Ana Torroja: “Cuando compusimos Mujer Contra Mujer había que ser muy valiente para hablar de esos temas”

Ana Torroja (65) está el pasado viernes 28 de noviembre sentada en los estudios de La Tercera, a segundos de iniciar su entrevista en el segmento Viernes de Culto, cuando advierte que el lugar está repleto de personas intentando capturar con sus celulares un trozo de una de las voces femeninas más significativas en la historia del pop en español.

Torroja se ríe y confiesa: “Soy un poco tímida con estas cosas”. Cuesta creer tal confesión en una figura habituada a las multitudes y la devoción masiva a partir de su suceso en Mecano, que ha hecho de Chile uno de sus mercados estelares: este fin de semana pasó con éxito por el espectáculo de la Teletón en el Estadio Nacional y volverá el próximo 13 de junio de 2026 con un show en solitario en el Gran Arena Monticello (Ticketmaster).

Por lo mismo, como una manera de descifrar la expectativa que aún despierta, Torroja comenta: “En general mi público es muy transversal, porque incluso desde Mecano se han ido sumando generaciones y al final son niños desde 8, 9, 10 años, hasta los abuelos pueden formar parte de mi público”.

-¿Y cómo se explican que esas generaciones se hayan ido renovando, tomando en cuenta que Mecano se separó hace mucho, en los años 90?

Bueno, pues porque yo nunca he dejado de cantar esas canciones, aunque arranqué mi carrera como solista, siempre las, como dice mi última canción, siempre las llevo en mi maleta. Y siempre han venido conmigo, porque forman parte de mi biografía musical o de mi equipaje musical. Y luego, porque esas canciones también han ido haciendo el trabajo; las familias, los padres poniéndoselas a los hijos, de hecho muchas veces me dicen “mi padre me daba la lata con tu casete todo el día ahí en el coche”, pero al final pues es él o ella que también se siente en parte de, y luego los hijos de, y luego los nietos de, y así va generación tras generación.

“Son canciones transversales y canciones que si se hubieran escrito hoy, habrían tenido el mismo éxito, yo creo”.

-Y en ese contexto, introducir temas nuevos, canciones nuevas, ¿te da un nervio especial? ¿Qué te provoca eso? Mencionaste recién La maleta, uno de tus temas nuevos, que justo se refiere a aquello, ¿no?

Sí, se refiere al equipaje en este caso musical, en mi caso a la etapa en Mecano, a cuando Mecano no se despide -o sea se va, pero no se despide-, cuando tengo que tomar la decisión de si quiero seguir como solista o no, cuando tengo que buscar mi identidad como solista y mi lugarcito en la música, todo eso viene en la maleta y realmente a mí me encanta probar cosas nuevas. A la hora de escribir y a la hora también de producir las canciones.

“Entonces, necesito motivación para seguir adelante, ya son muchos años y necesito experiencias nuevas y sonidos nuevos, trabajar con gente joven que me aporte cosas diferentes, que me enseñe también, entonces siempre hacer algo nuevo y presentarlo me hace muchísima ilusión, y luego pues ya lo que la vida me depare, ¿no? Una vez que esas canciones salen y dejan de pertenecerme, ya no puedo hacer mucho; le digo a la gente que se den la oportunidad de escucharlas y luego ya decidan si las quieren añadir o no a su playlist”.

-La maleta es un título bastante simbólico. ¿Qué tanto te costó dejar a ti la maleta de lo que significa el peso de Mecano?

No se deja nunca.

-¿No se deja nunca eso? ¿Es una presión, es una tensión que está latente siempre?

Eso al principio fue una presión, porque era muy difícil que Mecano me dejara sacar la cabeza, la sombra y el peso de una banda tan importante como esa a la que había pertenecido, a la que había tenido la suerte de pertenecer. Y luego también a la hora de encontrar mi identidad, porque la gente quería encontrar a Mecano en mí, en Ana Torroja, y yo quería diferenciar y que no se llevaran a engaño.

-¿Se generaba una lucha?

Claro, Ana Torroja es una cosa, también es Ana de Mecano, pero Ana como solista es otra cosa, porque las canciones las escribo yo o por lo menos las escribe alguien y yo le cuento lo que quiere que diga, pero realmente por ejemplo en este disco es la primera vez, y eso también me emociona mucho, que he escrito las diez canciones en colaboración con otros autores muy jóvenes también. Es la primera vez creo que hago un disco tan personal porque realmente he contado cosas que no había dicho antes, que necesitaba contar, que no me daba cuenta que necesitaba contar, hasta que no las he escrito, y ha sido también de alguna forma catártico y liberador.

-¿Y por qué pasa ahora eso? ¿Por qué ahora en este momento que te dedicas a componer completamente tu disco y no se dio en otras instancias, en otros capítulos de tu carrera?

Es difícil, no sé cuál ha sido la razón. Bueno, quizá porque normalmente en mi carrera en solitario pedíamos canciones a autores y yo fui como metiendo la patita así, escribiendo una canción, dos, tres, iba cogiendo seguridad en escribir y de pronto cuando en esta ocasión pedimos las canciones a los autores y a las editoriales, no había nada con lo que me identificara. Me mandaron más de doscientas canciones y era “no, no, no” y dije: ¿por qué no me reúno con los autores? ¿Por qué no me siento con ellos, charlamos y vemos a ver qué sale? Y también porque cuando arranco este disco, que en principio iban a ser dos canciones y de pronto ha llegado un disco, se ha formado un disco, tenía una duda en mi cabeza, porque no me venía la inspiración y yo decía, pues a lo mejor es que ya está, se ha acabado el show, ya no tengo mucho más que contar.

-Y a eso se refiere tu otro single, Se ha acabado el show. Te iba a preguntar: ¿cuál es el show que se ha acabado?

Al parecer ninguno, pero… era lo que yo sentía, porque no tenía motivación, no tenía ilusión, no tenía inspiración. Me preguntaba a mí misma: ¿qué puedo contar algo que no haya dicho ya? Y de pronto digo, pues eso, ¿será que ya está? ¿Ya fue mi momento? Pues me voy a mi casa y listo.

-Es duro pensar en ese trance, no sé si te había pasado antes en tu carrera…

Me pasó cuando tuve que tomar la decisión de si seguía o no en la música, cuando Mecano se separa, pero sí que esta duda llevaba rondando. Bueno, la vida es una lucha. Y ahora es mucho más complicado en la industria musical, para sacar la cabecita, para que tu canción suene, y el algoritmo y de pronto... Es como que a veces trabajas y no sabes si tu trabajo se va a quedar ahí y va a pasar desapercibido.

“Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que a raíz de esa pregunta dije: ‘oye, ¿por qué no escribo eso?’ El papel es muy terapéutico, ¿no? Cuando alguien tiene algo dentro que le hace daño y lo escribes es como que lo sacas, tomas distancia sobre ello y te liberas. Entonces, Se ha acabado el show, esa pregunta fue la que abrió la puerta a después La Maleta y otras canciones que van en el disco.

-¿Este entonces es tu disco más personal?

Más personal. Más terapéutico también.

Travesía al pasado

-Ahora, uno pensando en tu última composición y en particular en tu último disco, Mil razones, del 2019, es un disco que también tiene una base muy pop, muy bailable, muy electrónica. ¿Cómo te has acercado tú a nuevos lenguajes, a nuevos géneros? ¿De qué manera te acercas a esa clase de expresiones un poquito más contemporáneas?

Sí, porque realmente me interesa mucho lo que ocurre en la música y obviamente evolucionamos, nos adaptamos y por eso decía al principio, me gusta mucho trabajar con gente joven porque me aportan cosas que yo no sé, otras formas de escribir, otros sonidos, otras formas de producir. La libertad que da, por ejemplo, hoy la tecnología a la hora de crear, es infinita. Antes no lo teníamos.

“Y todo eso me gusta, me emociona. Por ejemplo, en Mil Razones es un disco todo hecho por DJs, productores de música electrónica. Uno es chileno, Pablo Stipicic, que vive en México. Los otros son mexicanos y son indies. De hecho, Se ha acabado el show, por ejemplo, está producida por Pablo Stipicic y Andrés Levín. Entonces hay un arcoíris de colores muy interesante en el disco, que sale en 2026”.

“No me canso, no me canso de escuchar este disco. Tiene algo, no sé qué es, es difícil de explicar la música con palabras, pero tiene algo que te hace querer escucharlo una y otra vez, es como ponerlo en bucle y no te cansas. Vas descubriendo cosas no solo en el sonido, sino también en las letras, te vas identificando con lo que dicen unas y otras”.

-Quería tomar una frase que dijiste al principio de la conversación que es lo actual que pueden ser hoy las canciones de Mecano, lo vigente que pueden estar. ¿Por qué considera eso? Por ejemplo, una canción como Mujer contra Mujer, que hoy le podría decir mucho a los tiempos actuales, sin embargo en su tiempo fue muy polémica. Canciones como esa, ¿qué actualidad tienen?

Bueno, fíjate, Mujer contra mujer cuando la compusimos realmente en esa época había que ser muy valiente para hablar de esos temas, incluso lugares como México por ejemplo estuvo censurada un tiempo, pero nosotros sentíamos que era nuestra responsabilidad cuando tienes un altavoz y hay cosas que te preocupan y hay cosas que quieres denunciar o hay cosas de las que quieres hablar y compartir, pues qué mejor que con una canción. Y Mujer contra mujer ha ido agarrando peso, mucho más peso, porque hay un camino recorrido, pero todavía hay mucho por recorrer, depende obviamente de los lugares del mundo. En algunos hay que empezar de cero y no sabemos ni siquiera si se va a conseguir algo, desgraciadamente, pero yo creo que está vigente, porque todavía precisamente hay mucho por hacer. La diversidad en el amor no es algo natural. como yo siento y creo que debería de ser; todavía a la gente le cuesta sacar la cabeza y decir ‘yo soy homosexual’.

-Tú te atreviste a decir cosas en canciones como Mujer contra Mujer. ¿Crees que el pop hoy se hace cargo de esos temas? Por otro lado, ¿cómo crees que ha evolucionado el rol de la mujer en el pop, ha cambiado?

Sí, ha ido creciendo el rol de la mujer en la música y ahora estamos en un momento muy importante. Y aunque yo creo en la igualdad de derechos, creo que la forma de expresarse de una mujer no es la misma que la forma de expresarse de un hombre. Está muy bien que se le dé esa visibilidad a la mujer. Tampoco era muy general en esa época que se hablara de esos temas como en Mujer contra mujer, o del sida o de la droga, pero sí que se denuncian cosas, sí que hay canción es que hoy denuncian cosas. Al final es nuestra responsabilidad si tenemos ese altavoz y podemos ayudar. de alguna forma hay que utilizarlo.

-¿Y te gusta Rosalía, que es la gran estandarte del pop en español en este momento?

La adoro desde que la conocí y Lux me parece una obra épica, realmente. Mucho.

