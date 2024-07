Arrestos, giras, asuntos familiares: qué fue de los integrantes de Mecano

Desde sus inicios en 1981, el trío español Mecano se volvió uno de los imprescindibles en el pop en castellano. Gracias al éxito de sencillos como Cruz de navajas, Hijo de la luna, El blues del esclavo, entre otros, el grupo consiguió gran popularidad en Latinoamérica e incluso, pudieron presentarse en el Festival de Viña en 1992.

Tras su disolución en ese año, y un intento de regreso fallido en 1998, los integrantes de Mecano, tomaron varios rumbos. Tanto Ana Torroja, como los hermanos Nacho y José María Cano (estos últimos los autores de las canciones) privilegiaron sus proyectos personales y han tenido desigual repercusión mediática desde entonces. El reciente arresto de Nacho Cano, por cargos de reclutar a inmigrantes ilegales, suma un nuevo episodio.

Acá, un repaso a lo que ocurrió con cada uno de los integrantes de Mecano.

Ana Torroja

Ana Torroja

La cantante del grupo es la que ha mantenido perfil más público desde la separación. Debutó como solista en 1997 con su álbum Puntos Cardinales. Este incluyó éxitos como A Contratiempo y Los Amantes, que le permitieron posicionarse rápidamente como artista individual, aunque nunca ha dejado de incluir canciones del catálogo de Mecano en sus shows. En el 2000 salió a la carretera con el tour Girados, junto a Miguel Bosé, con quien grabó el hit Corazones. No fue el único dueto exitoso, porque tiempo después, en 2004, popularizó Duele el amor junto al mexicano Aleks Syntek. De hecho, junto a este último grabó un álbum de versiones de Mecano, titulado apropiadamente Me cuesta tanto olvidarte (2006). Hasta ahora ha lanzado 6 discos como solista. En 2022 escribió la canción Pasos de gigante, para apoyar el Día Mundial contra el cáncer de mama, en atención a que su madre padeció ese mal.

José María Cano

José María Cano

El mayor de los hermanos Cano, fue el compositor de varios de los temas más conocidos del grupo. De su inspiración salieron canciones como Una rosa es una rosa, No hay marcha en Nueva York, Hawaii Bombay, El blues del esclavo, entre otras. También escribió canciones para Chayanne, Julio Iglesias, entre muchos otros artistas. Tras el fin de Mecano, se distanció gradualmente de la música para abocarse a su otra pasión, la pintura. Desde joven se interesó en el dibujo, de hecho, en algún momento estudio arquitectura. Como pintor ha expuesto su obra en varias oportunidades. También dedica mucha atención a su único hijo, Daniel Cano, quien padece síndrome de Asperger, lo que no la he impedido volverse un brillante concertista. “Tiene cualidades singulares para la música. Aparte de tocar distintos estilos al piano y la batería, tiene oído absoluto”, explicó el orgulloso padre en una entrevista con El Mundo.

Nacho Cano

Nacho Cano

El tecladista y también compositor del grupo, firmó algunos clásicos de Mecano como El 7 de septiembre, Maquillaje, Me colé en una fiesta, La fuerza del destino, entre otras. Debutó como solista en 1994 con el álbum Un Mundo Separado por el Mismo Dios, y ha expandido su actividad a la creación de música incidental para distintos eventos (como la candidatura olímpica de Madrid en 2012). Se ha dedicado también a la creación de musicales, como Hoy no me puedo levantar. De allí el musical Malinche, en que defiende la figura de la mujer indígena que acompañó a Hernán Cortes como traductora, intérprete y amante. En este espectáculo, salieron las denuncias por supuestamente, hacer trabajar en el espectáculo a un grupo de artistas mexicanos que no contaban con contrato en regla; es decir, se le acusaba de hacer trabajar a inmigrantes de manera irregular. El músico fue detenido y liberado horas más tarde. Luego ofreció una rueda de prensa en la que se defendió los cargos y aseguró que “no estamos hablando de traer trabajadores porque no están trabajando, ellos están haciendo prácticas, pero muchas de ellas son en el escenario”. Incluso acusó un sesgo político, debido a su apoyo a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.