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    OMS registra más de un mes sin nuevos fallecimientos por hantavirus

    La tasa de letalidad está ubicada en un 23%, con tres muertes consignadas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    OMS registra más de un mes sin nuevos fallecimientos por hantavirus Tendencias / La Tercera

    Más de un mes ha transcurrido sin nuevos reportes de fallecimientos provocados por el hantavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    La cepa Andes, con capacidad de transmisión entre personas, concentró la colaboración y el foco de autoridades a nivel mundial tras su brote en el crucero MV Hondius, donde se desplazaban ciudadanos de 23 países.

    A la fecha, la cifra de contagios de hantavirus llegó a 13 casos y se registran tres muertes, con la última de ellas reportada a inicios de mayo. De acuerdo con la OMS, esto traduce en una tasa de letalidad del 23%.

    Tedros Adhanom, director general de la organización, recalcó que siguen en contacto con los gobiernos donde permanecen pacientes aislados recibiendo tratamiento o con tripulantes todavía en cuarentena.

    El cuarto informe de la OMS categorizó como bajo el riesgo que el brote representa para la población mundial.


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