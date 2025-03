Patrick Schwarzenegger: “Jason Isaacs fue una figura paterna tanto delante como detrás de la pantalla”

The White Lotus ha ganado prestigio como una aguda observación de los ricos y el comportamiento humano, sostenida en una galería de personajes con espesor dramático y compuesta de incontables momentos hilarantes. Tras dos encarnaciones (la primera en Hawái y la segunda en Sicilia), la serie antológica de Mike White continúa encontrando formas de sorprender y desconcertar al público.

Entre el quinto y sexto capítulo del tercer ciclo –este domingo llega el séptimo a HBO y Max– la atención giró en torno a Saxon (Patrick Schwarzenegger) y Lochlan Ratliff (Sam Nivola), los hijos varones de una adinerada familia que viaja desde Carolina del Norte hasta Tailandia para disfrutar de unas lujosas vacaciones. Si la primera parte de la temporada trabajó un componente de rareza, ahora todo se ha precipitado.

En medio de una celebración local conocida como la fiesta de la luna llena, los hermanos se embriagan y tomar drogas con Chloe (Charlotte Le Bon) y Chelsea (Aimee Lou Wood), dos chicas a las que conocieron en el resort. El objetivo de conquista de Saxon es Chelsea, pero tras sufrir su rechazo y consumir sustancias, termina formando un trío con su hermano y con Chloe. La resaca al día siguiente es terrible y los recuerdos empiezan a llegar mediante flashbacks.

Las consecuencias de esa noche de juerga que terminó en incesto aún están por verse, pero contemplar a Saxon en un estado de shock y horror permite descubrir una cara diferente de un personaje que inicialmente se mostró como un macho alfa al que no le entraban balas. Otra prueba de que Mike White –creador, director y guionista– sigue disfrutando internarse en zonas incómodas y deconstruir a personajes que en un comienzo lucen como un estereotipo.

Este tramo de la temporada ha dado vitrina a Patrick Schwarzenegger (Santa Mónica, 1993), el encargado de interpretar al mayor de la familia Ratliff. Conocido por la miniserie de HBO The staircase y el primer spinoff de The Boys, Gen V, ha dado un paso importante en su carrera con su rol en The White Lotus, una serie de la que era un apasionado fanático desde hace años.

Conectado a Zoom con Culto, cuenta que atravesó las diferentes etapas del proceso como cualquier otro de los actores jóvenes. Una explicación con la que, quizás sin quererlo, aclara que tener un padre tan célebre en Hollywood (y una madre que integra la familia Kennedy) no fue de ayuda para obtener el papel. Nada de nepotismo, parece querer expresar.

“Tuve que convencer a la directora de casting, Meredith Tucker. Tuve que convencer a David Bernad (productor), quien está muy involucrado en el proceso de casting y luego, obviamente, a Mike White. Y luego, además, a HBO, con quienes he trabajado antes”, detalla en la previa al estreno de la tercera temporada.

La oportunidad de unirse a The White Lotus era tan irresistible que tuvo que decirle a su novia, la modelo Abby Champion, que postergaran la fecha de su boda, porque pasaría seis meses filmando la tercera temporada en Tailandia. Así lo contó recientemente durante su participación en The Drew Barrymore Show, asegurando que su futura esposa “estaba eufórica porque era una gran fanática” y que el matrimonio finalmente se concretará a mediados de este año.

“¿Cuáles fueron los retos más difíciles? Supongo que uno de los desafíos fue vivir en otro país, lejos de mi pareja y mi familia durante tanto tiempo”, dice desde Los Angeles. “En cuanto a la actuación, creo que fue la suma de nervios al trabajar con actores tan increíbles y de tan alto calibre, y con un guionista y director increíble como Mike. Y ser parte de una serie con tanta reputación y seguidores. Quizás la presión que todo eso conlleva”.

Schwarzenegger transmite la imagen de una persona centrada y rigurosa. Un contraste evidente con la bravuconería de Saxon, quien en el primer capítulo habla de la vida íntima de su hermana (está “bastante buena, pero no creo que haya tenido sexo antes”, le dice a Lochlan) y le indica a su hermano que la clave de la vida es “vagina, dinero, libertad, respeto”. El actor afirma que no fue difícil tomar distancia, porque una cosa es el personaje y otra su dimensión personal. Los caminos no se cruzan.

Para ponerse en la piel de Saxon se inspiró en múltiples fuentes: dos personas que conoce en la vida ideal, una figura de un reality show que se ha negado a identificar con nombre y apellido, y el odioso personaje al que Bradley Cooper dio vida en la comedia Los rompebodas (2005).

-Es un gran fanático de The White Lotus. ¿Cómo fue pasar de ser un seguidor a convertirse en un actor de la serie?

Sí. Tuvo dos partes. Una parte fue extremadamente surrealista, porque estaba en shock y asombrado de tener la oportunidad de ser parte de este proyecto y trabajar con gente tan increíble. Y luego había una parte de mí que estaba realmente frustrada por saber lo que iba a suceder (en la historia). Intenté leer lo menos posible. Intenté leer sólo mis partes y no involucrarme en los viajes de los demás integrantes del elenco, porque realmente quería verla como un simple espectador. Ojalá no supiera nada de esta temporada para poder verla, porque es tan increíble y hay tantos personajes, tramas, viajes e interacciones entre los diferentes grupos.

-La relación entre los hermanos es muy rara. ¿Le tomó un tiempo entender el origen de esa rareza o la captó de inmediato?

Sí, la cantidad de veces que leí el guión e intenté digerir su relación. Creo que se trataba menos de lo rara que era la relación y más de qué tipo de persona era Saxon. Y él era quien proyectaba esto en Lochlan, lo que formó una dinámica rara entre ellos. Así que creo que en realidad se debe a quién es Saxon como persona.

-¿Cuáles son las escenas que más disfrutó filmar: las más incómodas, las más introspectivas o las más hilarantes?

Creo que para mí las escenas más hilarantes y divertidas fueron las escenas familiares, las que transcurren en la villa o alrededor de la mesa. Había tanto caos entre los cinco, realmente era como una familia disfuncional que se ama. Había tantas risas y locuras que recordaré esos días por siempre.

Padre e hijo

Con una dosis de humor, Jason Isaacs dice que se decepcionó con Patrick Schwarzenegger. “Él es un príncipe de Hollywood, es parte de una familia legendaria. Esperaba a un niño horrible, malcriado y privilegiado, y es una de las personas más encantadoras que he conocido en mi vida. No me dio ninguna historia que contar a la prensa, lo que es una verdadera decepción”, declara a Culto.

El hijo de Arnold reconoce que Isaacs –quien interpreta a su apesadumbrado padre en la serie– cumplió un rol crucial durante el rodaje de The White Lotus. Desde el momento en que se confirmó al elenco, hubo una seguidilla de videollamadas por Zoom entre los cinco miembros de la familia, incluyendo a Parker Posey, quien encarna a la extravagante madre del clan, Victoria, y Sarah Catherine Hook, su hermana en la ficción. Luego, una vez en el set, se preocuparon de hacer todo juntos: desayunar, almorzar y hasta cenar en la misma mesa.

“La verdad es que adoro a Patrick, Sam y Sarah Catherine. Los conocí y enseguida quise estar con ellos, porque los tres son inteligentes, talentosos, brillantes, curiosos y humildes”, apunta Isaacs.

“Él fue un mentor. No sólo para mí, sino también para los demás jóvenes del reparto. Todos estamos en una etapa temprana de nuestras carreras, mucho más nerviosos, tímidos e inexpertos que alguien como Jason, que lleva muchísimo tiempo trabajando en esto”, señala Schwarzenegger, asegurando que su influencia trascendió lo que se ve capítulo a capítulo.

“Realmente creamos esa especie de dinámica familiar entre Jason y yo, así como también con los otros hermanos. Fue una figura paterna tanto delante como detrás de la pantalla, alguien dispuesto a ayudar en todo. Teníamos conversaciones sobre los personajes y sobre nuestras propias vidas. Estaré eternamente agradecido por haber podido trabajar con alguien tan amable y atento”.

-¿Cómo recuerda su primer encuentro con Jason Isaacs? ¿Cómo fue?

Lo primero que recuerdo es a Jason acercándose a cada mesa y compartiendo una breve presentación, sólo para decirnos que no había dormido en varios días, que había terminado de leer los guiones en el avión y que procedería a no dormir durante los siguientes días (se ríe). Pero me encantó su nivel de energía y lo dispuesto que estaba a trabajar en la relación tanto delante como detrás de cámaras.

-¿Qué fue lo más memorable de filmar en Tailandia?

Toda la experiencia fue memorable. En pantalla las escenas eran increíbles, pero creo que lo que ocurrió detrás de cámara fue realmente memorable: las amistades, las relaciones y simplemente la experiencia de estar juntos como grupo en un hotel.

-¿Hubo algo que no sabía sobre el país y que aprendió gracias a su trabajo en The White Lotus?

Creo que aprendí mucho. Nunca había estado en esa parte del mundo, y aprendí sobre la cultura y algo de historia. Descubrí el talento de muchos miembros del elenco y el equipo local. Aprendí sobre Lisa y Blackpink, y lo popular que es ella allí. Aprendí sobre la comida tailandesa y los niveles de picante y los mercados nocturnos.

Y, por último, ¿extrajo algo de Saxon para su vida personal? El actor responde corto y al hueso: “Supongo que cómo no ser”.