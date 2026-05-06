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    Ministro Mas se suma a críticas contra la ley de pesca de Boric: “Se trataba de un proyecto ideológico y refundacional”

    La autoridad arremetió, frente a la industria salmonera, contra "el exceso de ideología y la incerteza jurídica", apuntando que el país “no merece seguir hipotecando su futuro por burocracia o prejuicios ideológicos”.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Oscar Ordenes Rivera

    El proyecto de ley general de pesca presentado por la administración anterior de Gabriel Boric sigue dando palabras al nuevo gobierno, luego de que la iniciativa fuera retirada a fines de marzo para revisión. Aunque posteriormente el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, confirmó que este no sería reingresado.

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su discurso frente a la industria salmonera en SalmonChile Summit, sostuvo, en medio de aplausos de los asistentes, que el gobierno ha estado trabajando en “un Estado que ofrece reglas claras, trámites simples y sin discrecionalidad, y una estructura tributaria amigable que no desincentiva la inversión ni el desarrollo empresarial”.

    Bajo esa línea, deslizó la autoridad, “es que se explica nuestra decisión de retirar el proyecto de ley que buscaba reemplazar íntegramente la ley general de pesca, que fue presentado por el gobierno anterior. Se trataba de un proyecto ideológico y refundacional, que está muy lejos de lo que el país necesita para aprovechar sus oportunidades en este sector”.

    Ante los salmoneros, el jefe de la cartera económica advirtió que el país “no merece seguir hipotecando su futuro por burocracia o prejuicios ideológicos”.

    Así, destacó la intención de consolidar al país como referente a nivel mundial en la industria acuícola, buscando el liderato en la tecnología, sostenibilidad y eficiencia. “Para ello, el Estado debe poner de su parte, entendiendo que el corazón del desarrollo de la industria y del progreso social pasa por las personas y el rol de la iniciativa privada”, precisó.

    Mas fue crítico de las administraciones anteriores de gobierno. “Somos plenamente conscientes de que los últimos años han estado marcados por la incertidumbre, el exceso de ideología y la incerteza jurídica, que sumado a un conjunto de trabas burocráticas y permisos que muchas veces parecían interminables, han dificultado el desarrollo de todas las industrias, incluida la acuícola”.

    El biministro planteó que “si cuidamos el medioambiente es porque queremos que sea limpio y adecuado para que las familias crezcan, con empleos y oportunidades, no para proteger cosas en desmedro de las personas y de su bienestar”.

    Más sobre:Daniel MasLey general de pescaSalmonChile Summit 2026

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