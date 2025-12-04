“Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

Lo había confirmado en un video para Spotify. Quienes tuvieron a Rosalía entre sus artistas más escuchadas en el recuento wrapped 2025 pudieron enterarse de que la estrella catalana saldrá pronto a la carretera. “Nos vemos el próximo año en el tour que tengo muchísimas ganas de mostrar”.

Y las palabras de la artista se volvieron realidad al confirmarse su regreso al país, con dos presentaciones para la próxima temporada. Se trata de unas fechas enmarcadas en la nueva gira mundial en promoción a Lux, su comentado nuevo disco, el cuarto de su carrera.

Hasta ahora, y a tono con su habitual hermetismo, la cantante no ha revelado mayores detalles respecto a la puesta en escena del tour de Arenas que arranca el próximo 16 de marzo en Lyon, Francia, y pasará por Chile el 24 y 25 de julio en el Movistar Arena.

Rosalía

Algo se ha podido apreciar en algunas de sus apariciones públicas, como en la listening party en Barcelona, donde se mantuvo tumbada sobre el escenario, mientras los invitados escuchaban atentamente el disco. También se animó con una sesión en las alturas del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, eso sí, por respeto al sacro suelo carioca no sonó el tema Sexo, violencia y llantas.

En las listening party se ha visto una puesta en escena dominada por el color blanco, a tono con el cariz religioso y espiritual que la barcelonesa ha desplegado en el álbum. Algo de eso se vio en su presentación en el late de Jimmy Fallon, donde cantó La Perla luciendo un vestido blanco, casi de novia, sentada sobre una mullida estructura que emulaba una torta de novios. Y por cierto, la franja rubia teñida en su cabellera, emulando la aureola de las imágenes de santos.

El álbum Lux, ambicioso y orquestal, con presencia de la Sinfónica de Londres y de acompañamientos musicales, despierta la natural inquietud sobre como lo llevará al escenario. La gira de Motomami estaba cargado a las coreografías, colores sólidos de fondo, mucho uso de pantallas y momentos muy bien definidos, por ejemplo, cuando se desmaquillaba en vivo al cantar Diablo, o cuando bajaba a la primera fila del público para cantar La noche de anoche.

Rosalía, en el Movistar Arena durante su show de 2022, gira Motomami.

Consultada por Billboard sobre como será la presentación en vivo del disco, Rosalía optó por mantener la incertidumbre: “No faltan las ideas, pero ya veremos. Prefiero no pensar demasiado en cómo sería hasta que realmente suceda, si me entiendes. Pero sin duda hay mucha creatividad en cuando a cómo podría llevarse al escenario”.

Los rumores indican que hasta ahora, la creatividad efectivamente llegaría hasta el escenario. Las informaciones disponibles en sitios de internet apuntan a que el montaje de la gira tendría forma de cruz, como las iglesias. Es decir, con una lengua o pasarela central de la que se abren dos brazos, a la manera de las naves laterales de los templos.

La directora de la Radio Los 40, Martina Orrego, apunta hacia las claves, que a su juicio, debieran cruzar el nuevo espectáculo. “Tengo la sensación de que, por lo que ya hemos visto, desde el punto de vista estético debiera ser mucho más limpio, más clean. Debería ser más minimalista en el uso de los colores. El look que ella está llevando debería ser mucho más limpio que el le habíamos visto en [la gira] Motomami, mucho más romántico, mucho más delicado”.

Rosalía.

Para Carolina Gutiérrez, periodista de espectáculos de larga trayectoria, hoy en TVN, la clave está en la ambición de la artista. “Lo que Rosalía mostró en 2022 con su Tour Motomami, para mí fue una apuesta más arriesgada de lo que mostró con su trabajo anterior (El Mal Querer) que a mi me gustó tanto".

El Tour llega en un momento en que el álbum se ha vuelto la conversación del momento, apoyado por su éxito comercial. Rosalía hizo historia al encabezar con Lux cinco listas de Billboard; Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums. “Lo que está pasando con Lux es de verdad extraordinario, una locura y muchísimo más alejado de cualquier cosa que uno pudiera imaginar/esperar -sigue Carolina Gutiérrez-Solo me hace pensar en una propuesta robusta. Gigante en diseño-, pienso en Madonna y esa performance Like a Virgin en el Super Bowl que era una catedral (en sentido de puesta en escena) espiritual y monumental".

Gutiérrez también se atreve a soñar. “Aunque Movistar Arena es un gran lugar, no estaría mal pensar en un par de funciones en el municipal con la Filarmónica. ¿Muy ambicioso? Pero soñar es gratis".

Rosalía

Desde el Rosalía Chile Fans Club, la agrupación oficial que reúne a los seguidores de la catalana en la país, también proyectan el tour. “Ella es una mujer que siempre pone de lo mejor de sí para sus conciertos, por lo que esperamos absolutamente algo nuevo y emocionante con este nuevo tour que se nos viene. Algo muy diferente a Motomami, el cual fue un disco más experimental. Y más aún con un disco tan exitoso y aclamado como está siendo Lux, que no solo ha elevado su sonido, sino también su impacto global".

La asociación, fundada en un grupo de la aplicación WhatsApp tras el anuncio del tour Motomami, guarda especial interés por la próxima gira. “No sería extraño que Rosalía apueste por una producción mucho más ambiciosa: visuales más cinematográficos, un despliegue escénico más imponente y una narrativa artística más lujosa y detallada. Lux Tour, según nuestra propia apreciación, podría marcar un antes y un después en su carrera, consolidándola como una artista capaz de construir experiencias en vivo a gran escala y de llevar su visión estética a un nivel completamente nuevo".

Por el lado de la puesta en escena, Martina Orrego apunta al contraste del tour Lux, con lo presentado en la gira de Motomami. “Ese tour tenía una puesta en escena como show que era muy limpio, sin banda, con bailarines, desarrollaba el concepto visual. Yo sospecho que por el nuevo disco debería ser todo lo contrario: debería haber una banda, instrumentos, debería crecer mucho más en el acompañamiento musical”.