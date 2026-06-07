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    EN VIVO

    En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros

    Ambos van por su primer título de Grand Slam.

    En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros. TRACEY NEARMY

    Minuto a minuto

    Flavio Cobolli 0-0 Alexander Zverev

    SetFlavio CobolliAlexander Zverev
    116

    Actualiza el relato

    Set para Zverev

    Alexander Zverev gana la primera manga por 6-1 a Flavio Cobolli.

    Zverev se aleja

    Sascha está 5-1 arriba, cerca de abrochar el primer set.

    Nuevo quiebre de Zverev

    Alexander Zverez quiebre por segunda vez y se coloca 4-1 arriba en el primer set.

    Zverev aumenta su ventaja

    El alemán sigue certero y se coloca 3-1 arriba.

    Punto de Cobolli

    El italiano logra su primer punto en la final.

    Zverev mantiene el servicio

    Sascha extiende su ventaja.

    Quiebra Zverev

    Tras un extenso primer jugo, Alexander Zverev quiebra de entrada.

    Comienza la final

    Sirve Flavio Cobolli.

    Bienvenidos

    Vive la final de Roland Garros junto a El Deportivo. Flavio Cobolli (14º del ranking ATP) y Alexander Zverev (3º) buscan el título en Francia.

    Más sobre:TenisEn vivoMinuto a minutoPolideportivoRoland GarrosGrand SlamAlexander ZverevFlavio Cobolli

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