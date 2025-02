The White Lotus: cómo el éxito de HBO se reinventa en el sudeste asiático

De todos las producciones audiovisuales realizadas durante la pandemia, desde cortometrajes sobre el encierro hasta experimentos por Zoom, The White Lotus emergió como una alumna aventajada. El guionista y director Mike White la concibió utilizando el pie forzado del confinamiento (montó una producción en una isla, con todos los protocolos de rigor), pero donde otros vieron una limitación él halló la oportunidad perfecta para elaborar una incisiva y divertida sátira del comportamiento humano.

O, si se prefiere, un ácido comentario sobre los ricos y las diferencias de clases. Ambientada durante una semana en un lujoso hotel de Hawái, la historia giró en torno a un extravagante grupo de adinerados: una familia con dos hijos adolescentes, una pareja de recién casados y una mujer en duelo. A ellos se le unían los trabajadores del resort, cada uno con sus tribulaciones. A ratos hilarante, a ratos aguda y cada vez más oscura, la serie de seis capítulos fue uno de los grandes triunfos de la televisión de 2021.

El ejercicio le resultó tan bien que HBO, el canal que le había encargado el proyecto en plena crisis del Covid-19, le pidió una temporada más. Astuto, White aprovechó la oportunidad para ampliar los límites de su universo y para agregar otros matices a la configuración original. Esta vez imaginó una historia en Sicilia, con nuevos invitados y empleados, además de personajes que provenían del exterior. Su apuesta volvió a imponerse y la compañía la renovó para un tercer ciclo.

Si la primera temporada fue sobre el dinero y la segunda fue sobre el sexo, la tercera sería “una mirada satírica y divertida a la muerte, la religión y la espiritualidad orientales”, según definió el creador durante la emisión del anterior ciclo.

La nueva entrega viaja hasta Tailandia, a un ostentoso complejo turístico que atrae a turistas de todas partes del mundo. Ubicado en medio de la naturaleza, en el hábitat de primates, reptiles y otras especies locales, y cerca de un templo budista, el hotel convoca a personas que persiguen una experiencia espiritual en el sudeste asiático. Como podrán ver los espectadores a partir de este domingo 16 (a las 23 horas en HBO y Max), ese marco le permite a Mike White expandir el alcance de la historia.

Esta es la primera vez que introduce a un grupo de tres amigas adultas como huéspedes. Se trata de Laurie (Carrie Coon), Kate (Leslie Bibb) y Jaclyn (Michelle Monaghan), mujeres en sus 40 y algo que se conocen desde la época escolar. Nunca han vivido ese tipo de experiencia juntas, por lo que están emocionadas por lo que les espera durante su semana de vacaciones.

Mike White en 2022. Foto: AP Photo/Mark Terrill

“Es un viaje muy significativo para ella. Creo que se siente más vista cuando está con dos amigas más antiguas”, explica Bibb a Culto, aunque enseguida revela que su personaje debe resolver un dilema. “Se conocen desde que eran niñas, pero ahora ella es diferente. Se ha convertido en otra persona. O siente que su vida es diferente. ¿Puede ser honesta acerca de en quién se ha convertido?”.

Carrie Coon, actriz con experiencia en series como The leftovers y La edad dorada, profundiza en los dobleces de su rol, una mujer que se siente en una posición inferior a Kate y Jaclyn. “La carrera de Laurie está decayendo. No es una madre exitosa y su matrimonio se está desmoronando. Y no les cuenta nada a sus amigas. Está fingiendo que todo está bien, con la esperanza de recuperar algo de la energía de su juventud. Y resulta que no ser honesta y auténtica con las personas que más te quieren no es una buena idea para unas vacaciones”.

El elenco de esta temporada también incluye a una pareja con una importante diferencia de edad (interpretada por Walton Goggins y Aime Lou Wood) y a dos trabajadores del lugar: una mentora de bienestar llamada Mook (Lisa, la estrella del grupo BLACKPINK) y un guardia conocido como Gaitok (Tayme Thapthimthong). Y está Sritala (Lek Patravadi), la singular dueña del recinto. Además, tal como en el segundo ciclo, lo que rodea al hotel también juega un papel importante.

En esta ocasión tal vez la mayor parte de las risas y los momentos incómodos provengan de los Ratliff. Encabezada por los padres, Timothy (Jason Isaacs) y Victoria (Parker Posey), la familia llega al sudeste asiático por sugerencia de Piper (Sarah Catherine Hook), la única hija mujer del clan. Saxton (Patrick Schwarzenegger) y Lochlan (Sam Nivola), los hijos varones, tienen un objetivo más difuso. Pero, tal como han enseñado las anteriores entregas de The White Lotus, juntos y por separado brindarán la clase de material que ya es parte del ADN de la ficción.

Con una pizca de humor, el inglés Jason Isaacs dice que esta entrega “se vuelve mucho más tensa, mucho más extraña. Hace que la primera temporada parezca una serie de Disney”. Schwarzenegger, hijo de la legendaria estrella de acción (y cuñado de Chris Pratt), destaca en particular los instantes en que los Ratliff está reunidos.

“Creo que para mí las escenas más hilarantes y divertidas fueron las escenas familiares, las que transcurren en la villa o alrededor de la mesa. Había tanto caos entre los cinco, realmente era como una familia disfuncional que se ama. Había tantas risas y locuras que recordaré esos días por siempre”, expresa.

Isaacs cuenta una particularidad que únicamente observan las personas que están presentes en el set de The White Lotus: es habitual encontrar a Mike White riendo detrás del monitor mientras los actores pronuncian las líneas de los guiones, a carcajadas por presenciar el momento en que se hace realidad lo que escribió meses atrás. “Eso pasaba más cuando estábamos en grupo, juntos como familia, porque algunas de esas escenas son más intensas que cuando hay sólo dos personas”, indica.

“Lo que me encanta de la escritura de Mike es que nunca se avergüenza de nada. Es muy transgresor. Está dispuesto a abordar temas complicados“, sostiene Coon. “No tiene complejos“, complementa Leslie Bibb.

Un esperado reencuentro

La principal regla de toda serie antológica es presentar una nueva historia y una galería de personajes diferentes en cada temporada. The White Lotus ha respetado ese modelo, aunque con matices respecto a la composición del elenco.

Hace tres años, tras convertirse en uno de los personajes más celebrados de la primera tanda de episodios, la actriz Jennifer Coolidge volvió a interpretar a Tanya, ahora en la costa siciliana. Luego, cuando todos apostaban a que alargaría su existencia y se convertiría en la única integrante estable del reparto, Mike White le dio un fatídico desenlace.

La tercera entrega proporciona un regalo para quienes aún extrañan a las figuras del elenco original: regresa Natasha Rothwell, la actriz que encarnó a Belinda, la encargada del spa del recinto de Hawái que en un inicio se ganó la devoción de Tanya. Algunos años después del final del primer ciclo, reaparece en Tailandia gracias a que participa en un programa para perfeccionar sus conocimientos en el área.

Rothwell, sorprendida con el llamado de White para retomar su labor, asegura que se sintió como en su hogar. “Mike es muy especial. Ambos somos guionistas y me encanta la forma en que utiliza las palabras para contar historias”, apunta. “Fue emocionante poder volver. Fue como volver a casa; teníamos el mismo director de fotografía, el mismo asistente de dirección, el mismo montajista. Así que fue agradable volver a ver a la familia”.

Eso no quiere decir que esta nueva encarnación no hurgue en zonas diferentes. Por ejemplo, esta vez hay un interés particular en explorar la espiritualidad, un acento que estaba no sólo en la historia, sino que en la producción misma. “Nunca había tenido un trabajo en el que durante el primer día no fuéramos a peluquería y maquillaje, sino que fuéramos a obtener la bendición de la casa de los espíritus junto a todo el equipo y todos los que estaban allí. Hacer eso primero puso en marcha una energía a lo largo de todo el proceso de filmación“, señala Leslie Libb, aludiendo a los santuarios consagrados a los espíritus de los antepasados que es habitual encontrar en el sudeste asiático.

“De alguna manera, también estábamos en un viaje espiritual por el simple hecho de vivir en un país donde esa es la filosofía dominante (el budismo). Es algo que no puedes ignorar”, advierte Carrie Coon.

Por su parte, Rothwell considera que “Belinda es bastante espiritual y creo que esta temporada es una extensión de ella en muchos sentidos“. “Ella ha pasado por una especie de crisis de fe, en las personas, en quién confiar. Así que creo que ese es el lente a través del cual Belinda está mirando la espiritualidad“.

Al igual que el resto del reparto, la actriz accedió a los ocho capítulos que componen este ciclo (una práctica poco habitual en proyectos donde prima el hermetismo). Eso le permitió estudiar el desarrollo y desenlace de su rol, pero también conocer a cabalidad a los otros personajes y entender el diseño total de esta entrega.

“Me quedé en shock. Obtuve todos los episodios y los leí en un solo día. Inmediatamente tomé el teléfono y llamé a Mike y Dave (Bernad), el productor (...) Dije: ¡mierda! ¡Esto es una locura!”, detalla. “Creo que eso se traduce a la pantalla de una manera que es simplemente asombrosa”. Jason Isaacs también revive su primera (y visceral) impresión: “Oh, mierda. ¿Voy a tener que hacer eso?”.

Según la visión de Rothwell, “a medida que fue ganando éxito y llegamos a la tercera temporada, siento que culturalmente y literalmente, con lo que está en la página y lo que está capturado en la pantalla, la serie se ha vuelto más grande. Fue emocionante sumergirme nuevamente en este mundo, después de haber hecho la primera. Es bastante maravilloso ver lo impresionante que es esta temporada. Creo que el público se quedará atónito por lo grande que se ha vuelto el mundo”.

Carrie Coon, quien ha trabajado en otras series antológicas (Fargo, The sinner), enfatiza que una de las claves estuvo en mantener el foco en el trabajo en vez de pensar en la dimensión actual de The White Lotus, un éxito absoluto de crítica, público y reconocimientos de la industria.

“Creo que la trampa sería considerar todas las temporadas anteriores. Hay una presión tremenda cuando estás trabajando en algo que ha tenido éxito”, comenta. “Por lo tanto, si piensas en eso, no te levantarás de la cama. Solo tienes que concentrarte en las escenas que estás haciendo y en la historia que estás contando”.

Conforme ha crecido, la ficción se ha permitido atraer a figuras más grandes y juntar talentos de diversas procedencias. Ya se confirmó que tendrá un cuarto ciclo, quién sabe con qué elenco y en qué lugar del planeta. Lo que es claro es que mantiene la fortaleza que sostiene todo el armado: los contundentes y afilados guiones de Mike White. Como dice Jason Isaacs, “la buena escritura es universal”.