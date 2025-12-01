BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Reeditado por Cuarto Propio, Oye, Gabriela ficciona el traspaso del archivo mistraliano al Estado y las tensiones que despertó la publicación de las cartas de amor de la poeta, donde afloran sus vínculos con otras mujeres. Elisa Clark, testigo directa de esas disputas, convirtió ese conflicto en novela.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.
    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    “Oye Gabriela, es muy raro que te hayan convertido en un billete de a cinco lucas y a tu apellido en una marca de pisco, y eso pasó en vez de convertirte en más libros para los niños y los viejos para los viejos y los niños Oye Gabriela, te invito un Mistral Ice”, dice un fragmento escrito por el Poeta Reptiliano, parte de una grabación en vivo de Los Poetas Marcianos.

    De esa cita, la periodista Elisa Montesinos tomó el título de su novela Oye, Gabriela, publicada originalmente en 2020 por Los perros románticos y que ahora regresa a librerías gracias a un Fondo del Libro y Editorial Cuarto Propio.

    En medio de las celebraciones por los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, Elisa Clark —seudónimo de la autora— ve el relanzamiento como una ocasión propicia para volver a la poeta. “Fue casual, no fue planificado, pero uno aprovecha esta fecha para difundir y leer más a Mistral”, dice a Culto.

    La foto de la portada del libro es de Alexis Díaz Belmar

    La novela surge del proceso de traspaso de los archivos de Mistral al Estado chileno, iniciado en 2007 tras la muerte de Doris Dana, su última compañera sentimental y albacea. Desde Estados Unidos, Clark cubrió para La Tercera la disputa por los documentos, especialmente cartas que revelaban pasiones y vínculos afectivos largamente omitidos de la imagen oficial de la autora.

    El encuentro con el archivo fue decisivo. Para su investigación periodística, cuenta, fue fundamental la guía de la biógrafa Elizabeth Horan. “Ella no estaba segura que estos documentos se iban a dar a conocer, sobre todo las cartas de amor. En el fondo, gracias a mi trabajo, se conocieron, porque no solo ella, sino que otras investigadoras también temían que estas cartas no fueran después publicadas, o no fueran accesibles para toda la comunidad”.

    Su reporteo la llevó por Washington, Massachusetts —donde vivía Doris Atkinson— y el Valle del Elqui. “Durante esos viajes, siempre fui tomando anotaciones por el lado, como una bitácora”, recuerda.

    Ese material terminó conformando el cuerpo de Oye, Gabriela, junto a páginas escritas durante una residencia de escritura en el Valle del Elqui. La novela reúne varias voces, entre ellas la de Regina Coelli, una investigadora puertorriqueña que queda encerrada en la Biblioteca Nacional tras el terremoto de 2010, en medio de la agitación social de la época. Otros personajes se inspiran en figuras reales del mundo académico que han disputado la interpretación del legado mistraliano. “Se mezcla harto la realidad con la ficción. Algunas personas de la academia me han dicho que el estilo es lo que se llama roman à clef, novela en clave. Me baso en personas reales, pero exagero sus rasgos. A veces me preguntas quién es tal, porque eso generan estas novelas”, explica. En el libro, los nombres de Gabriela Mistral y Doris Dana sí aparecen tal cual.

    Elvira Hernandez, Eugenia Brito y Magda Sepúlveda presentarán libro que reúne las cartas de amor de Gabriela Mistral

    La tensión atraviesa la narración: ahí están las disputas por revelar —o no— las cartas íntimas de Mistral, documentos que permitieron abrir una lectura más compleja de su vida afectiva. “Crecí con la imagen de Gabriela Mistral que impuso la dictadura, una mujer asexuada, célibe, madre de la patria, madre de todos, mujer sufriente que no había podido conocer el amor en su plenitud; una serie como de estereotipos que no nos permitieron leerla a cabalidad”, señala Clark.

    La publicación de las cartas generó reacciones de todo tipo. “Me di cuenta de que esos documentos (las cartas) generaban muchas ansiedades, no solo respecto a cómo se disputaban, sino quien las daba a conocer primero o si querían que se conociera o no”, comenta.

    “En el tiempo en que se hice estos reportajes, cuando salieron por primera vez publicadas las cartas de amor entre Doris Dana y Gabriela Mistral, había algunas en que Gabriela Mistral hablaba con voz masculina, eso lo publicamos en ese momento. Hubo un montón de reacciones en otros medios, en que discutían: ‘esto no puede ser’. Cuando ya no lo pueden negar, dicen ya, entonces no lo veamos”, afirma.

    Su acercamiento a otras lecturas de Mistral comenzó en la universidad, en clases de Kemy Oyarzún, a partir de poemas como La bailarina. “Muchas personas, sobre todo ahora que se ha conocido este legado, interpretamos los textos desde una perspectiva también de género y la identidad sexual, y todo lo que eso implica”, señala.

    Para Clark, esa incomodidad persiste. “He leído cartas, documentos, escritos y me he dado cuenta de que Mistral toda la vida sufrió prejuicios por su identidad sexual, pero también por su origen social. Como que se enfrentó a prejuicios de raza, género y clase... No han desaparecido hasta el día de hoy”, explica.

    Además, recuerda la reciente controversia cuando la ministra Antonia Orellana reafirmó que se relevaría integralmente a la poeta, incluyendo su lesbianismo. “Hay sectores que se ofenden con su lesbianismo, que lo niegan...Cuando ya no lo pueden negar, entonce dice que no importa. ¿Cómo no nos va a importar su vida? Creo que todavía hay quienes se agarrarían a combos por esos temas, algunos de mis personajes, por ejemplo“, reflexiona.

    El libro también utiliza el humor como vía para cuestionar al mundo literario y académico.

    Su reaparición coincide con las actividades oficiales por los 80 años del Nobel, que incluyen murales y un futuro monumento en el Eje Alameda-Providencia, cercano a la polémica estatua del general Baquedano. Frente a esto, Clark enfatiza: “Se sigue privilegiando la imagen por sobre la obra, está bien que hayan esculturas y monumentos de Mistral, está bien que haya murales, me encanta, pero también sería bonito que se repartieran más libros”, sentencia.

    Actualmente, la autora trabaja en la segunda parte de la novela, centrada en una residencia de escritura.

    Sigue leyendo en Culto

    Lee también:

    Más sobre:Gabriela MistralElisa ClarkLibrosDoris DanaPremio Nobel de LiteraturaLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025
    Chile

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina
    Negocios

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Más allá de la cobranza: los otros afectados con los prefijos telefónicos por spam y cómo se han reinventado

    Quiénes son los futuros dueños de Banmédica y los protagonistas de la adquisición

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025
    El Deportivo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Andrés Rojas y Patricio Vidal ganan el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur de rodeo

    Erick Pulgar, bicampeón: la lista de chilenos que han ganado la Copa Libertadores con equipos extranjeros

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras
    Mundo

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Reguladores en Estados Unidos investigarán a banqueros que apoyaron a Jeffrey Epstein

    El “Tigre” que agita a la derecha en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que podría ser presidente

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón