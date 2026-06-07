En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros
Ambos van por su primer título de Grand Slam.
Minuto a minuto
Flavio Cobolli 0-0 Alexander Zverev
|Set
|Flavio Cobolli
|Alexander Zverev
|1
|1
|6
Set para Zverev
Alexander Zverev gana la primera manga por 6-1 a Flavio Cobolli.
Zverev se aleja
Sascha está 5-1 arriba, cerca de abrochar el primer set.
Nuevo quiebre de Zverev
Alexander Zverez quiebre por segunda vez y se coloca 4-1 arriba en el primer set.
Zverev aumenta su ventaja
El alemán sigue certero y se coloca 3-1 arriba.
Punto de Cobolli
El italiano logra su primer punto en la final.
Zverev mantiene el servicio
Sascha extiende su ventaja.
Quiebra Zverev
Tras un extenso primer jugo, Alexander Zverev quiebra de entrada.
Comienza la final
Sirve Flavio Cobolli.
Bienvenidos
Vive la final de Roland Garros junto a El Deportivo. Flavio Cobolli (14º del ranking ATP) y Alexander Zverev (3º) buscan el título en Francia.
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