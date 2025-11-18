La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

Parecía que la historia llegaba a su fin. El pasado 26 de marzo, cuando Tommy Rey fallecía en Reñaca como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, tanto sus excompañeros como sus familiares decretaban el fin de La Sonora de Tommy Rey.

Si no estaba su voz, su alma y su principal rostro, difícilmente podía seguir el proyecto. Un par de meses después, su exdirector y percusionista, Leo Soto, anunció la aparición de la banda La Gran Sonora de Todos, donde replicaba el legado del combo tropical con una parte mayoritaria de los músicos con los que había formado La Sonora de Tommy Rey.

La viuda del artista, Gloria Sáez, nunca estuvo muy de acuerdo con esa iniciativa y en entrevista con Culto disparó contra Soto y habló de “aprovechamiento”.

Ahora, la propia Sáez junto a su clan familiar ha decidido levantar su proyecto y seguir con la herencia escénica de La Gran Sonora de Tommy Rey. Se trata derechamente de La Sonora de Tommy Rey y está liderada por el hijo primogénito del fallecido intérprete, Tommy Junior (Patricio Zúñiga Jr.).

“La historia parecía cerrada, pero sin embargo en un gesto emocional y cargado de sentido por el cariño de un país, su familia tomó la decisión de retomar este proyecto histórico, entendiendo que la música de Tommy Rey no pertenece sólo al pasado, sino también al presente vivo de la cultura chilena. Este renacer es impulsado y liderado por su viuda Gloria Sáez y su hijo primogénito Tommy Junior (Patricio Zúñiga Jr.), quienes asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia chilena clásica, familiar y transversal que convirtió a la Sonora en un ícono nacional y de las festividades tradicionales”, dice un comunicado.

En esta nueva formación, Tommy Junior asume el rol de vocalista y líder, acompañado de una banda compuesta por 10 músicos profesionales, todos comprometidos con entregar un espectáculo fiel al sonido original, respetando la tradición que marcó la era de la banda tropical.

El repertorio que volverá a sonar en los escenarios chilenos reunirá los grandes clásicos como Daniela, La Parabólica, Un Año Más y otros himnos que forman parte del ADN popular del país.

“Este regreso no es simplemente la continuación de una banda, sino una reconstrucción del legado de Tommy Rey: un homenaje vivo desde su familia, respetuoso y profundamente simbólico, que busca mantener encendida la alegría que él llevó a cada escenario y a las familias chilenas”, contextualiza el texto.