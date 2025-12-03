El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

Parecía el nombre de un poeta. Curiosa, Isabel Parra puso en el tocadiscos el disco simple que acababa de recibir, con la canción La era está pariendo un corazón en la cara A. Estaba firmada por un joven cantautor cuyo nombre ella no conocía por entonces, Silvio Rodríguez.

Aquella tonada dedicada a Ernesto “Che” Guevara, fue la primera que la hija de Violeta Parra escuchó del repertorio de Silvio. Eran los días en que visitaba la isla junto a su hermano Ángel para participar en el Primer encuentro de la Canción Protesta, organizado a través de la Casa de las Américas en 1967. El entusiasmo por la Revolución Cubana estaba en su punto alto.

Isabel Parra Archivo Histórico / Cedoc Copesa

“Fuimos con Ángel, con su compañera, fui yo, estaba embarazada esperando a mi hija Milena. Y ahí me llegó un disco pequeño, La era está pariendo un corazón. Eso sí, ahí no conocí al Silvio, lo conocí después”, rememora la cantautora a Culto. “Ahí empezó nuestra amistad con estas canciones diferentes de todo lo que nosotros conocíamos, diferente de toda la música latinoamericana, diferente de todo. Con canciones que surgían del acontecimiento de la Revolución Cubana, que era un momento importante para el mundo, para nosotros, sobre todo para los latinoamericanos”.

Pronto se fue consolidando una colaboración artística entre Ángel e Isabel, con un naciente grupo que dio forma a la Nueva Trova Cubana. “En La Habana yo iba mucho a la Casa de las Américas, apoyada por Haydée Santamaría que era como la madre del continente latinoamericano en la cultura, heroína de la Revolución Cubana. Y ella amparaba a la Nueva Trova Cubana en la Casa de las Américas. Ahí, por la puerta grande pude entrar a conocer a Silvio, a conocer al Pablito [Milanés], a conocer al [Noel] Nicola. Ese primer encuentro era un encuentro creativo y muy productivo también“, agrega.

Silvo Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés

Ya en los días de la vía chilena al socialismo, con sabor a empanada y vino tinto, el intercambio musical chileno-cubano se plasmó en los surcos de un disco. En 1971, el álbum De aquí y de allá, de Isabel Parra, reunió por primera vez un repertorio grabado en Chile y en Cuba, que incluyó las firmas de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Sindo Garay. De hecho, ahí figura una versión de Isabel para dos temas de Silvio que luego tomarán altura de clásicos: Al final de este viaje en la vida y El rey de las flores.

“Ellos se interesan, adoran a la Violeta Parra, les gusta como yo canto, quieren mucho al Ángel. Entonces, se van produciendo situaciones afectivas muy fuertes, muy difíciles de ignorar. Es muy difícil de pensar que eso no es productivo culturalmente, porque de ahí sale trabajo, sale poesía, sale música, sale la amistad”, recuerda Isabel Parra.

Al año siguiente, fueron los cubanos los que tomaron el avión para conocer el Chile de la Unidad Popular. La excusa era la invitación para participar en el VII encuentro de las Juventudes Comunistas de Chile, a realizarse en septiembre de 1972, en el Estadio Nacional.

Silvio Rodríguez junto a Isabel Parra, concierto en el Estadio Nacional 1990. Archivo Histórico – Cedoc Copesa.

Una vez en Santiago, Isabel Parra no perdió el tiempo y se llevó a Silvio al estudio de grabación. “Yo lo llevé a grabar al estudio de la calle San Antonio, dos canciones de él, con su guitarra, y yo cantando; Acerca de los padres y Generaciones, fueron las primeras canciones que se grabaron en Santiago, en medio de todo el desorden que había en Chile”.

Ambas canciones fueron incluidas en el disco que Isabel Parra grabó en La Habana esa misma temporada; Isabel Parra y parte del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Un trabajo en que la artista fue acompañada por músicos del grupo de Experimentación Sonora (GESI) del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

“Esos músicos tocaron conmigo en conciertos en homenaje a la Violeta -recuerda Isabel Parra-. La Casa de las Américas estaba abierta para nosotros y nosotros podíamos proyectar nuestro trabajo y en este caso teníamos la Orquesta del ICAIC ni más ni menos. Hicimos un concierto y grabamos un disco completo con ellos, que fueron parte importante de este disco. Fue mucho trabajo y muy rápido, con mucha intensidad todo, con muchas ganas. Era muy estimulante toda esa época”.

El charango de Silvio

Además de tocar la guitarra, en ese álbum Silvio Rodríguez firmó canciones e incluso trabajó arreglos musicales para otros temas. Hoy, aquel disco, y los 6 primeros que grabó Isabel Parra hasta 1972 son reeditados en un tiraje limitado, por el sello Aula Records de la USACH.

La reedición del disco del ICAIC, uno de los trabajos más importantes en la historia de la música popular chilena, se logró gracias a un master que estaba en poder de la misma artista, además de cintas y fuentes analógicas. Volverá a circular en formato de vinilo, que incluye notas de Claudio Rolle, inserto con ilustraciones de Luis Albornoz y fotografías inéditas.

Isabel Parra Foto: Mario Tellez/La Tercera MARIO TELLEZ

Una de estas fotografías inéditas es muy particular; muestra a un joven Silvio Rodríguez, entonces de 26 años, intentando tocar un charango. El instrumento le fue regalado por Isabel Parra. “Lo que pasa es que uno le regala charangos a los amigos -bromea la artista-. En el viaje que hizo la Gladys Marín, cuando los fue a invitar a ellos a que vinieran a este congreso de la Juventud Comunista del 72, yo le mandé muchos regalos al Silvio, porque su señora iba a tener la guagua, la Violeta”.

Fue así que decidió enviar el instrumento. “Entonces, aparte de los regalos para la bebé, yo le mandé un charango al Silvio. Después, en el siguiente viaje a La Habana, estaba el Silvio con el charango. Ahí yo le tomé una foto con una cámara de la RDA que yo andaba trayendo”, recuerda. Un encuentro de camaradería, música y colaboración que se vio truncado con el golpe de estado de septiembre de 1973.

La colección de discos ya se puede escuchar en plataformas de streaming. La presentación oficial está agendada para el el domingo 7 de diciembre a las 16:30 horas, con un conversatorio entre Isabel Parra y el periodista David Ponce, en la Sala Acario Cotapos de la Estación Mapocho, en el marco de la Feria Pulsar.