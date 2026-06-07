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    Presunto ataque terrorista en Israel deja un muerto y cinco heridos

    El tiroteo ocurrió en distintos puntos de la región de Sharon. La Policía israelí abatió a un sospechoso y mantiene operativos para descartar la participación de otros involucrados.

    Por 
    Felipe Rivera
    Presunto ataque terrorista en Israel deja un muerto y cinco heridos MAGEN DAVID ADOM (MDA), LA ESTRELLA DE DAVID ROJA

    Una persona murió y otras cinco resultaron heridas tras un ataque armado registrado en distintos puntos del centro de Israel, en la región de Sharon. La policía israelí investiga el hecho como un presunto atentado terrorista.

    El ataque comenzó en una gasolinera de Kochav Yair, localidad ubicada cerca de la Línea Verde que separa Israel de Cisjordania. Desde ese punto, el atacante se habría desplazado en vehículo hacia Tzur Yitzhak y luego a una carretera cercana a Selait, donde continuó disparando.

    El servicio de emergencias Magen David Adom informó que un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado muerto dentro de su vehículo. Entre los cinco heridos, dos se encuentran en estado grave y otros tres con lesiones de mediana gravedad. Todos fueron trasladados a centros asistenciales, entre ellos el Centro Médico Meir, en Kfar Saba, y el Centro Médico Rabin-Beilinson, en Petah Tikva.

    La policía israelí informó que localizó el vehículo presuntamente utilizado en el ataque, que tenía matrícula israelí, y el arma empleada en los disparos. Además, confirmó que uno de los sospechosos fue abatido. Según una fuente de seguridad citada por medios internacionales, se trataría de un ciudadano israelí proveniente de Tayibe, ciudad de mayoría árabe ubicada al norte de Kochav Yair.

    Presunto ataque terrorista en Israel deja un muerto y cinco heridos

    En un primer momento, las fuerzas de seguridad indagaban la posible participación de un segundo atacante. Sin embargo, posteriormente el Ejército y la Policía señalaron que se trataría de un agresor solitario, aunque los operativos continuaron en la zona para descartar la presencia de otros involucrados.

    Tras el ataque, las autoridades activaron sirenas de infiltración en Tzur Yitzhak y Tzur Natan, por lo que se pidió a los residentes permanecer resguardados. Las Fuerzas de Defensa de Israel también impusieron cierres en pueblos palestinos cercanos y realizaron registros en el sector.

    El primer ministro Benjamin Netanyahu encabezó una evaluación de seguridad luego del ataque. Al lugar también llegaron autoridades policiales y militares, mientras el Ejército mantuvo coordinaciones con mandos del Comando Central y del Comando Sur.

    El ataque fue celebrado por Hamas, que lo calificó como una respuesta a las acciones israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, aunque el grupo no se atribuyó la autoría. La Yihad Islámica Palestina también elogió el hecho y lo vinculó con la situación de la población palestina bajo ocupación.

    La ofensiva generó además reacciones dentro del gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, afirmó en X que si los responsables eran capturados con vida se debía aplicar la pena de muerte. “Por eso es que la Fuerza Judía promulgó la Ley de ‘Pena de Muerte para Terroristas’. La sangre judía no es impune. Quien asesine a un judío verá la horca”, escribió.

    Mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, llamó a una ofensiva contra las armas ilegales entre ciudadanos árabes de Israel. “La ecuación es simple: quien acepte la soberanía del Estado vivirá aquí en paz”, dijo. “Quien elija el camino del terror tendrá su sangre sobre su propia cabeza”.

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