Juanita Parra revela que Claudio Parra se tomó una pausa de Los Jaivas: “Su cuerpo le pidió parar un momento”

El histórico pianista y fundador de Los Jaivas, Claudio Parra, de 79 años, ha decidido tomarse una pausa del conjunto, luego de formar parte desde sus orígenes en 1963 en Viña del Mar y haber cruzado todos los capítulos de su leyenda.

Tal como planteó Culto, el instrumentista se ha ausentado de varios shows de la banda en 2024 y en una parte mayoritaria de este 2025, incluyendo las presentaciones del grupo en los premios Caleuche en enero, en el festival gratuito Santiago te amo que se hizo en la capital en febrero, y el retorno estelar de los músicos al Teatro Municipal de la capital a fines de marzo. Sólo estuvo presente en la fecha del festival de Olmué de enero, emitida por TVN.

Parra ha priorizado pasar más días en Francia, donde reside parte de su familia desde que Los Jaivas se asentaron en ese país en 1977.

Ante ello, el reemplazo en su puesto lo ha tomado el pianista Mauricio Valderrama Troncoso, músico de 28 años, licenciado de interpretación en piano de la Universidad de Chile y escogido por el mismo Claudio Parra para que se calce sus zapatos. Parra lo fue presentando en varias fechas de principios de 2024, como una suerte de posta, tal como sucedió en la Fiesta de la chicha de Curacaví en abril de esa temporada. Ahí tocaron los dos.

La palabra de Juanita Parra

En el programa Fuera de pauta, de radio Pauta, la baterista Juanita Parra profundizó en las razones de Claudio Parra para su paso al costado temporal de la agrupación.

“Primero, quiero decirles que Claudio sí va a a volver. Esto es sólo una pausa debido a los años de las personas (...) Claudio no quería parar de tocar, no tenía ninguna intención, pero su cuerpo le pidió parar un momento y eso es lo que está haciendo. Él además está en París continuamente, porque él no ha dejado de vivir en París; la mitad del año está en París y la otra mitad con nosotros tocando. Ahora se tuvo que quedar más tiempo en París”.

Luego siguió con respecto a Mauricio Valderrama, el “nuevo Jaiva”: “Lo impactante es que apareció un pianista que podía tocar con nosotros la obra y todas las partes de piano que dejó creadas y compuestas Claudio. Lo increíble es que en el proceso de la vida que nosotros hemos tenido, que muchas veces se le llama La vida mágica por un tema que se llama así, hay un joven que a los 11 años fue por primera vez a ver un concierto de Los Jaivas y el destino hizo que él siguiera el camino de la música, incluso en un momento dudó y estudió ingeniería un par de años y finalmente estudió piano en la Chile y recién en diciembre se licenció como pianista, como solista y concertista en piano, pero a él siempre le gustó la música de Los Jaivas, por lo que siempre fue estudiando la música de Los Jaivas”.

“Y el año pasado trabajó con Claudio juntos. Claudio lo preparó, ensayó con él, después ensayamos nosotros con él y con Claudio, después ensayábamos nosotros solos con Mauricio, después tuvimos el primer concierto con Mauricio, y así fue cómo empezaron las cosas. Después hubo unos conciertos en que estaba Claudio un rato y un rato Mauricio”.

Para tranquilizar a los fans, la percusionista aclara que Parra en algún momento regresará, aunque sin entregar una fecha concreta, pese a que este 12 de abril retoman en Chillán su gira “Concierto acústico”.

“Pero Claudio va a volver. Claudio está bien, está sólo descansando. Pronto va a estar sobre los escenarios con nosotros de nuevo. Existe la historia de Eduardo Parra, que fue así; andábamos de gira, un día se sintió mal en un concierto, y nunca más volvió al escenario, pero son otras situaciones. Eduardo tiene muchos dolores y eso pasó hace años. La gente tiende a pensar que está pasando eso con Claudio, pero no es así, pronto estará con nosotros”, culminó Juanita Parra.