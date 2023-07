Blur en el regreso: “Es una pena terrible que la mayoría de las bandas parecen acabar odiándose”

Pocos días antes de la última Navidad, los integrantes de Blur se reunieron para ponerse al día y evaluar la chance de volver a tocar en un único concierto en Londres. No todos estaban convencidos, pero alguien les hizo escuchar un viejo cassette con el registro de su primer ensayo juntos, en diciembre de 1988. “Es fascinante, la verdad -cuenta Alex James, el histórico bajista del grupo en videollamada con Culto-. Se notaba que era Blur, no podría ser ninguna otra banda. Digo, tiene un sonido de Blur único e identificable. Y en ese ensayo, estábamos tocando She’s so high, que fue nuestro primer single y lo hemos tocado en todos los ensayos. Nada ha cambiado realmente desde entonces”.

Blur, uno de los nombres claves de la generación de bandas británicas de la década de los noventas, gracias a su propuesta deudora del pop inglés de viejo cuño (desde los Kinks a XTC), volvió a reactivarse tras algunos años sin novedades. Lo último había sido la gira promocional de su álbum The Magic Whip (2015), el primero tras la pausa de comienzos del nuevo milenio. Desde entonces Blur se ha mantenido en un ir y venir, en que cada uno de sus integrantes ha ocupado tiempo en sus proyectos individuales.

Esta temporada no solo van a regresar a los escenarios con dos multitudinarios shows sold out en Wembley, sino que además fijaron una gira mundial cuya pasada por Sudamérica los tendrá de vuelta en Chile como uno de los headliners del festival Fauna Primavera, el próximo 24 y 25 de noviembre en Ciudad Empresarial. En la ocasión también estará Pulp, otra leyenda del britpop que salió de su hibernación.

“La verdad es que guardo muy buenos recuerdos de Chile y de toda Sudamérica -comenta Alex James-. Al ir allí, no estábamos realmente preparados para lo que íbamos a encontrar en Sudamérica, porque antes todo se tardaba un poco en ponerse en marcha. Pero la recepción que siempre hemos tenido en Chile y en toda Sudamérica ha sido alucinante”.

El reencuentro incluye una incursión creativa. El grupo se apresta a lanzar un nuevo álbum el próximo 21 de julio titulado The Ballad of Darren, un trabajo del que ya se conocen un par de adelantos (The Narcissist y St. Charles Square), que muestran al cuarteto en una senda más orientada a la canción pop, que al vuelo más experimental que cruza The Magic Whip.

Lo cierto es que en este reencuentro el grupo no tenía en mente grabar un disco. Pero cuando se metieron a la sala a tocar, de pronto, casi por inercia se encontraron trabajando en nuevas canciones.

“Supongo que la idea de hacer un nuevo disco era un poco desalentadora porque ¿y si era una mierda? ¿y si ya no podíamos hacerlo? Así que supongo que había mucho en juego, en realidad, debería habernos dado un poco de miedo -admite Alex-. Pero tan pronto como los cuatro nos metimos en la habitación para empezar a tocar, fue como en el primer ensayo, muy relajado. Hice la mayor parte del bajo tumbado en un sofá. Desde mi punto de vista, fue completamente sin esfuerzo. Fue alegre, fue absolutamente maravilloso. Creo que los cantantes y guitarristas tienden a sufrir. Creo que sienten que necesitan sufrir, de lo contrario no han hecho un buen trabajo. Pero tocar el bajo es lo contrario. Creo que fue maravilloso volver a hacer ese sonido”.

La grabación se realizó en apenas tres semanas de enero, un tiempo breve para un disco convencional. La mayor parte del material fue escrito por el cantante Damon Albarn en las habitaciones de hotel durante la última gira de su proyecto paralelo Gorillaz. Pero también echó mano a alguna canción inacabada. Es el caso de la que da nombre el disco; hace 20 años, Albarn grabó un demo para una canción que nunca publicó, la que tituló Half a Song. Por casualidad la escuchó Darren, uno de los encargados de la seguridad de la banda. “A él realmente le gustaba esta canción y no paraba de molestar a Damon para que la terminara -cuenta James-. Un día Damon dijo: ‘Bueno, a la mierda, voy a terminarla’. Era una balada y la llamó The Ballad of Darren porque...eso fue todo. En realidad, creo que es una historia bastante bonita”.

¿Podría comparar la música de este disco con algo de lo que hicieron en los noventas?¿Ve alguna conexión?

Todo sucedió tan rápido, no supimos que lo estábamos haciendo sino justo antes de Navidad. Y entonces ya estaba todo hecho. Recuerdo haber leído sobre L.A Woman de The Doors, uno de mis discos favoritos. Todos se odiaban absolutamente en ese momento y básicamente se hizo en una semana. Musicalmente está muy bien logrado, porque todos eran muy buenos músicos. Habían estado tocando juntos durante mucho tiempo. Supongo que si sigues haciendo algo, lo haces mejor. Tal vez sabes lo que quieres un poco más. Eres feliz dejando que otros deleguen. Todo el mundo está un poco más cómodo y relajado con ello, tal vez. Nunca he sabido cómo funciona, pero afortunadamente, parece que todo funciona bien.

Se lo pregunto porque una reseña de The Guardian asegura que Blur es la banda más aventurera de las grandes ligas del britpop ¿qué opina usted? ¿Es Blur una banda aventurera que asume riesgos?

Creo que, en realidad, el único riesgo que tienes que correr cuando eres artista es expresarte. Es preguntarte ¿puedo decir eso?¿se sentirá la gente identificada? ¿pensará la gente que soy raro? Evolucionar es un riesgo, pero también es lo que da sentido a lo que haces. Creo que Blur ha conseguido seguir evolucionando. Ahora tienes mucha información sobre quién escucha tu música y qué escuchan. La compañía discográfica nos envió un montón de estadísticas y partió de The Magic Whip, nuestro álbum anterior. Está justo ahí arriba con todas las grandes canciones de los 90. Incluso Out of time de Think Tank, está ahí arriba también. Si ves nuestras 10 mejores canciones, hay como una en cada álbum. Hemos hecho nueve álbumes ahora, así que es muy agradable en realidad. Y eso no sucede a menos que logres evolucionar y tener el coraje de evolucionar, siempre estás asumiendo un riesgo ¿soy ahora irrelevante o me estoy poniendo al día? Afortunadamente, parece que seguimos siendo capaces de alguna manera de actualizarnos. A mis hijos les encanta Blur, esas canciones han encontrado un nuevo público. De hecho, tocamos en un festival en España el fin de semana, y todos eran chicos. Llegan cantando cada palabra. Es una locura.

¿Esa evolución será la marca de Blur? Si se mira la discografía, hay canciones muy diferentes, pero que igualmente suenan a Blur. Por ejemplo, She’s so high, es diferente a For Tomorrow, Beetlebum o hasta a Pyongyang, de The Magic Whip

Una vez Robin Gibb de los Bee Gees me dijo: ‘Es mucho más difícil ser el primero en hacer algo que el segundo en hacerlo’. Pero Modern life is Rubbish, este año cumple 30 años, y creo que ese momento fue un paso realmente audaz y desafiante. En EE.UU no le gustábamos a nadie. Habíamos llegado a Nueva York el mismo día que salió Nevermind de Nirvana y de repente, la música británica ya no era necesaria en América. Ese disco lo cambió todo, era Nirvana todo el tiempo en MTV y en todas las portadas de revistas. Volvimos, la compañía discográfica nos dijo que querían escuchar lo que estábamos grabando, les tocamos algunas canciones y decían ‘pero todo esto suena muy británico’. Así que fue ir completamente en contra de la corriente. Pero creo que tienes que luchar por tu libertad artística, el control creativo. Incluso si haces queso, siempre hay algún comprador de supermercado diciendo que es demasiado oloroso, o es demasiado caro. Sólo tienes que decir, ‘a la mierda, esto es lo que yo hago’. Tómalo o déjalo y haz lo que haces por las razones correctas. Y así es como ocurren las cosas buenas. Tienes que creer en algo.

¿Ha leído las críticas sobre los primeros singles del nuevo disco?¿es algo que le importe?

Alguien dijo que hay que leerlos, pero no inhalarlos. No estoy seguro de leer comentarios en Twitter, no estoy seguro de hasta dónde te lleva eso, pero creo que tienes que tener una idea de lo que dice la gente sobre lo que has hecho. Ahora, he aprendido que nunca sabes realmente lo que has hecho hasta cinco años después. Nunca supe que Ghost Ship era el gran one-off de The Magic Whip. Todos pensábamos que Song 2 era una cara B. Nadie pensaba que Country House fuera un single, pero estas son nuestras mejores canciones. En realidad me importa una mierda lo que piensen los demás, pero aún así lo lees.

Hablemos de la música actual ¿ha escuchado a gente como Bad Bunny o Rosalia, algunos de los artistas latinos que se han vuelto globales?

Sí, están en muchos festivales. Es curioso, no escuché nueva música pop hasta que mis hijos empezaron a crecer, y escuchando con ellos realmente la he redescubierto. Como aquí organizamos un festival, tengo que poner a muchos grupos, así que tengo que estar atento a lo que pasa. También me gusta trabajar con grupos nuevos. Ese es el momento más emocionante para involucrarse con una banda, cuando están aprendiendo. Es cuando más puedes aportar, cuando puedes intentar transmitir lo que has aprendido. Pero la música pop tiende a ser los sueños de la juventud expresados por la voz de la juventud. Es cultura juvenil. Me gusta Bad Bunny, pero no es algo mío. Digo, sería raro si digo: ‘oh, es jodidamente brillante’, pero como son mis hijos, puedo apreciarlo. Creo que la música que te gusta, sobre todo de adolescente, cala muy hondo. Tiene un impacto muy grande y en realidad nunca deja de gustarte,

Creo que la música en realidad no mejora ni empeora, simplemente cambia. Y en la música de ahora, creo que no hay tanta variedad, pero un disco de gran éxito es ahora un disco de mayor éxito que nunca. Creo que ahora se ha vuelto a la era dorada de los musicales anteriores al rock and roll, porque tienes grandes estrellas con enormes cantidades de dinero invertido en ellas. Pero sí, me encanta la música contemporánea, puedo apreciarla, pero sería raro si yo fuera como: ‘Oh, Dios mío, realmente quiero conocer a Bad Bunny’. Eso sería jodidamente extraño.

Damon le dijo a The Sun que “pondría dinero” por una eventual reunión de Oasis ¿lo pondría usted también?

Creo que es una pena terrible que la mayoría de las bandas parecen acabar odiándose y supongo que la mayor alegría de todo esto es tener a mis amigos de vuelta. Es encantador serlo porque son todos unos malditos inútiles. Nunca me llaman. Siempre les envío queso en Navidad, siempre les mando mensajes en sus cumpleaños. No recibo nada, así que es realmente encantador. Es algo muy valioso que tenemos. Digo, nosotros, los hombres, tendemos a ser una mierda manteniendo el contacto. Mi mujer es mucho mejor que yo manteniendo el contacto con sus viejos amigos. Pero por el hecho de que todos nos conozcamos desde hace tanto tiempo, lo somos. Yo conocí a Graham en mi primer día de Universidad, a los 19 años. Damon y Graham se conocen desde que tenían 12 años. Esas relaciones se vuelven más y más viciosas a medida que envejeces, así que es algo encantador tener eso de vuelta. Y es una verdadera tragedia pensar que, al parecer, es una norma el hecho de que la mayoría de las bandas terminen odiándose, solo porque alguien ha sido demasiado codicioso o alguien ha sido demasiado horrible. Es una pena que alguien que se defina por ese vínculo, ya sea Noel y Liam, que también son unos malditos hermanos, por el amor de Dios. Pero no creo que los Rolling Stones disfruten el uno del otro, ellos se agradan ¿verdad? mira a Pink Floyd, incluso las esposas se están involucrando en todo eso ahora, es horrible, es una vergüenza terrible. Así que estoy encantado de que todos sigan vivos y sigamos siendo amigos.