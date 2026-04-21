Eduardo Carrasco y la postergación del Festival Canción Nacional: “No creo que sea otra cosa que pura tontera”

Con su habitual calma, Eduardo Carrasco Pirard resume en una frase la evaluación de su labor a distancia con el conjunto Quilapayún. A pesar de que ya no sube al escenario junto a ellos, se mantiene siguiendo sus asuntos. “Por el momento la cosa funciona”, dice del otro lado de la pantalla.

Desde que decidiera dejar Chile para volver a Francia, el país que recibió al grupo en el exilio, asegura sentirse más tranquilo. “Yo tengo 3 hijos aquí en Francia que viven con sus familias. Tengo 3 nietos y hasta tengo un bisnieto. Entonces tengo mi familia aquí, cuando viví en Chile estaba sin ellos”.

Como fuere, Carrasco dedica parte de su tiempo a las actividades de los “Quila”. Lo más reciente es un box set, Quilapayún 60, que celebra la obra del grupo puntal de la Nueva Canción Chilena. Disponible solo en formato vinilo, se trata de una colección de 5 LP’s que repasan la historia del conjunto, incluyendo cortes ineludibles como Plegaria a un labrador y el Discurso de Matta, aunque por asuntos legales -parte del catálogo está en manos de una discográfica multinacional- no se pudo incluir material de discos imprescindibles como X Vietnam.

Quilapayun la-tercera

“Es una idea de Alfredo Troncoso de Macondo -apunta Carrasco-. Estábamos ya hace tiempo discutiendo cómo podíamos celebrar estos 60 años, y entonces ahí surgieron varias ideas, la Cantata versión femenina, esas cosas. Entonces a él se le ocurrió que podríamos hacer una especie de edición muy cuidada de las mejores canciones de las que disponíamos. Más o menos la mitad de los discos que hemos sacado están en en Macondo y la otra mitad está en Warner”.

Para Carrasco la idea de reunir material discográfico en el formato disco también es un ejercicio de otro tiempo. “Ahora prácticamente no se hacen discos, se hacen canciones que se suben a internet, son como singles, y después, bueno, si se juntan varios, hacen un disco, pero no se piensa como disco. En cambio, cuando nosotros nos iniciamos, eso era lo fundamental, o sea, hacer un disco con tales, y después la forma de grabación era muy distinta. Todo ha ido cambiando”.

La compilación incluye música de obras como el Fulgor y muerte de Joaquín Murieta y el registro completo de la cantata Los Tres Tiempos de América, de letra y música de Luid Advis. También presenta grabaciones en vivo, como repasos al concierto Quilapayún Sinfónico ademas de singles recientes como La rueda de la fortuna en colaboración con Nano Stern.

Carrasco comenta el criterio con el que se seleccionó el material. “Dejando de lado todas las demás consideraciones, dentro del repertorio que teníamos a disposición era cuáles son las mejores canciones que podemos sacar de eso. Lo mejor de lo mejor”.

Para la selección, se contó con la ayuda de Juan Pablo Carvajal, uno de los mayores conocedores de la obra del Quilapayún, quien además levantó el sitio web del grupo, el que cuenta con abundante material de archivo. “Él tiene una colección fantástica de video, prácticamente tiene casi todos los videos del Quilapayún, todas las cosas que se hicieron en televisión en distintas partes del mundo”.

Además, el boxset incluye un cuadernillo que reúne abundante material gráfico. “Una de las características importantes del grupo, ha sido el cuidado que siempre hemos tenido en la presentación gráfica -apunta Carrasco-. Trabajamos con el Archivo Quilapayún, que acaba de digitalizar casi todos los afiches que tienen, que son muchos. Aprovechamos esa digitalización e hicimos el cuadernillo con muchos afiches, carátulas, fotos, etc”.

El cuadernillo también incluye textos. “Son pequeños textos que nosotros a veces introducimos en nuestros conciertos, que son como la parte teatral, la parte poética”, dice Carrasco. Asimismo está el famoso “P’aquí, p’allá, p’acá, p’ayún”, originalmente incluido en un dibujo que el célebre pintor Roberto Matta hizo del grupo. “Él nos dibujó a su manera. Ahí está ese texto, y de ahí lo sacamos”.

De alguna forma los textos presentan una expansión de la historia del Quilapayún hacia algunos personajes claves que han cruzado su camino. Ahí está el célebre escritor Julio Cortázar, quien conoció al grupo en sus días en Francia. De su pluma, escribió sobre ellos: “Escucharlos a ustedes es abrazar el tronco de uno de esos árboles milenarios de vuestro Chile, es escuchar la lenta, la interminable marcha de su savia”.

El texto completo también está incluido en el box set. “Ese texto fue una presentación que hizo Julio para el libro nuestro, Quilapayún: la revolución y las estrellas, que se editó en 1988. Nosotros teníamos una relación de amistad con Julio, hicimos cosas juntos. Fue siempre muy cariñoso con nosotros. Recuerdo una vez que lo invitamos a una de nuestras casas para que conociera el curanto, porque nunca había comido un curanto".

-No puedo dejar de preguntarle por la cancelación del Festival Canción Nacional, en que está confirmado el Quilapayún junto a nombres como Inti Illimani Histórico, Congreso e Illapu. La organización detalla que se canceló de manera unilateral, aduciendo topes con eventos deportivos, pero para algunos músicos, hay una motivación política ¿comparte usted esa apreciación?

Bueno, la verdad es que suena raro el asunto, pero sería irresponsable de mi parte entregar una interpretación así política de eso. No creo que corresponda, sobre todo porque no estamos nosotros informados como para una acusación de ese carácter. No sé, me da la impresión de que ese tipo de cosas ocurren en Chile, pero más que nada por tonteras. No creo que sea otra cosa que pura tontera.