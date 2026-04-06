“Poco diálogo”y “sospecha política”: los músicos critican la polémica cancelación del Festival Canción Nacional

Molestia y una sensación de incomprensión es la que flota entre los músicos chilenos afectados por la cancelación del Festival Canción Nacional. El evento que reunía a nombres clásicos del catálogo local como Congreso, Inti-Illimani histórico, Illapu y Quilapayún estaba agendado para el 25 de abril en el Parque Estadio Nacional, pero fue cancelado.

Según detalló la productora Mojo, a cargo del evento, la decisión fue tomada de “manera unilateral” por la administración del recinto, a cargo de IND (Instituto Nacional del Deporte), aduciendo “razones de seguridad y coordinación logística”. En el oficio EN-001515/2026 de la administración del reducto, se arguyó la coincidencia con el clásico universitario y la Maratón de Santiago. Por ello “resulta imperativo cancelar y/o reasignar el evento” aduciendo criterios de “prudencia administrativa” .

Sin embargo, el argumento presentado desde la organización resulta singular. Ambos eventos deportivos están agendados para el 26 de abril, el día siguiente del espectáculo musical. Además, no coinciden en espacio, pues el Festival se desarrolla en el Parque, y el partido de fútbol en el coliseo central. Por otro lado, la fecha del festival ya se había anunciado en diciembre pasado.

José Seves del Inti Illimani Histórico. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Por lo mismo, los músicos que participarían de la cita se muestran extrañados. “Nos parece extraño, sí, dado que ya existía un compromiso de hacer esto”, comenta José Seves de Inti-Illimani Histórico al teléfono con Culto. “Es una molestia, lógicamente, porque había mucha gente que estaba muy expectante por este concierto y gente de provincia que iba a venir. Desordena un poquito el trabajo de uno, lo pone un poco en riesgo”.

Por su lado, Sergio “Tilo” González, compositor, baterista y fundador de Congreso, mira con suspicacia lo sucedido. “Hay una sospechosa coincidencia de fechas”, comenta a Culto. “Este concierto estaba programado hace mucho tiempo. y de repente empezaron a aparecer otros eventos simultáneos cerca del recinto, y eso hace que tomen la decisión y, bueno, tengan argumentos para hacerlo. Pero es raro que se sobrepusieron fechas. Así que tengo solamente dudas, no tengo certezas”.

Los músicos además, plantean algunas sospechas; piensan que tras la cancelación hay una mirada de agenda política. “Da la impresión de que se levanta una sospecha política, en el sentido de impedir, o de alguna manera intervenir en contra de la música, en contra de la cosa cultural -señala José Seves-. Bien es sabido es que el mundo cultural tiene una presencia muy mayoritaria de gente humanista, de gente que piensa en el país, que piensa hacia adentro, que tiene toda una conexión con la cultura y con el pueblo”.

Una impresión similar es la de “Tilo” González. “Lo que yo siento es que se desde respetar la palabra empeñada, y si ellos aceptan hacer este concepto en ese lugar, bueno, entonces hay que hacerlo. A mi me dejan dudas de por qué se toma esta decisión. Y lo digo, son dudas políticas”.

Sergio "Tilo" González de Congreso.

Para los artistas, la situación era conversable. Extrañan, dicen, la falta de una actitud más dialogante. “Esto se suma a otras iniciativas que ha tomado este gobierno desde que asumió y que ha mostrado dureza y un poco de poca capacidad de diálogo con gente que piensa distinto a ellos -dice José Seves-. Es decir, da una impresión de imposición de criterios que en muchos casos de cosas políticas deberían ser dialogables y buscar un consenso. Quedemos la expectativa de que las cosas en general vayan mejorando en términos de respeto también de las disidencias, de que hay un mundo que también puede pensar distinto a ellos”.

Todo el asunto ha vuelto a reflotar un problema que vuelve cada cierto tiempo: la falta de recintos adecuados para espectáculos masivos. Si no es el Estadio Nacional, las alternativas ya pasan a recintos como el Movistar Arena u otros estadios -como la red Bicentenario-, pero con menor capacidad.

“Se necesitan más lugares, siempre se necesita más -apunta José Seves- Ahora, ha habido iniciativas interesantes del gobierno de Bachelet, por ejemplo, hay muchos teatros regionales que son realmente pensados para el futuro, para una buena cantidad de público. Eso siempre nos falta más”.

Desde su vereda, Tilo” González también aborda la falta de recintos. “Esto es relativamente nuevo, en estos conciertos que convocan mucha, mucha, gente no estamos preparados para tener un lugar específicamente para eso, pero con voluntad siempre se pueden hacer las cosas”.

Desde la organización del evento señalan a Culto que el evento se realizará de todas maneras. Aún están en la búsqueda de nueva fecha y lugar, antes de confirmar una decisión final. Podría suceder en el segundo semestre.

“Se están buscando lugares, no se va a suspender”, agrega“Tilo” González. Lo claro es que el desencuentro entre la música y las autoridades sumó un episodio más que complejo.

Y, por lo demás, no el primero de este año: el festival MUDA, vinculado a los derechos humanos, fue anunciado hace un tiempo en el Parque Estadio Nacional para los días 16 y 17 de octubre, las mismas jornadas en que posteriormente se anunció el aterrizaje del grupo de k-pop en el coliseo central del estadio. Aún no hay anuncios de modificaciones al respecto, aunque varias voces dentro de la industria dicen que es inviable la organización simultánea de ambos espectáculos en un solo espacio.