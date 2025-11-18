Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

Es una realidad, Oasis ya está en Sudamérica. El conjunto mancuniano inició el tramo sudamericano de su gira de reunión. Tras pasar por Japón y Australia, el conjunto liderado por los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher aterrizó en Buenos Aires, Argentina, donde ofrecieron dos recitales en el Estadio Monumental de River Plate, los pasados 15 y 16 de noviembre.

En las dos presentaciones en suelo trasandino, la banda ha repetido el set que ha venido mostrando. Un poco en línea con lo que ha sido el grupo, porque por lo general Oasis no suele variar mucho sus setlits y apuntan a uno definido (en el caso de esta gira, se puede escuchar armado como tal en Spotify, a modo de previa). Para estos shows se concentran sobre todo en los grandes éxitos del conjunto ubicados en sus dos primeros álbumes Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?.

Noel y Liam Gallagher

Entonces, los fans chilenos podrán oír aquellos hits inmortales del conjunto, entre otros Bring It On Down, Cigarettes & Alcohol, Live Forever, Rock ‘n’ Roll Star, del álbum debut; y Champagne Supernova, Don’t Look Back in Anger, Morning Glory, Some Might Say y Wonderwall, del segundo.

También hay cinco lados B, extraídos del recopilatorio The Masterplan (1998): Acquiesce, Fade Away, Half the World Away, Talk Tonight y The Masterplan. Los otros álbumes tienen una presencia muy menor: D’You Know What I Mean? y Stand by Me, del Be Here Now (1997); y Little by Little, de Heathen Chemistry (2002). Además del single Whatever.

Entre Maradona y la locura

Allende Los Andes, las reseñas a los shows de Oasis no escatimaron en elogios. “La noche en que Buenos Aires le recordó a Oasis por qué hablan tanto del público argentino”, tituló Rolling Stone Argentina, y agregó: “Dieciséis años después de su última visita, los hermanos Gallagher tuvieron el esperado reencuentro con sus fans favoritos”.

El reporte detalla un curioso detalle en escena: “Lo primero se iluminó fue la cara de Pep Guardiola, la curiosa gigantografía que acompaña a Oasis desde el comienzo de la gira. Luego, hicieron su aparición Liam y Noel de la mano junto al resto de los músicos. Y sin más preámbulos, comenzaron a ejecutar los primeros acordes de Hello”. Cabe recordar que Guardiola es el actual e histórico entrenador del Manchester City, el equipo de fútbol del que los Gallagher son fanáticos acérrimos.

“Es difícil identificar los picos en un show cargado de clásicos, pero hay momentos en los que se nota mucho más ese apetito voraz por hacer pogo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el estribillo de Roll With It, la novena canción de la lista, que no bien termina desata el primer ‘olé, olé, olé, cada día te quiero más…' de la gente. Un hito oportuno que llega justo antes Talk Tonight, ‘un tema para las chicas’, como dice Noel, que toma por primera vez el protagonismo para la sección fogón de la noche, que suma sección de vientos en Half the World Away y concluye con Little by Little, otro de los estribillos que había muchas ganas de cantar".

Infobae agrega: “La comunión entre el público argentino y los hermanos Gallagher se hizo sentir desde el minuto cero. El estadio se convirtió en un solo corazón, con la banda entregada al ida y vuelta de pasión desde la primera a la última canción. Y Liam, lejos de quedarse quieto, demostró su cariño con reverencias hacia la multitud, un gesto que se volvió viral y que reforzó la conexión especial con los argentinos. Su frase, antes del show, se sintió aun más real: ‘Cada público ha sido increíble, pero Argentina… es algo especial y es un hecho’”.

Un momento especial del show se dio cuando al interpretar Live forever, la banda proyectó al fondo la imagen de Diego Armando Maradona, acaso el máximo ídolo de la argentinidad. “Tal como había ocurrido en la velada del sábado, la imagen de Diego Maradona apareció en las pantallas del Monumental -dice Infobae-. El guiño futbolero arrancó nuevos aplausos, lágrimas y ovaciones, uniendo la pasión británica con la argentinidad al palo”.

Rolling Stone escribió: “Ya en la segunda mitad del concierto, Liam directamente no canta, hace ‘topo gigio’ y se dedica a escuchar a su gente. Y más adelante, en Live Forever, se da vuelta para ver en las pantallas la imagen de Diego Maradona, en uno de los momentos más especiales del show, y ofrendarle sus armas más preciadas: sus maracas y su pandereta. Cuando termina la canción, se desata un incontenible ‘¡Diego, Diego!’, justo en la cancha de River. E inmediatamente después, en un gesto que tiene muchísimo sentido, comienza Rock and Roll Star”.

La imagen de Maradona en "Live Forever" (X/@oasis)

En este tramo sudamericano la banda incorporó a Richard Ashcroft , el exlíder de The Verve como telonero, y su presentación también ha recibido elogios. Clarín lo describió así: “Párrafo aparte para Richard Ashcroft. El encargado de calentar motores como telonero de esta velada fue el exlíder de The Verve. Ashcroft ya había acompañado a los Gallagher en su paso por Europa, y ahora se vino a cerrar el tour en Sudamérica. Generosos los Oasis con el colega britpopero: le dieron la posibilidad de tocar ante un estadio repleto, 80.000 personas coreando su célebre Bitter Sweet Symphony, con la camiseta argentina y dedicándosela a Diego Maradona".

Y agrega: "Oasis tiene el repertorio de Dios. Nunca pretensiones surrealistas. Debe ser la única banda sin “etapa experimental”. Los temas van saliendo uno tras otro. Son todos rubios y de ojos verdes: Morning Glory, Some Might Say. Live Forever. No hay manera de esquivarlos. Canciones como Little by Little, Stand by Me, Masterplan o Talk Tonight -aquí con Noel en primer plano y coros de gente en modo linterna- han ido adquiriendo poderes con los años".

“Un recital donde te sabés todas las canciones y todas están buenísimas. No podés pedir más. Es tanta la cantidad de hits que llegás al final de las dos horas con la lengua afuera y cometés la imprudencia de que el cierre con Wonderwall y Champagne Supernova te haya parecido algo insípido".

En Chile

De acuerdo a información recopilada por Culto, como previa al show habrá un show de drones en el Estadio Nacional, de Santiago, este martes 18 de noviembre alrededor de las 20.45 horas, donde se proyectará el logo de la banda, como una forma de marcar un preámbulo antes de su concierto en la capital. Se puede ver desde distintas zonas aledañas al recinto.

Culto también pudo averiguar que Noel llegó ayer en la noche, mientras Liam llega hoy cerca de las 14.00, ambos en vuelo privado y ambos desde Buenos Aires. Los dos alojan en un hotel del sector oriente de la capital. Existe el plan preliminar de que alguno de ellos vaya hoy al show de Billy Idol de hoy en la noche en el Movistar Arena.

Asimismo, el escenario se empezó a montar este fin de semana y será su versión completa, el mismo utilizado en las fechas de Europa.

Para este miércoles, de acuerdo a la información que entregó el mismo conjunto, se espera que las puertas del Estadio Nacional se abran a contar de las 16.00 horas. Luego, a las 19.45, la presentación de Richard Ashcroft, y se espera que a las 21.00 arranque Oasis. Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de algún telonero nacional, a diferencia de lo ocurrido en 2006 y 2009 cuando fueron teloneados por Los Bunkers y Primavera de Praga, respectivamente.

Cabe recordar que esta es la cuarta presentación de Oasis en suelo nacional tras 1998, 2006 y 2009.