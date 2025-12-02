De John Lennon a La Ley: cinco joyas que destacan en el festival In-Edit 2025

*La Ley - Velados, transparentes

Un registro en formato cortometraje, que revisa la búsqueda de Germán Bobe, en torno a la memoria de su hermano Andrés, el malogrado líder y fundador de La Ley. El cineasta se lanza a la búsqueda de los masters de los primeros discos La Ley (1988) y Desiertos (1990). Tendrá función única este viernes 6 en Cineteca Nacional (18 h.)

*It’s never over - Jeff Buckley

“Coming to my world”, anuncia el malogrado Jeff Buckley en una parte del documental It’s never over, un retrato audiovisual para un músico clave en la escena alternativa de los 90′, tan deslumbrante como trágico. Recorre la vida y obra de Jeff en registros inéditos y las palabras de sus cercanos.

Funciones: Jueves 4 en Teatro Nescafé de las Artes (21 horas función inaugural, solo con invitación); Sábado 6 en Centro Arte Alameda-CEINA (19 h.); Domingo 7 en TNA (18:30 h.)

*One to One: John y Yoko

Un documental que recorre un período específico en la vida de John Lennon, posterior al quiebre de los Beatles. Revisa sus primeros meses instalado en Nueva York, en plenos días de tensión con Nixon y la organización del concierto One to One, el 30 de agosto de 1972, el único show completo que ofreció en su carrera como solista.

Funciones: Domingo 7 en TNA (16 h.); Lunes 8 en Centro Arte Alameda (18:30 h.)

*We are Fugazi, from Washington, D.C

Un documental que en 96 minutos recorre la intensidad eléctrica de Fugazi, banda que se volvió leyenda del post hardcore. A tono con su historia, se trata de un trabajo que prescinde de narración o de una historia lineal, sino que recorre la historia del grupo a partir de registros de shows tomados por los propios fans. Un tributo a la energía de la música.

Funciones: Jueves 4 en Centro Arte Alameda-CEINA (19 h.);Lunes 8 en TNA (21 h.)

*Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés

Un retrato del nombre clave en la Nueva Trova Cubana, que revisa su trayectoria en base a material de archivo, entrevistas y testimonios de referentes como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Harry Belafonte y Fito Páez. Revisa las luces y las sombras de una generación que empujó y luego debió repensar el legado de la revolución.

Funciones: Lunes 8 en TNA (18.30 h.); Martes 9 en Centro Arte Alameda-CEINA (17 h.)

*Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster.