Aimee Lou Wood, actriz de The White Lotus: “Chelsea está mucho más conectada con la vida y la muerte, en lugar del ruido a su alrededor”

Aunque tiene elementos inquietantes, el humor sigue siendo fundamental en la alquimia de The White Lotus, la exitosa serie antológica de HBO. En la tercera temporada, la primera entrega ambientada en Asia, una porción importante de las risas provienen de la gestualidad y la presencia de Aimee Lou Wood, la actriz que el mundo conoció hace unos años gracias a la serie de Netflix Sex education.

La inglesa veía y gozaba con la sátira escrita, dirigida y creada por Mike White. Por eso, cuando llegó la oportunidad de conseguir un papel en el tercer ciclo, surgió un factor nuevo e intimidante.

Foto: HBO

“Estaba muy emocionada de trabajar con Mike. Soy una gran fanática de la serie. Y esta es mi primera experiencia en una serie de la que ya era fanática. Es una experiencia loca”, sintetiza en conversación con Culto.

En ese sentido, admite que conocer la identidad de sus compañeros de reparto mediante los múltiples anuncios de HBO fue un acontecimiento en sí mismo. “Hay tantos actores a los que admiro”, señala. “Cada vez que revelaban a nuevos miembros del reparto, pensaba: ¡Dios mío! Era irreal”.

En la ficción la inglesa interpreta a Chelsea, una joven que llega a un ostentoso resort de Tailandia en compañía de su novio, el atribulado Rick (Walton Goggins). A simple vista, parecen agua y aceite: ella es dulce y él es duro; ella es extrovertida y él es hermético. Pero para ella eso no supone un problema. Desde su singular perspectiva, son almas gemelas y representan algo parecido al yin y el yang, dos fuerzas opuestas pero complementarias.

“Siento que Chelsea es muy espiritual. O definitivamente quiere serlo. Creo que, de todos los personajes, ella es una de las más presentes, porque no le preocupa la apariencia. No tiene credenciales impresionantes, ella es simplemente una persona que experimenta su vida y quiere conectar y exprimirla al máximo. Siento que, en ese sentido, está muy alineada con Tailandia. Debido a la cultura budista y todo eso, hay mucho menos ego. Es un lugar menos impulsado por el ego y mucho más auténtico”, explica.

Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO

El carácter de Chelsea se acentúa en medio de una historia que integran tres amigas de juventud que se guardan rencor, una familia donde el patriarca esconde un secreto y una pareja aparentemente unida por conveniencia.

De partida, ninguno de ellos habla del fin de la existencia como ella. “Chelsea habla mucho de la muerte. Es algo que constantemente menciona. Me pareció que Chelsea era un buen recipiente para esos temas, porque no los niega”, sostiene.

“Siento que todos en The White Lotus tienen mucho miedo. Uno de los grandes temas es que le temen a envejecer, le temen a si han hecho lo suficiente y a si han triunfado en la vida. Chelsea está mucho más conectada con la vida y la muerte, en lugar de con el ruido a su alrededor. Eso fue genial, que ella no tiene miedo de hablar de ello, cuando creo que la gente sí tiene miedo de hablar de la muerte. Eso es de lo que todos evitamos hablar“.

Partiendo de la base de que el rodaje en Tailandia fue una experiencia significativa para todos los involucrados, Wood reconoce que generó un vínculo inolvidable con el país, en especial con Bangkok, donde se desarrollaron la última parte de las filmaciones. “Realmente me sentí como en casa. Pero es raro, porque extrañas tu hogar cuando estás allí y luego, cuando vuelves, extrañas Tailandia. Es una nostalgia constante”, apunta.

Foto: HBO

Este domingo 7 se estrena el octavo y último capítulo en HBO y Max, un hito que tiene llenos de preguntas a los seguidores. Si bien Wood no puede decir nada sobre el desenlace, porque revelar cualquier atisbo de spoiler la pondría en una posición complicada, sí puede expresar su estupefacción por haber accedido a los guiones de todos los episodios al inicio de la producción.

“Fue como tener oro. No podía creer que tuviera la tercera temporada de The White Lotus. Y todavía no puedo creerlo. Cuando llegué al final, pensé: ¿Y si nos está mintiendo? ¿Y si este no es realmente el final? ¿Y si existe un final alternativo? No podía creer que supiéramos lo que sucedería. Me pareció un honor tan extraño, y también una responsabilidad”.