto de la Fórmula 1, según se dejó entrever en las escuchas telefónicas vinculadas al caso. "Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que viene a Milán esta noche y quiere a una chica”, se recoge una de las intervenciones policiales.

Un festejo del Milan en el campo de juego.

El protóxido de nitrógeno, nombre técnico del denominado Gas de la Risa, es usado habitualmente como anestésico, provoca euforia y se utiliza como sustancia psicoactiva porque no es detectable en los test antidopaje convencionales.

La Guardia di Finanza ha realizado diversos allanamientos y ha incautado unos US$ 1,3 millones, que pudieron derivarse de blanqueo de capitales y tráfico de estupefacientes.