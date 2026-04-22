Un retorno a las raíces cruzado por el dolor: lo que sabemos del nuevo disco de Foo Fighters

Fue en enero pasado, durante una presentación en Australia, cuando el siempre locuaz Dave Grohl, lanzó un clásico de los conciertos; la habitual promesa de volver a tocar en tierra oceánica. Pero sumó un detalle. “Y puede que tengamos un disco completamente nuevo de canciones que acabamos de terminar el otro día. ¡No lo sé!”.

El disco es Your Favorite Toy, el duodécimo de la carrera del grupo, a publicarse este 24 de abril. Un álbum en que las guitarras vuelven a atronar a todo volumen, como recuperando el espíritu punk rock que de alguna forma cruzaba los primeros discos del proyecto.

En una reciente charla con Apple Music 1, Grohl detalló algunas claves del proceso de composición y el eje de las canciones. “Durante el último año y medio, pasé mucho tiempo en mi estudio escribiendo, experimentando y haciendo maquetas, y se me ocurrieron unas 30 o 40 ideas diferentes”.

Dave Grohl

En esas jornadas también despejó el eje del disco. “Una noche estaba escuchando un montón de ideas y, de repente, aparecieron diez canciones seguidas en mi lista de reproducción que eran todos temazos ruidosos y estruendosos. De ritmo rápido, como en los viejos tiempos. Pensé: ‘Un momento, quizás este sea el disco’”.

El bajista Nate Mandel remarca que ese sonido de alguna forma los hace sentir en casa. “Así suena nuestra banda”, dijo a BBC. “Esto es lo que hacemos. También podemos hacer otras cosas, pero así nos sentimos cómodos”.

Y ese espíritu se escucha en los adelantos, Caught in the echo, Of all People y la que da título al disco, Your Favorite Toy. Los riffs crudos y la voz siempre enérgica de Grohl ruge a momentos recordado su mejor versión.

Es claro que de alguna forma, Grohl está canalizando su energía. Ha vivido tiempos difíciles, desde la trágica muerte en 2022 del baterista Taylor Hawkins, el deceso de su madre -de quien era muy cercano- y el reconocimiento de una paternidad fuera del matrimonio. “Seguir como banda no fue fácil -dijo a BBC-. Éramos como mejores amigos y hermanos, así que fue realmente complicado y durante un tiempo se sintió muy extraño.”

El músico ha revelado que hasta ha tomado terapia para superar el momento. “Cuando uno sufre algún tipo de trauma o pérdida, tiene que volver a empezar todo. Así que al día siguiente, esa es la primera taza de café desde que sucedió. Luego es la primera canción que hemos escrito desde entonces.”

Para rematar, estuvo todo el embrollo con la salida de Josh Freese, el baterista que había sido contratado para reemplazar a Hawkins, expulsado sin explicación antes de siquiera salir de gira. Por ello, este es además el primer disco con Ilan Rubin, el nuevo baterista. “Tiene un conocimiento profundo del rock clásico, pero toca como un baterista de hardcore”, contó Grohl a The Guardian.

Consultado por el mismo medio, el bajista Nate Mandel se explayó algo más sobre la salida de Freese, confirmando que no se le dieron explicaciones. “Decidimos que era lo mejor para todos. Entrar en detalles personales [con Freese], sobre por qué no coincidían, simplemente no parecía que fuera a beneficiar a nadie. Hay cosas que se pueden hacer bien, como decir: esto es lo mejor para nosotros, y vamos a tomar un camino diferente”.