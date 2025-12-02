El drama en torno a la casa de Jorge Teillier en Lautaro: un patrimonio de Chile bajo amenaza

En Lautaro, pueblo natal de Jorge Teillier (1935-1996), aún se respira la atmósfera aldeana que dejó impregnada el poeta en sus versos.

En la esquina norponiente de la plaza de armas, a un costado del edificio municipal, una placa metálica destaca un pasaje de su poema Pequeña confesión, y otra plaza adyacente que lleva el nombre de Jorge Teillier está cerrada por remodelaciones. Un par de cuadras más al norte, en un paso bajo nivel, se distinguen murales con fragmentos de sus poemas, y todavía sobrevive la sidrería Kunz -ahora devenida en chichería- en cuyos mesones el creador gastaba sus codos y animaba brindadas tertulias con parroquianos, amigos y compañeros de oficio.

No lejos de ahí, una estatua de madera con su estampa de poeta atrae las miradas en el ingreso a la nueva y moderna sede del Liceo Jorge Teillier, como fue rebautizado en 2009 el histórico Liceo de Lautaro, en cuya sede original el incipiente escritor fue alumno y luego profesor de historia y geografía por un breve período.

En la biblioteca del colegio se conservan voluminosos libros de asistencia con las calificaciones de Teillier como alumno, y actas con los contenidos temáticos que abordaban sus clases, firmadas por él. Incluso más: el liceo honra su legado anualmente con un concurso literario dirigido a estudiantes de Lautaro llamado “El bar de la poesía”.

En otro hito teillieriano en Lautaro, sin embargo, se dibuja un presente sombrío. A metros de la línea férrea, en la calle Saavedra 342, situada en el casco histórico de la comuna, dos grandes carteles con el mensaje “VENDE” penden de la casona de dos pisos construida en madera nativa que vigiló la adolescencia y juventud de Jorge Teillier. En ambos carteles hay números de whatsapp de corredoras de propiedades, lo que constituye una señal de alerta para el viejo anhelo de la comunidad lautarina de convertir el espacio en un museo o un centro cultural que honre la figura del autor y sirva como punto nodal de artistas y poetas.

Alcaldes de distinto signo político han coincidido en la necesidad de adquirir el espacio, en virtud de la relevancia de Teillier a escala nacional, sin llegar a buen resultado; y el mayor riesgo radica en que la vivienda sea adquirida por algún interesado sin intenciones de preservarla para fines culturales. Tampoco es que se pueda modificar al antojo del comprador: en 2022 el inmueble fue declarado Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Una placa conmemorativa instalada en la fachada destaca el reconocimiento.

Al pasar por fuera de Saavedra 342 se observa a una muchacha que recorre el patio con algunos visitantes ávidos por conocer la obra de Teillier, a quien se le reconoce como exponente de la “poesía lárica”, un concepto que, bajo la perspectiva que ofrece el tiempo, parece reduccionista.

La muchacha es Florencia Bascuñán, nieta de la propietaria de la vivienda, Mariana Cárdenas, quien la adquirió poco después del golpe militar que precipitó la salida de Chile de la familia Teillier, ya que el padre de Jorge, el contador Fernando Teillier, era perseguido por ser un reconocido dirigente comunista y ex gobernador de Lautaro. Según el libro biográfico sobre el poeta, Nostalgia del futuro, de los periodistas Luis Marín y Carlos Valverde, catorce miembros de la familia partieron al exilio y se reunieron inicialmente en Lima, salvo el propio Jorge y uno de sus cinco hermanos, el escritor Iván Teillier, con quien compartía el amor por la literatura y las escapadas a los bares. Su primera hermana, Sara Amalia, había fallecido prematuramente a los dos años y cinco días, un mes después del nacimiento de Jorge, “y esa llaga adelantó mi llegada”, expresaría el creador en su poema Hermana.

Mariana Cárdenas, la dueña de la casa, se encuentra un poco delicada de salud. Tiene 87 años, se excusa su nieta Florencia, mientras camina por el patio de la casa que Teillier surcó durante sus años mozos, y que luego visitó intermitentemente durante sus vacaciones cuando estudiaba historia en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Sólo el furioso chillido del Tren de la Araucanía, cuyo rastro se alcanza a divisar desde el patio, rompe el silencio sagrado. Pese a su agotamiento, Mariana Cárdenas invita a conocer la casa por dentro y accede a conversar brevemente.

Se sienta en un rincón de la cocina y, como buena anfitriona sureña, sirve té caliente y sopaipillas mapuches bañadas en mermelada de membrillo y murta hecha con sus propias manos. En el segundo nivel aún se mantienen, sin cambios ostensibles, el dormitorio de Jorge Teillier y los de sus hermanos; y en el primer piso, el living elegante y señorial invita a volver al pasado: a imaginar un tintinear de copas, tertulias poéticas, risas, juegos, sueños de un mundo mejor.

Mariana Cárdenas cuenta que la casa está a la venta desde hace 20 años, siempre con el deseo de que se convierta en un museo. No obstante, se declara cansada de los intentos fallidos de alcaldes y gobiernos de turno por adquirir la propiedad. De manera que instaló los carteles para agilizar el proceso de venta.

“A mí me interesa venderla ahora. Me quiero ir a vivir a un departamento por mi edad. Esta casa es demasiado grande y muy cara. A mí me gustaría que la casa pudiera quedar para un museo, pero si viene un particular, yo la voy a vender igual”, avisa.

- ¿Aunque ese proyecto no sea el museo?

Exactamente. Ya no estoy en condiciones porque es muy grande. Yo prácticamente vivo encerrada acá, no tengo esa libertad, es complicado para mí. No quiero pasar otro invierno más aquí.

“Casa Patrimonial Jorge Teillier en Venta, 171 m2, Lautaro, 5 dormitorios, jardines amplios y ubicación privilegiada cerca del centro. Historia, encanto y confort en un solo lugar”, se lee en un pormenorizado aviso publicado por la corredora inmobiliaria Percibal Beltrán en la página web dattos.cl.

La residencia está a la venta en $380 millones.

La palabra empeñada del presidente Boric

Mariana Cárdenas recuerda que la idea del proyecto de acondicionar la casa para un museo pertenece al ex alcalde Renato Hauri, quien estuvo al frente del municipio de Lautaro durante los períodos 1992-2000 y 2004-2012. Hauri se acercó a ella para comunicarle la idea.

“Empezamos a reunir papeles, yo se los pasé y todo quedó en nada. Después han venido más alcaldes: algunos han manifestado mucho interés y a otros no les interesaba para nada”, subraya la dueña del hogar construido en 1952 por el arquitecto Emilio Nualart, a solicitud de Fernando Teillier, según consta en el decreto de reconocimiento a la casa como Monumento Histórico, publicado en el Diario Oficial.

Sebastián Teillier, hijo de Jorge, tiene recuerdos algo dispersos, pero también cree que Renato Hauri inició por su cuenta las gestiones para adquirir la casona, y que después dichas diligencias fueron profundizadas por su sucesor Miguel Jaramillo, activo en el municipio entre 2012 y 2016, y responsable de erigir placas conmemorativas sobre hitos de la vida y obra de Jorge Teillier, incluida la instalada en Saavedra 342 y de otros personajes ilustres de Lautaro.

Sin embargo, ninguno avanzó tanto en las gestiones como el ex alcalde Raúl Schifferli (2016-2022). Cuando la compraventa estaba casi zanjada, Schifferli fue suspendido abruptamente de sus funciones tras ser condenado por abuso sexual contra una mujer.

“Nosotros como familia no tenemos ni arte ni parte en este proceso, no puede haber ninguna ambigüedad en ello”, afirma categóricamente Sebastián Teillier, biólogo con especialidad en botánica, nacido en Lautaro en 1956, el mismo año en que su padre publicó Para ángeles y gorriones, su primer libro. “La gente cree que nos van a regalar la casa y nosotros no tenemos nada que ver ahí. Estamos dispuestos a poner cosas y a armar la historia si la municipalidad decide comprarla. Pero nosotros sólo estamos de espectadores, empujando un poco el carro”, agrega Sebastián, quien sí participó, junto con su hermana Carolina, en el proceso que culminó con la declaratoria de la residencia de Saavedra 342 como Monumento Histórico.

Por otra parte, el actual alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, recuerda un episodio que se suscitó durante la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura del Liceo Jorge Teillier, el 21 de agosto de 2024, que contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric.

En la ocasión, Jaramillo solicitó al Mandatario redoblar los esfuerzos para liberar los recursos públicos con la finalidad de comprar la casa. Conocido admirador de la obra de Teillier, Boric señaló en la citada ceremonia que “acogiendo lo que nos planteaba el actual alcalde, vamos a hacer todos los esfuerzos para, en conjunto con el Gobierno Regional, comprar y que sea un museo. Le acabo de escribir a la ministra de Culturas para que podamos concretar justamente esa obra”.

Consultado en numerosas ocasiones para este reportaje, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha declinado entregar una declaración.

“El Presidente se comprometió públicamente con los alumnos y con las autoridades que estuvimos presentes. Hemos entregado todos los antecedentes técnicos que fueron remitidos a Santiago, y entiendo que el seremi regional de Culturas está al tanto. La ministra Carolina Arredondo me contestó hace un tiempo cuando le recordé el tema al Presidente en una visita que hice a La Moneda. Da no sé qué molestar tanto. Hemos insistido en tres o cuatro oportunidades y no hay respuesta. Los últimos antecedentes que entregamos a principios de año no tienen observaciones y ahora la pelota está del lado del Ministerio de las Culturas. Esperamos que el Presidente cumpla la palabra que él empeñó en la inauguración del Liceo Jorge Teillier”, anhela el alcalde Ricardo Jaramillo (RN).

La modalidad de compra, añade Jaramillo, se haría efectiva con recursos de procedencia mixta: del Ministerio de las Culturas en mayor proporción y del Gobierno Regional de la Araucanía en otro porcentaje. El futuro museo sería administrado por la Municipalidad de Lautaro.

“Nunca antes habíamos estado tan cerca, porque existe el compromiso de un alcalde, de una ministra y de un Presidente. Está el proyecto presentado y sólo falta la asignación de recursos. Nuestro compromiso es total, porque sentimos nuestro a Jorge Teillier. Es un orgullo que un lautarino haya traspasado las barreras del país y que incluso sea más reconocido fuera de Chile que adentro”, comenta el alcalde, quien asumió el cargo temporalmente tras la sanción contra Schifferli en 2022, y luego fue ratificado por votación popular en las elecciones municipales de 2024.

Un polo cultural

Jorge Teillier vivió en Saavedra 342 hasta marzo de 1953, cuando se mudó a Santiago a estudiar historia, y luego en 1959 encontró trabajo estable en el Boletín de la Universidad de Chile. Aunque residió en la capital hasta 1973, no dejó de visitar regularmente la casa familiar lautarina, e incluso -según el libro Nostalgia del futuro- vivió un período ahí con su primera esposa, la activista social Sybila Arredondo, madre de sus hijos Sebastián y Carolina Teillier.

Según se lee en la declaratoria de la vivienda como Monumento Histórico, “el poeta Jorge Teillier vivió en el inmueble durante su adolescencia junto a su familia, experiencia que tuvo especial relevancia para la producción de su obra literaria, la cual ha sido ampliamente reconocida y es estudiada en el ámbito nacional e internacional”.

De igual manera, “la casa y su entorno inmediato contribuyeron a configurar el mundo de referencias que incorpora la poesía lárica de Teillier, donde se relevan elementos significativos del lugar asociados a la experiencia del poeta en su tierra, y cuyo mérito consiste en hacer universal a Lautaro”.

La casa se tiñó de experiencias fascinantes, tanto por la red de contactos de su padre Fernando, en razón de su militancia comunista, como por los insignes invitados del círculo íntimo de Jorge en el oficio poético. Así, fueron pasajeros de la casona familiar lautarina personajes de la esfera política y cultural chilena de la talla de Salvador Allende, Pablo Neruda, Violeta Parra, Nicanor Parra, Volodia Teitelboim, Enrique Lihn (futuro enemigo declarado del autor lautarino), Pablo de Rokha, Enrique Lafourcade y Efraín Barquero.

“Es un inmueble que pudo reunir a los más destacados exponentes del arte chileno en la segunda mitad del siglo XX. La casa de los Teillier se transformó en un punto de encuentro, en un polo cultural; se cultivó mucho la literatura, la política, la conversación. En esa casa se realizaban reuniones y se analizaba la situación política del país. Fue un motor importante en el desarrollo cultural de Chile. Era también conocida por su extensa biblioteca, por sus jardines amplios, por su vista al volcán Llaima”, comenta Carlos Valverde, coautor del libro Nostalgia del futuro.

Sebastián Teillier mantiene fértiles recuerdos de la casa familiar hasta 1973. Había emigrado a Perú en 1966 para vivir con su madre Sybila Arredondo, que ya se había divorciado de Jorge. Pero en 1968, aún en el amanecer de su vida, volvió a la casa de sus abuelos de Lautaro.

“Era un adolescente, pasaba el menor tiempo posible. Cuando yo volví ya no estaban mis tíos; estaban mis dos abuelos y yo. Lo que era una delicia era el patio, con su huerta, sus frutales. Jugábamos con los compañeros del liceo hasta que nos daba hipo en el patio. Era un barrial espantoso en el invierno, pero lo pasábamos chancho. En verano estaban todos mis tíos y hubo un tiempo en que no veía a mi abuelo (Fernando) porque era gobernador de Lautaro. Claro que después lo desaforaron y tras el golpe le tocaron los peores momentos”, recuerda el primogénito de Jorge Teillier. Según Nostalgia del futuro, Fernando -designado gobernador en diciembre de 1970- fue desaforado en marzo de 1971 con votos de senadores derechistas y democratacristianos, por oponerse a desalojar la toma de un fundo en el sur.

Pese al lóbrego desenlace de la casa tras el golpe militar, en Saavedra 342 quedaron grabadas escenas que ciertamente reforzaron el imaginario poético de Jorge Teillier de trenes oxidados, jinetes bajo la lluvia, paraísos perdidos, perdices echadas, saludos al mantel de la mesa, ovejas liberadas de un corral.

El poeta Gabriel Barra -amigo y colaborador de Teillier en la traducción al español del libro Confesión de un granuja, del poeta ruso Serguéi Esenin- le comentó a la dramaturga Fernanda La Luz Figueroa, autora de una crónica sobre la historia de la casona patrimonial, que la aludida biblioteca contaba con una colección variada de libros de literatura y política, y que cada forastero aportaba con nuevos títulos a las estanterías. Lo mejor, según Barra, era que la biblioteca familiar de los Teillier no imponía límites para la cantidad de libros a sacar, mientras que la municipal prestaba sólo un ejemplar por ocasión.

Otra anécdota ocurrida en la casona era narrada por Teillier en una entrevista en El Mercurio, en 1981, con ocasión de un enjundioso almuerzo al que fue invitado el poeta de Licantén, Pablo de Rokha. Según la versión de Teillier, “el almuerzo fue una entrada de lomo aliñado de cerdo sureño oceánico, un ajiaco de pacuntras (sic) fiambres y un ganso con ajo y arvejitas de la huerta. De aperitivo una chupilca. Ante el espanto de mi madre, don Pablo no reparó mayormente en la copihuera del frontis de la huerta de la casa ni en el jardín, sino que se dirigió derechamente a la huerta y allí extrajo dos cebollas que comió crudas. Después del almuerzo pidió permiso para dormir siesta en un sillón, en el patio, bajo la sombra de los manzanos. El secreto de su salud, decía, era el dormir sentado, durante dos horas”.

Al menos existe la certeza de que Teillier escribió uno de sus poemas mientras gozaba de la serenidad del patio familiar en Lautaro. Figura en una carta inédita enviada por Jorge el 3 de febrero de 1973 a su amiga Nora y publicada en el sitio letras.mysite.com. El encabezado refiere a la presencia del tren en la casona:

“Esta tarde te escribo desde Lautaro, desde el patio de la casa de mis padres, veo a un sobrino (de dos años) que trata de descifrar el lenguaje de los caracoles y yo me preocupo de investigar el lenguaje de las volutas de humo dejadas por el paso de la locomotora de un tren de carga por la mitad del pueblo”, escribe Teillier a su amiga, para luego indicar que “durante el viaje las ruedas del tren me dieron el ritmo de una letra de canción que no es sino eso, un simple “Blue”. El poema, uno de los más conocidos de su producción literaria, se titula precisamente “Blue” y fue incluido en el libro Para un pueblo fantasma, publicado en 1978:

Vendrán nuevos rostros

Vendrán nuevos días

Seré olvidado

Tendré recuerdos

Veré salir el sol cuando sale el sol

Veré caer la lluvia cuando llueve

Me pasearé sin asunto

De un lado a otro

Me sentaré a escribir una carta

Que no me importa enviar

O a mirar a los niños

En un parque de juegos

Siempre llegaré al mismo puente

A mirar el mismo río

Iré a ver películas tontas

Abriré los brazos para estrechar el vacío

Tomaré vino si me ofrecen vino

Tomaré agua si me ofrecen agua

Y me engañaré repitiendo:

“Vendrán nuevos rostros

Vendrán nuevos días”.

***

Quienes se aproximan a la dirección de Saavedra 342 conocen la importancia del inmueble en la hoja de vida del escritor sureño. Muchos de ellos tocan la puerta inocentemente, sin esperar nada a cambio.

Mariana Cárdenas solía recibirlos y dejarlos pasar, pero ahora no lo hace, por precaución: en alguna oportunidad le intentaron robar. Ella ha ido recopilando material sobre el antiguo habitante de la casa: por ejemplo, una carpeta llena de recortes de diarios con entrevistas y notas de prensa al Hijo Benemérito de Lautaro, título con el que fue distinguido Teillier en 1993, tres años antes de su muerte. La institucionalidad chilena le quedó debiendo un Premio Nacional de Literatura que merecía con creces.

Asimismo, cuenta Mariana, “una vez vino una chiquilla de Estados Unidos y me trajo un libro de Teillier que ella misma había traducido al inglés. Todo eso está guardado y se lo voy a entregar a la persona que se haga cargo del museo cuando la casa no sea mía”. Pero, repite, “la casa me está quedando como poncho” y está impedida de hacerle modificaciones sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales en su calidad de Monumento Histórico. Antes de la declaratoria, sin embargo, Mariana realizó algunos cambios y vendió parte del predio dividido en algunos lotes.

“Yo nunca estuve de acuerdo con que fuera monumento. Si yo compro una casa, me gustaría hacer todo lo que quiera y en este caso estoy limitada”, reconoce Mariana Cárdenas, reconocida en la ciudad como integrante de la familia Robin, por el apellido de su fallecido esposo Alejandro Robin, heredero de colonos franceses pioneros en Lautaro.

Sin embargo, para Sebastián Teillier, el título de Monumento Histórico es una condición necesaria para frenar cualquier uso de la casa distinto al de un espacio cultural. “Como es Monumento, no es llegar y comprarla. No la pueden modificar ni cambiar una ventana sin pedir permiso. Yo creo que la familia Robin puso los letreros como una forma de presionar a la municipalidad”, percibe el biólogo.

La casa: un espacio vivo

A Sebastián Teillier no le agrada la idea de un museo; sí la de un espacio de cultura viva, capaz de reunir a poetas y escritores de la zona: “Un museo es una cosa muerta. Ni siquiera pienso que los libros de mi padre deberían estar ahí, sino en una biblioteca, en una sala especial con profesionales dedicados. La casa la veo como un centro vivo, de utilización por parte de las personas. Sí podemos tener una exposición permanente, murales y una pieza especial para que se conozca la historia familiar, de mis abuelos. En ningún caso pienso que debe ser un espacio muerto, lleno de tierra”.

Esa idea de “espacio vivo” cobró forma en el proyecto de título del entonces estudiante de arquitectura, Esteban Araneda, actual jefe de esa carrera en la Universidad Católica de Temuco. Bajo el nombre “Morada y Estación Poética Jorge Teillier”, el proyecto fue presentado por su autor ante las sucesivas administraciones municipales, pero no se ha podido implementar debido a la demora en la asignación de los recursos y a los cambios ocurridos en el entorno del hogar.

Jorge Teillier.

“En el proyecto original se podían visualizar tres acciones: la casa del poeta, la recuperación de unas casas de madera que había en ese tiempo cerca de la línea del tren y un elemento adicional como fondo de sitio. La casa estaba pensada como una residencia poética y artística o centro cultural; la segunda como un hotel para artistas o ciudadanos interesados en la cultura; y la tercera era un volumen que funcionaba como un vagón contemporáneo donde se proponían talleres literarios, un café, un pequeño cine y un bar poético”, detalla Araneda.

Sin embargo, si la compra se hiciera efectiva y le ofrecieran diseñar el nuevo espacio, Araneda reformularía su proyecto: “Tenemos actualmente la casa y el sitio. La intervención que pretendo hacer sería trabajar la casa como una residencia como centro cultural, donde se puedan acoger actos colectivos, de creación artística y que pueda funcionar con diferentes instituciones creativas. Eso tiene un plan de gestión bien interesante, porque se plantea la casa como un ente vivo, no como un museo muerto, sino como un espacio donde permanentemente fluctúen artistas, poetas, gente ligada a la literatura, que se puedan alojar y mantenerlo activo. Y por otra parte, pretendo generar un elemento contemporáneo nuevo detrás del sitio, manteniendo el programa de los talleres literarios, el café, la sala audiovisual y el bar poético”.

Mientras se destraban las gestiones, el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, asegura que el municipio también comprende el futuro espacio como una fuente viva de cultura; por ejemplo, adhiere a la idea de que la agrupación de poetas de Lautaro que funciona en la Biblioteca Municipal se cambie al nuevo espacio: “No sólo lo vemos como museo, sino como un lugar de encuentro de amantes de la poesía y la cultura”.

Adicionalmente, el alcalde Jaramillo envía un mensaje tanto a Mariana Cárdenas como a los hijos de Jorge Teillier. “En el municipio estamos haciendo todo lo posible para concretar este gran anhelo. Por esfuerzo y ganas no me voy a quedar. Eso le tiene que dar tranquilidad a la familia Robin”, esgrime el jefe comunal.

Todo depende de la palabra empeñada del Presidente Boric, quien en agosto de 2024, de visita en Lautaro, describió a Teillier como un personaje que “ha iluminado por lo menos mi trayectoria y no me cabe ninguna duda que la de muchos románticos a lo largo de la historia”. A tres meses de la entrega de la banda presidencial, el sueño sigue esperando.