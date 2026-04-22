Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

Luego de que el Ministerio de Hacienda liderado por Jorge Quiroz las mandatara a recortar un 3% del presupuesto de cada repartición pública dependiende del gobierno central, los organismos han acelerado la búsqueda de dineros que podrían evitar gastar. Eso incluye a la Presidencia de la República, donde ya se ha definido que verá ahorros en temas como gasto en personal, transferencias corrientes y servicios de consumo, entre otros .

Así se desprende de una respuesta vía Ley de Transparencia a La Tercera en la que se detalla de dónde se van a recortar los $706.531.000 correspondientes al 3% del presupuesto inicial de $23.551.017.000 para 2026 .

Por ejemplo, habrá un recorte de $238.305.000 en personal. Esta rebaja corresponde a un 2,2% del total de esa glosa, que considera $11.343.556.000 en gasto de personal para todo el año. En Presidencia, de hecho, ya se han desvinculado personas.

Ello incluye el pago a funcionarios a planta, contrata y honorarios. En ese sentido, distintas entidades públicas y no sólo Presidencia han visto posibles desvinculaciones como opción para acercarse al 3% de recorte, pero también rebajas salariales, aunque en este caso particular no se entregan mayores detalles.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el Presidente José Antonio Kast. Diego Martin

El principal recorte vendrá de las transferencias corrientes, con un ajuste de $300 millones, los que, según se detalla, corresponden a honorarios por “apoyo a actos presidenciales”. Según se puede ver en la Ley de Presupuestos 2026 se consideran $3.960.617.000 para este tipo de actividades, lo que incluye puestas en escena que se realizan en La Moneda o actividades en regiones en el marco de giras presidenciales.

También habrá un ajuste de $116.913.000 correspondiente a la adquisición de activos no financieros . Ahí habrá recortes por 46,5% en máquinas y equipos ($57 millones), de un 19,8% en equipos informáticos ($10 millones) y de un 20,2% en programas informáticos ($49,9 millones).

Otro recorte vendrá de los gastos operacionales con una rebaja de $51.313.000.

Recortes a toda máquina

Desde los distintos ministerios han buscado llegar a la meta impuesta por Hacienda. Así por ejemplo, este diario dio a conocer que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene contemplado recortar a sus distintos Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), en lo relativo al área de préstamos a constructoras para proyectos de construcción con subsidios.

El tema ha generado tensión a nivel de gobierno pues hay algunas entidades públicas que se resisten a un recorte y han manifestado sus reparos a la administración central. Una de las que consiguió una exención es el Ministerio de Seguridad Pública liderado por Trinidad Steinert, la que por ser la cartera que lidera una de las principales preocupaciones de La Moneda logró no tener que hacer esa rebaja. El Ministerio de Salud de May Chomalí, en tanto, afina la rebaja a un guarismo menor que el 3%.

El recorte fiscal fue uno de los principales temas de campaña de Kast, en el que prometió -aunque sin detallar cómo- un recorte de US$ 6.000 millones dentro de todo el Estado.

Distintos oficios en respuesta a la solicitud de Hacienda han alertado sobre potenciales recortes en áreas como convenios, estudios y colaboraciones del Estado, pero también el Presidente Kast dio una señal cuando anunció que parte de su sueldo lo destinaría a labores solidarias.