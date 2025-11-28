Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
BLACK SALE $990
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
OFERTA $990
BLACK SALE $990
INGRESAR
Videos
El nuevo disco de Ana Torroja y el legado de Mecano
La artista española visitó los estudios de La Tercera, donde repasó su carrera musical como solista y que inspiro su última producción musical.
Por
Paula Morales
28 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Desde la Redacción
Viernes de Culto
Ana Torroja
Mecano
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 7 min
El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas
hace 8 min
El temor de Verón ante posibles represalias por el pasillo de espaldas a Central: “Puede terminar con un descenso”
hace 10 min
Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía
hace 12 min
Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados
hace 16 min
Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos
hace 24 min
Inclusión en Chile: pequeñas y grandes tareas pendientes
Servicios
Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados
Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios
Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina
Chile
Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía
Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados
Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos
Negocios
El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas
Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina
El perdonazo del TAG y la economía del atajo
Tendencias
128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial
El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol
Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión
El Deportivo
Juan Sebastián Verón rompe el silencio y le responde al Chiqui Tapia tras polémica sanción contra Estudiantes de La Plata
Con Jean Paul Pineda como ejemplo: la dura crítica de Tomatín Rojas al Fondo de Retiro del Sifup
Nelson Acosta es internado de urgencia en una clínica de Rancagua
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
Cultura y entretención
Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things
Mundo
Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania
¿Dónde está Putin?: La supuesta trama de oficinas clonadas del Kremlin
Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos
Paula
Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.