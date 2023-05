Festival Fauna Primavera alista a Blur como headliner y se hará en Ciudad Empresarial

La cartelera chilena de conciertos de la segunda parte del año ya adquirió su cuerpo casi definitivo. Luis Miguel, The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars y Roger Waters, entre otros, protagonizarán una agitada agenda con shows para los paladares más diversos.

En esa geografía de sonidos y estilos, asoma un festival: el ya tradicional Fauna Primavera, cuya décima edición fue oficializada hace un par de días, con fechas para el viernes 24 y el sábado 25 de noviembre.

“Volveremos a disfrutar de la música en directo y con el sello que lo caracteriza desde su creación, actos de vanguardia, clásicos y de culto en la música indie, reuniendo también en su cartel estilos alternativos como el folk, la electrónica y la música experimental”, reza el comunicado que informó las coordenadas preliminares de la cita que en ediciones anteriores ha tenido a nombres como Morrissey, Pulp, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Fleet Foxes, Tame Impala y Primal Scream.

Culto pudo saber -según fuentes de la industria- que este año el espectáculo se realizará por primera vez en el Parque Ciudad Empresarial, recinto situado en la comuna de Huechuraba, al aire libre, con 20 mil metros cuadrados de áreas verdes, además de estar habilitado para zonas de comidas y bebidas, áreas de picnic, bicicleteros, estaciones de reciclaje, áreas para sillas de ruedas y lugares para activaciones.

El reducto comenzó a ser ocupado con mayor frecuencia a partir de 2021, cuando se realizó el ciclo Parque Estéreo -una suerte de celebración de apertura tras el encierro pandémico-, con 31 Minutos, Stefan Kramer, Francisca Valenzuela y Camila Moreno, entre otros. En lo inmediato, el espacio tiene agendada otra fecha para el 19 de noviembre, con las bandas de metal Gojira y Mastodon.

De hecho, la compañía Lotus Producciones -la misma tras Lollapalooza Chile- es la que más ha utilizado el sitio en los últimos años y ahora por primera vez está involucrada en la organización de Fauna Primavera, junto a la productora de siempre, Fauna Prod. Ambas unieron fuerzas para fortalecer los festejos de la décima entrega del evento.

En cuanto a su cartel, el festival ya tiene prácticamente amarrado a Blur como su número principal. Los ingleses se presentarán durante ese mismo fin de semana (25 y 26 de noviembre) en el Primavera Sound de Buenos Aires, por lo que su paso por Santiago es casi un hecho. Su aterrizaje en la capital argentina ya está confirmado.

Pero a no confundir las Primaveras: Primavera Sound es la misma franquicia española que debutó el año pasado en el Parque Bicentenario de Cerrillos y que este 2023 no se hará en Chile debido a conflictos entre la promotora nacional responsable de la instancia y su casa matriz en Barcelona. Sí se hará en Buenos Aires y Sao Paulo, además de sumar Bogotá y Asunción. Por su lado, Fauna Primavera funciona como un festín musical totalmente aparte.

Eso sí, Fauna recibirá una parte importante de los artistas que visitarán esas distintas versiones de los Primavera Sound en América del Sur.

Volviendo a Blur, el conjunto incluirá a Chile como parte de una gira que el pasado 19 de mayo los vio volver a los escenarios luego de ocho años, con un recital en el Centro de Artes de la ciudad inglesa de Colchester, donde presentaron 23 temas, en una resurrección que fue desde los himnos Beetlebum, Parklife o Song 2, hasta sus más recientes composiciones, St. Charles Square y The narcissist, lanzada a mediados de mes.

Será la tercera vez del cuarteto en el país. Tal concierto debería ser el mismo que mostrarán en su próxima escala en Sudamérica.

El grupo en un evento en Londres. REUTERS/Suzanne Plunkett/File Photo

Otros nombres que han surgido sobre la mesa como opciones para arribar a Fauna Primavera son los de otra gloria del brit pop, Pulp, quienes el último 26 de mayo regresaron con su primera presentación en once años y que también ya declaran visita por el festival chileno, cuando estuvieron en 2012, en su primera vez en la capital. Su venida dependerá de cómo coordinen el resto de su ruta por el continente. En su espectáculo de vuelta, desplegaron 19 canciones, dando pie a todos sus clásicos, como Disco 2000, Common people o Do you remember the first time?

Otros créditos que también asoman como alternativas son Lana del Rey y Erlend Øye.

La comunicación oficial de todas las coordenadas del encuentro, junto a la información relativa a la venta de boletos, es inminente y se podría difundir en los próximos días.