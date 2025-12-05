Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional

Fue un trámite relativamente rápido, para tratarse de un evento de la magnitud de un festival. Tras el adiós de Lucybell, en octubre pasado, en la oficina de Mojo Booking quedaron con una sensación encontrada, pues era el primer grupo con el que comenzaron a trabajar. “Veníamos hace muchos años trabajando con ellos, todo lo que hicimos con Lucybell en los últimos 10 años, es un motivo de orgullo -dice Juan Ignacio “Fucho” Cornejo, socio fundador-. Y eso nos dejó un vacío, ¿quién nos va a llenar el corazón ahora? Y había varias ideas en el cajón”.

Una de esas ideas, era levantar un festival. “Hace mucho tiempo que nuestros mismos colegas de otras productoras siempre nos decían: oye ¿y por qué ustedes no hacen un festival con los artistas que tienen? Y siempre nos dio vuelta eso”, detalla Cornejo. Pero con la expansión del formato que hoy está mucho más extendido, se imponía plantearlo de otra manera. Fue el origen de Canción Nacional. Un evento que apuesta por reunir valores de la música chilena con una curatoría.

Parque Estadio Nacional

“Hoy el público tiene una relación mucho más fluida, mucho más permanente con la música chilena -dice “Fucho” Cornejo-. Y desde ahí dijimos: hagamos eventos, pero más comprimidos. Cuatro horas de de evento, tengamos cuatro artistas, que idealmente no exista esta lógica de un super headliner y mucho relleno, sino que hagamos propuestas que editorialmente sean macizas y que nos pudieran interesar”.

La idea es que el evento se mantenga como un hito en el tiempo. El nombre, dice Fucho, salió casi por accidente. “En algún momento dijimos ‘necesitamos algo que sea tan visible como la Canción Nacional’. Oye, es bueno Canción Nacional. Revisamos, vimos que no había sido usado y estamos. Eso también le va a permitir tener cierta identidad, que en la cabeza de la gente también ese nombre empiece a significar algo”.

La primera edición de Canción Nacional, sonará el sábado 25 de abril. Se trata de una apuesta totalmente en solitario de Mojo Booking y su nueva productora Ecos, que debuta con este evento. En la productora aseguran estar tranquilos, al acumular experiencia trabajando en varios shows importantes en coproducción, como la Revuelta de Los Tres (junto a 4Parlantes) o la misma despedida de Lucybell (junto a Lotus); de hecho, el nombre homenajea a la última gira que realizó el trío de Valenzuela, Caces y Foncea.

Illapu la-tercera

El detalle es que este es su evento más grande a la fecha, pues se realizará en el Parque Estadio Nacional. “Hemos producido shows en teatros, la gira de Fran Valenzuela, la de Lucybell, la de Javiera Mena, nosotros vamos y producimos esas fechas en regiones, la gira completa -dice Cornejo-. Hemos ido aprendiendo, sacamos nuestras conclusiones y hoy día también tenemos muy claro que vender tickets, sobre todo para la música chilena, es una materia en sí misma. Entonces, creemos que sabemos bien leer a las audiencias, creemos que hemos ido entendiendo también la relación entre el público y los artistas”.

El debut será cargado a grupos chilenos con historia; el evento juntará a Illapu, Inti-Illimani Histórico, Quilapayún y Congreso. “Esa es la primera generación de bandas que alcanzó un gran público -cuenta el promotor-. Los Illapu, los Inti Histórico, los Quila, los Congreso, siguen haciendo gira y siguen llenando donde sea. Pancho Sazo sigue cantando increíble y emociona a quien se le ponga por delante. Lo mismo pasa con Roberto Márquez y lo mismo también con el cancionero y la fuerza colectiva que tienen tanto los Quila como los Intis. Esto es algo para sentirse orgulloso y hay que mostrarlo y lucirlo, porque pucha, siendo súper honesto, en 10 años más, probablemente no vamos a tener estas bandas dando vueltas para volver a juntarlas. Esa es la razón por la que decidimos partir con este grupo de bandas primero. Es un poco como lo que fue el Desert Trip en Estados Unidos, que la gente venga, esté muy cómoda, vea 45 o 50 minutos por banda. Y le damos un tratamiento a las bandas también que se sientan cómodos, que se sientan respetados”.

Los primeros en sumarse fueron Congreso, como parte del booking. Luego se siguió con Illapu (“la negociación con ellos duró menos de 24 horas”, dice Cornejo) y se cerró con Inti Illimani Histórico y Quilapayún, quienes trabajan junto a la misma oficina, Macondo Konzerte.

Congreso

En la productora confían en su experiencia trabajando solo con artistas chilenos; en su catálogo cuentan con figuras como Los Tres, Javiera Mena, Camila Moreno, Nicole, Electrodomésticos, entre muchos otros. Un detalle no menor, pues Cornejo asegura que es diferente trabajar shows internacionales que a los artistas locales. “Las productoras grandes están acostumbradas a trabajar artistas internacionales. Por ejemplo, si viene Foo Fighters compras la entrada porque te enteraste que vienen, no hay mucho que explicar. El artista chileno, en cambio, tiene que contar una historia completa de por qué la gente tiene que ir, porque el artista está aquí todo el año, todo el verano, las Fiestas Patrias. Entonces, son maneras muy distintas de trabajar un show con otro. Y creo que nosotros ese know-how lo tenemos”.

A pesar de que el Estadio Nacional ha vuelto a recibir grandes shows musicales, como los de Myriam Hernández, Los Bunkers, o los venideros de Los Jaivas, Macha y el Bloque Depresivo o Cris MJ, en la productora pensaron de inmediato en el Parque Estadio Nacional como espacio. No era opción usar el coliseo central. “Si partíamos en el Coliseo del Estadio Nacional, cualquier cosa después va a ser chica, entonces dijimos ‘vayamos al parque’”, dice Cornejo. “Además, que uno no quiere matarles el momento, el hecho de que los artistas chilenos cuando quieren pegar el salto hagan un Estadio Nacional”. El Parque le confirmó la fecha a la productora durante la segunda quincena de noviembre, lo que gatilló las gestiones posteriores con los artistas.

Quilapayún la-tercera

De cara a la primera edición, se espera reunir a 30.000 personas en el lugar que esta temporada ha recibido shows de buena factura, como los de System of a Down o Shakira. El productor rezuma optimismo. “Creemos haber dado la suficiente vuelta, haber conversado con suficiente gente, como para saber que para estas bandas que estamos juntando, un aforo de 30.000 personas no solo alcanzable, sino que nos encantaría que quedara corto. Entonces, nos parece un buen número para empezar”, señala. La idea, dice el productor, es mantener el evento con ejes temáticos. “Vamos a hacer más. Ojalá, poder hacer de todo, uno rockero, uno de hip hop, uno de indie, de pop, etc. Nuestro sello es que la parrilla hable por sí sola. La idea también es que cuando tú veas el cartel de los eventos que nosotros vayamos a levantar, ni siquiera te tengas que preguntar”.

Inti Illimani Histórico

Las entradas para el festival Canción Nacional estarán a la venta desde la próxima semana a fecha por confirmar.