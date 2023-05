La historia del dramático último videoclip de Freddie Mercury con Queen

Insistió durante varios días, hasta que lo consiguió. La mañana del 30 de mayo de 1991, Freddie Mercury llegó hasta Limestone Studios, en Londres, para reunirse con sus compañeros de banda, Roger Taylor y John Deacon. La idea era filmar un videoclip para la canción These are the days of our lives, uno de los sencillos promocionales de Innuendo, el último álbum que Mercury grabó con Queen.

Por esos días, Freddie Mercury lucía muy enfermo. Estaba demacrado, muy delgado y una lesión en el pie le impedía caminar tranquilo. Pese a que en el círculo cercano de la banda le señalaron el riesgo de exponerse, el cantante de Queen no quiso saber nada y empujaba a la banda a seguir creando mientras a él le dieran las fuerzas. Con su diagnóstico de VIH/Sida en reserva desde 1987, el tiempo les corría en contra.

Freddie Mercury en 1991

Como el grupo no salía de gira, precisamente por la mala salud de Mercury, habían dedicado sus esfuerzos a trabajar en el estudio a tiempo completo. De allí que, un poco por gratitud hacia sus compañeros, Mercury se había empeñado en grabar el videoclip como fuera a lugar. Claro que hubo que tomar precauciones. Para disimular su aspecto escuálido, se recurrió a densas capas de maquillaje. Además, se diseñó un juego de luces, que con el filme en blanco y negro le dio un aire nostálgico a la producción. El colorido chaleco con imágenes de gatos diseñado por Diana Moseley, la habitual modista que trabajaba con el grupo, aportó una cuota de optimismo.

Por entonces, Freddie Mercury apenas podía sostenerse. La enfermedad lo había consumido casi por completo. Por ello a los directores, Rudi Dolezal y Hannes Rossacher, se les pidió que se acelerara la producción lo máximo que se pudiera para no agobiar en exceso al cantante, quien descansaba entre toma y toma ya que el trabajo le suponía un esfuerzo considerable para sus acotadas energías.

Freddie Mercury en el video de These are the days of our lives de Queen. Foto: Queen.

El guitarrista Brian May no participó en la sesión de rodaje original por encontrarse en una gira promocional. Por ello, grabó su parte del video una vez que regresó a Reino Unido, y se añadió de forma digital al registro meses más tarde. Por eso es que igualmente figura en el videoclip.

Aunque por esos días Queen firmaba sus canciones como un todo, These are the days of our lives se atribuye al baterista Roger Taylor, quien recibió ayuda de sus compañeros. Según el músico, se trataba de una canción introspectiva, originalmente gatillada por su paternidad, lo que le hizo mirar hacia atrás. “Estaba sentado en casa con un estado de ánimo bastante reflexivo y sabía que Freddie estaba enfermo, y creo que surgió de ese estado de ánimo ligeramente melancólico”, detalló años después en una entrevista citada por Smooth Radio.

Pero de forma inevitable, la situación de Mercury condicionó la lectura de la canción. “Supongo que estaba tratando de darle un sesgo optimista de alguna manera: esos eran los días entonces. Y estos son los días de nuestras vidas: hoy es más importante que ayer”, agregó Taylor.

Freddie Mercury en el video de These are the days of our lives

El video tuvo dos versiones. En el más conocido, el clip termina con un close up a Mercury cantando la línea “I still love you”, tras la que se le ve caminando fuera de la pantalla. Acaso como una despedida final al mundo. Pero en la versión publicada en el VHS Greatest Flix III (1999), tras esa toma de Mercury se engancha con una toma de Brian May para rematar con Taylor tocando las congas, mientras se va a fade out.

El sencillo These are the days of our lives fue lanzado en Reino Unido el 9 de diciembre, tras la muerte de Mercury el 24 de noviembre, con la canción Bohemian Rhapsody, como doble cara A. Acaso por el impacto del registro, debutó en el # 1 en el UK Singles Chart, y se mantuvo en la cima durante cinco semanas. Como el grupo nunca la tocó en vivo con Mercury (la última gira fue el Magic Tour de 1986), fue incorporada al repertorio del Concierto homenaje del 20 de abril de 1992, ocasión en que Taylor, Deacon y May la tocaron junto a George Michael a dúo con Lisa Stansfield en la voz.

