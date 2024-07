El día en que Russell Crowe se convirtió en Gladiador (y por qué estuvo a punto de no protagonizar la película)

Es uno de los roles más conocidos de su carrera y probablemente el que marcó el destino del actor Russell Crowe. Su protagónico en la película Gladiador, en que interpreta al general romano Máximo Décimo Meridio, le dio el Oscar a Mejor Actor y lo consolidó en el estrellato. La misma cinta que ahora tendrá una segunda parte, pero con Paul Mescal y Pedro Pascal en los protagónicos.

El neozelandés había llamado la atención de los productores por sus papeles en películas como LA Confidential (1997). Pero no fue el único actor considerado para el rol de Máximo. También se tuvo en la mira a Mel Gibson, Tom Cruise y hasta Antonio Banderas. Incluso Jude Law audicionó para el papel de Cómodo, el cruel emperador que asesina a su padre y traiciona a Máximo, pero finalmente los productores se decantaron por Joaquin Phoenix tras verlo en una audición que envió en video.

Gladiador

Por qué Russell Crowe estuvo a punto de dejar la película Gladiador

Pero fichar a Russell Crowe fue casi tan desafiante como toda la aventura que debió recorrer Máximo en el filme. Al actor le enviaron el guión, pero no le gustó en absoluto. “En el centro de lo que estábamos haciendo había un gran concepto, pero el guión era una basura, una basura absoluta”, recordó el intérprete en charla con Vanity Fair.

Crowe todavía recordaba lo que traía ese guión. “Tenía un montón de secuencias extrañas. Una de ellas era sobre carros y cómo los gladiadores famosos (y todo esto es cierto) usaban ciertos tipos de carros y cómo los gladiadores famosos tenían acuerdos de patrocinio para aceite de oliva y cosas así, y todo esto es cierto, pero simplemente no le va a sonar bien a una audiencia moderna, van a decir, ‘¿Qué diablos es todo esto?’ [Risas]”.

Fueron tantas las dudas, que Russell Crowe hasta pensó en dejar el papel. “La energía en torno a lo que estábamos haciendo estaba muy dividida. En un par de ocasiones pensé que tal vez mi mejor opción era simplemente subirme a un avión y salir de allí”.

Russell Crowe en Gladiador

Pero el director Ridley Scott cedió y permitió una reescritura a fondo del guión. Eso terminó por comprometer a Crowe con el trabajo. “En un momento dado me dijo: ‘Amigo, no vamos a comprometernos a filmar nada en lo que no creas al cien por cien’. Así que, cuando empezamos la película, teníamos 21 páginas de guion en las que estábamos de acuerdo”, detalla en la misma entrevista.

“Un guion suele tener entre 103 y 110 páginas o algo así, así que teníamos un largo camino por recorrer y básicamente usamos esas páginas en la primera sección de la película. [Risas] Así que, cuando llegamos a nuestra segunda localización, que era Marruecos, nos estábamos poniendo al día”, añadió Crowe.

Russell Crowe incluso pudo improvisar y sumarle sus propias ideas al personaje. Por ejemplo, la escena en que Máximo le reza a dos figuras, que representan a su mujer y su hijo asesinados, tras salir a pelear por su vida. Originalmente, eran dos figuras que se habían dejado sin mayor importancia en el set. Pero el neozelandés de inmediato comprendió que podría sacarles provecho.

“Ridley [Scott] quería filmarme durante esta oración posterior a la batalla y entre las baratijas en el estante que el departamento de arte había dejado allí, había estas pequeñas figuras. Entonces tomé estas figuras y dirigí una oración hacia ellas como si fueran mi esposa y mi hijo. Eso termina convirtiéndose en este gran punto de la historia. Pero fue como si eso se creara en la noche”, contó Russell Crowe.