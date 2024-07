“Como Neruda y Mistral, sufrió el pago de Chile”: la docuserie que busca reivindicar a Pepo, el creador de Condorito

El 15 de diciembre de 1911 nacía en Concepción René Rios Boettiger. Pipón fue su apodo cuando pequeño, porque era “gordito como un barril”, según relata el periodista Luis Yáñez en el libro Pepo es de Conce. Desde la infancia, René—más adelante conocido como Pepo—ya sabía que quería ser cuando grande: dibujante.

Probablemente, nunca imaginó que sería el creador de uno de los personajes más queridos y representativos de la idiosincrasia chilena, el pájaro Condorito, que este año cumple 75 años de su nacimiento. René Ríos, después de dejar la carrera de medicina, se mudó a Santiago con 21 años y se convirtió en uno de los caricaturistas más destacados a nivel nacional.

“Cuando René Ríos crea Condorito ya era famoso, ya era el caricaturista número uno de Chile. Habían pasado 17 años desde que llegó a Santiago y empezó a hacer portadas de las revistas. En esa época no había televisión, así que las revistas eran una de las principales maneras de educación y entretención en Chile”, explica a Culto Luis Yáñez, impulsor de la iniciativa Pepo es de Conce, periodista y realizador audiovisual.

Los dibujos del penquista llegaron a revista Topaze —cuando la dirigía Jorge Délano —, donde creó personajes como El Jefe, basado en su tío y presidente de la república Juan Antonio Ríos; a Don Gabito, inspirado en Gabriel González Videla y Don Sonámbulo, caricatura de Carlos Ibáñez del Campo. Además, fundó su propia historieta picaresca llamada Pobre diablo y otras de índole deportiva, como Pichanga y El Saquero.

Sin embargo, el nombre de René Ríos no es valorado como merece, afirma Yáñez. Es por eso que nace Pepo, ¡Exijo una explicación!, una serie documental que ahondará en la vida del artista y que busca recuperar y poner en valor su biografía.

“Chile no le dio los honores que él merecía. Al igual que Pablo Neruda y Gabriela Mistral, sufrió el pago de Chile. No se reconoció su talento acá. El mayor premio que pudo haber recibido es el Premio Nacional de Periodismo, mención dibujo, que recibieron otros contemporáneos de él —con mucho talento—, pero curiosamente a él no se lo dieron. A mí me parece una injusticia grande”, reflexiona Luis Yáñez, director de la serie.

“Todos conocen la firma de Pepo, pero no conocen quién está detrás de esa firma”, agrega.

Pepo, Hijo Ilustre de Concepción

Desde la infancia, Luis Yáñez estuvo vinculado a Pepo. “Aprendí a leer gracias a Condorito. Primero mis papás me lo leían y después me dijeron que ya no me lo iban a leer más, por lo que tendría que aprender a leer. Eso me motivó rápidamente a aprender a leer y a generar mi gusto por la lectura. Cuando llegué a Concepción, siendo de origen chillanejo, me di cuenta de que acá no había una plaza, una biblioteca, o nada que tuviera el nombre de René Ríos, considerando que él nació en Concepción. Eso me pareció bastante curioso”, relata.

Luis Yáñez junto al alcalde Álvaro Ortíz.

Por su amplio aporte a la historia local y nacional, el periodista comenzó en 2018 una campaña en redes sociales para que se declarara a René Ríos Hijo Ilustre de Concepción. La idea fue todo un éxito. Acogida por la comunidad y la municipalidad, la iniciativa Pepo es de Conce logró su propósito y Pepo consiguió el título póstumo por parte de la ciudad penquista, en 2023.

A modo de hacer visible la declaración, una estatua de Condorito aterrizó en una banca en pleno centro de Concepción, entre la Catedral y la parroquia El Sagrario, a pasos de la Municipalidad. A pesar de que ha sido robada en numerosas ocasiones, la figura del famoso personaje retorna cada vez y vuelve a ser noticia.

La serie sobre Pepo

Pepo, ¡Exijo una explicación! es el nombre que llevará la pieza audiovisual a cargo de UAU Producciones y que cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

“La línea argumental de esta serie es contar la vida de Pepo, desde el punto de vista de su biografía más íntima y sus obras. Por supuesto, vamos a desarrollar la historia de Condorito, pero también de otros personajes y su trabajo en otras revistas, que no es muy conocido. Ahí uno puede dimensionar el gran talento que tenía Pepo, por el estilo de dibujo. Él variaba el estilo de trabajo y eso es bien meritorio”, explica Luis Yáñez.

La productora penquista ya tiene experiencia rescatando contenidos locales. Ya lo hizo con Muralma —en sus dos entregas—, donde inmortalizaron las historias de murales de la región del Biobío, a través de diversas voces y técnicas narrativas.

En esta oportunidad, seguirán el estilo de su trabajo previo. “Tratamos de mezclar distintas las técnicas audiovisuales. En este caso, vamos a generar, con las tiras cómicas y técnicas de motion graphic, unas pequeñas animaciones que le den modernidad a este tipo de presentación. Vamos a hacer recreaciones de época, vamos a entrevistar a personas que estuvieron con Pepo, a su familia, y también a caricaturistas que tienen una opinión sobre su obra”, adelanta Luis Yáñez.

Según relata el periodista, la familia de René Ríos está cien por ciento involucrada en el proyecto. “Están muy contentos. Esta es la primera vez que se generará un material audiovisual sobre la vida de su ilustre antepasado. Nos han prestado desde el principio todo el apoyo. Nos han mostrado el valioso material fotográfico y también el material de originales que ellos poseen. El sueño de ellos es poder entregarlo a algún museo de Concepción, porque están muy convencidos de que ahí debería quedar este legado que ellos han cuidado por tantas décadas”.

La serie, que contará con cuatro episodios, se encuentra en etapa de preproducción y su rodaje comenzará en septiembre. Santiago y Concepción, así como Argentina y Colombia, se vislumbran como futuros escenarios. No obstante, Luis Yáñez espera que el equipo pueda visitar Perú y México, países en donde se llevarán a cabo importantes instancias conmemorativas por los 75 años del nacimiento de Condorito.

Se espera que la serie documental se estrene el segundo semestre de 2025, en Canal 9 Bío Bío Televisión. Un adelanto de la docuserie se exhibirá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México.