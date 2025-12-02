VOTA INFORMADO por $1100
    "Fue una estupidez": la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Recibió un cheque de 500 libras y un reloj de oro macizo. Pero al volver a su vida normal, el baterista que reemplazó a Ringo Starr sintió que "comenzaba a morir". Su historia 60 años después, es revivida en el documental The Beatles Anthology (Disney +).

    Pablo Retamal N. 
    Pablo Retamal N.
    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Un buen día de 1967, aprovechando los parches de sol de tanto en tanto que suelen aparecer en el cielo siempre gris de Londres, Paul McCartney sacó a pasear a su perra pastor alemán, Martha (que al año siguiente inmortalizaría en la canción Martha My Dear del White album). Lo acompañaba Hunter Davis, el biógrafo oficial de The Beatles) y como el tiempo parecía mejorar con la salida de sol, McCartney comentó que el clima “estaba mejorando” (getting better) y luego se rio. De acuerdo a Los Beatles. En el final (1967-1970), de Sergio Marchi y Fernando Blanco (Planeta, 2017), Davis le preguntó por qué se reía, y “Macca” le contó que la frase no era suya, sino que se la había birlado a Jimmy Nicol.

    El cantante había conocido a Nicol tres años antes, en 1964. Tal como muestra el remasterizado documental The Beatles Anthology, Era el año en que el mundo contrajo la Beatlemanía tras presentarse en EE.UU. en el show de Ed Sullivan, el espectáculo de variedades más visto del orbe. Ocurrió que tras girar con éxito en la tierra del tío Sam, Brian Epstein, el manager del grupo, apostó a ganador y organizó una gira mundial del conjunto. Literalmente, todo el mundo quería tener a los Beatles en su tierra.

    Pero ocurrió algo impensado. El baterista Ringo Starr cayó enfermo, y la cura no era simplemente tomar un antigripal, un antibiótico y ya. Se trataba de una amigdalitis que lo hizo colapsar, y de hecho, fue hospitalizado el 3 de junio de 1964 para someterlo a una operación en que dichas glándulas serían retiradas. ¿El problema? The Beatles estaban a punto de embarcarse en la gira. Sin complicarse, entre el productor George Martin y el manager Brian Epstein decidieron contratar un sustituto temporal para Ringo, para no perder la fechas ya agendadas.

    Ringo Starr en el Shea Stadium

    “En junio de 1964 comenzó la gira mundial -recuerda Paul McCartney en el libro The Beatles Anthology-. Fuimos a Escandinavia, Holanda, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. Ringo se ausentó durante una parte de la gira, porque estuvo en el hospital, aquejado de amigdalitis. Como no podíamos cancelar la gira, decidimos utilizar un batería suplente. Contratamos a Jimmy Nicol un batería londinense que solía acompañar a grupos. Tocaba bien, no como Ringo, pero era un buen suplente”.

    Nicol fue propuesto por el siempre pragmático George Martin, pues venía de grabar una sesión con Tommy Quickly. Nicol también había participado en la grabación de un álbum titulado Beatlemanía grabado por un grupo de sesión llamado The KoppyKats, así que tenía la ventaja de conocer el reportorio del grupo, en un contexto en que apenas podría ensayar con el conjunto. John Lennon y Paul McCartney se mostraron de acuerdo con la medida, pero George Harrison, no. Derechamente la idea no le gustaba, y a contrapelo del mote de “Beatle callado”, en realidad, George siempre se hacía oír.

    “Sin menospreciar a Jimmy, creo que no debimos haberlo hecho -dice Harrison en el Beatles Anthology-. ¡Éramos los Fabulosos Beatles! (Os imagináis a los Stones de gira sin Mick? ‘Lo lamento. Mick no puede acompañarnos’. ‘Da lo mismo, buscaremos a alguien que lo sustituya durante un par de semanas’. Fue una estupidez, a no me cabía en la cabeza. Era lamentable que en aquella época no pudiéramos tomar una decisión nosotros mismos. ‘Venga, tenéis que hacer esa gira’. ‘Pero Ringo tiene que venir con nosotros’. ‘Lo siento, tendréis que contratar a otro batería’. Más adelante habíamos insistido en no ir pero en aquellos días era como un ciego guiando a otros ciegos".

    Jimmy Nicol

    “Si Ringo no va, entonces tampoco yo. Pueden encontrar 2 reemplazos”, amenazó Harrison. Tony Barrow, entonces agente de prensa de The Beatles comentó ese tenso momento: “Brian lo vio como el menor de dos males; cancelar la gira y provocar el malestar de miles de fanáticos o continuar y provocar el malestar de Los Beatles”.

    George Martin debió recurrir a toda su tradicional diplomacia para manejar la situación. “A punto estuvieron de no emprender la gira gira por Australia, George es una persona muy leal, y dijo ‘Si Ringo no forma parte del grupo, esto no es The Beatles. No entiendo por qué debemos hacerlo, y no quiero hacerlo’. Brian y yo nos las vimos y deseamos para convencer a George de que si se negaba a hacer la gira dejaría a todos en la estacada”. Al final, lograron hacer que el tozudo Harrison cediera y llamaron a Nicol.

    Entre que sonó su teléfono y se subió al avión, solo pasaron 27 horas. En ellas, debió cortarse el pelo a la usanza beatle y probarse el traje de Ringo, porque no hubo tiempo de hacerle uno a su medida. Era tan así que los pantalones le quedaron cortos.

    Jimmy Nicol junto a The Beatles.

    De inmediato, Nicol notó que ser un Beatle a préstamo le cambió su vida. “Un día antes de ser un Beatle, las chicas no se interesaban en mí, para nada. Un día después, con el traje y el corte de pelo Beatle subiendo a la limusina con John, Paul y George, todas morían por tocarme, era muy extraño y un poco aterrador".

    Paul agrega; “No fue fácil para Jimmy sustituir a Ringo y digerir la fama que ello le procuró. En tanto finalizó su contrato con nosotros dejó de ser famoso”.

    Por supuesto, el pobre Ringo se encontraba de muerte y pensando en los peores escenarios. “Me resultó extraño que se fueran sin mí. Habían contratado a Jimmy Nicol y pensé que ya no me querían y esas cosas que uno piensa a veces”, reflexionó el baterista.

    Por fortuna para Ringo, nadie pensó en Nicol como en algo más allá que un reemplazo temporal. Tras tocar en 8 fechas, en Australia Nicol abandonó al grupo y Ringo ocupó nuevamente su lugar. “Me disgustó mucho separarme de los otros tres. Les seguí hasta Australia y había un montón de gente en el aeropuerto, pero yo estaba solo y me volví automáticamente en busca de los otros. No me lo explicaba. Me reuní con ellos en Melbourne. El vuelo fue horroroso, todavía lo es, quizás hayan acortado el vuelo un par de horas, pero se hace larguísimo Recuerdo que me sentí muy incómodo a bordo del avión. En Australia fue fabuloso, me alegro reunirme con mis compañeros, fue entrañable”.

    Jimmy Nicol junto a The Beatles.

    Al dejar de pertenecer al universo Beatle, Nicol volvió a Inglaterra y tan rápido como había llegado, la fama se desvaneció, pero al menos se fue bien pagado. En el Aeropuerto de Melbourne, Brian Epstein se presentó portando un cheque por 500 libras y un reloj de pulsera de la marca Eterna-matic en oro macizo con una inscripción que decía: “De Los Beatles y Brian Epstein para Jimmy, con aprecio y gratitud”.

    Para George Martin, Nicol estuvo a la altura. “Era un excelente batería, y ocupó muy dignamente el lugar de Ringo Como es lógico, tuvo que ensayar con el grupo. Ensayaron todas las canciones en Abbey Road para que Jimny les pillara el tranquillo. Lo hizo muy bien e inmediatamente después de la gira su fama se desvaneció”.

    Ese efecto de ser reconocido y después no, tuvo sus efectos en él, así lo comentó en una entrevista de 1987. “Ocupar el lugar de Ringo fue la peor cosa que me haya sucedido, hasta entonces estaba tranquilo y feliz ganando treinta o cuarenta libras a la semana. Cuando los encabezados murieron, comencé a morir yo también”.

    Nicol confesó también de que en algún momento tuvo la tentación de vender su historia a los medios. “Después de que el dinero se acabó, pensé en hacerme de plata de alguna u otra forma. Pero el tiempo no era el adecuado. Y no quise colgarme de la fama de Los Beatles, ellos habían sido muy buenos conmigo”.

    Es que Lennon y McCartney fueron especialmente atentos con él, cada tanto le preguntaban cómo se sentía en el grupo, y Nicol respondía: “It’s getting better”. De ahí a que Paul nunca olvidara la frase.

    Al momento de ser un Beatle, Nicol formaba parte del grupo The Shubdubs, con el que regresó tras la aventura con los Fab Four, pero no tuvieron ningún hit. Luego también estuvo reemplazando al baterista de The Dave Clark Five, tal como lo hizo con Ringo. Su vida en la música nunca despegó más allá. En 1967 se radicó en México donde tocó ritmos latinos al mismo tiempo que incursionó en la fabricación de botones. En 1975 regresó a Inglaterra y se dedicó a una empresa de construcción. Actualmente, tiene 86 años y puede decir que alguna vez, en un tiempo muy muy lejano, fue un Beatle.

