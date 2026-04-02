Festival Canción Nacional acusa que la dirección del Parque Estadio Nacional los obligó a cambiar de lugar

El festival Canción Nacional ya no será en el Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa. La cita tenía fecha pactada para el 25 de abril en el recinto y con un cartel de invitados que incluía a clásicos del catálogo local, como Congreso, Inti-Illimani histórico, Illapu y Quilapayún.

Sin embargo, sus organizadores informan que la administración del lugar decidió cancelar el espectáculo “de forma unilateral”, lo que los obliga a buscar otro sitio y también otra fecha.

En un comunicado, la productora a cargo del evento dice: “Como producción a cargo del festival Canción Nacional Vol. 1, lamentamos comunicar que la dirección del Parque Estadio Nacional ha decidido de manera unilateral cancelar nuestro evento citado para el 25 de abril ‘por razones de seguridad y coordinación logística’”.

27-01-2025 Entrevista voceros festival Cancion Nacional - Pancho Sazo (Congreso); Roberto Márquez (Illapu); José Seves (Inti-Illimani Histórico); Ricardo Venegas (Quilapayún). - Culto LT - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

El texto luego sigue: “Los argumentos entregados por el Parque Estadio Nacional citan la difícil convivencia entre el festival, la Maratón de Santiago y el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica un mismo fin de semana”.

El clásico universitario está agendado para 24 horas despúés de Canción Nacional, el 26 de abril, en el coliseo central del recinto.

El texto continúa: “La presente resolución significa una medida inesperada, que pudo ser prevista, más aún cuando al menos el clásico universitario se programó cuando Canción Nacional ya estaba anunciado y con sus entradas a la venta. El festival, inicialmente agendado para el sábado 25 de abril de 2026, en el Parque Estadio Nacional, se reprogramará con fecha y lugar a confirmar, manteniendo su cartel de invitados”.

“Lamentamos sobre todo por la gran cantidad de fanáticos que programaron viajes desde fuera de Santiago y de Chile y haremos lo posible por facilitar su asistencia para la nueva fecha por anunciarse”.

“Respecto a las entradas, estas seguirán siendo válidas sin necesidad de realizar ningún cambio. Para quienes no puedan asistir en la nueva fecha, se habilitará la próxima semana el proceso de devolución a través del sistema Ticketplus, siguiendo los canales oficiales de la ticketera”.

27-01-2025 Entrevista voceros festival Cancion Nacional - Pancho Sazo (Congreso); Roberto Márquez (Illapu); José Seves (Inti-Illimani Histórico); Ricardo Venegas (Quilapayún). - Culto LT - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

El comunicado remata: “Como festival creemos que en estos tiempos, en que la cultura se ve acorralada con la reducción de espacios y permisos, encuentros culturales como Canción Nacional son aún más importantes de realizarse con su espíritu original, que en nuestro caso considera a lascuatro bandas invitadas - Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún - y que nunca ha pretendido más que ser una invitación de reencuentro con nuestra historia a través de estos cuatro estandartes de nuestra música”.