La Lux de Rosalía llega al Cristo Redentor en Brasil (aunque sin una canción)

Lux, el nuevo disco de Rosalía sonó en las alturas del afamado Cristo Redentor en Río de Janeiro, una figura simbólica coherente con el imaginario espiritual del álbum.

“Aquí en Brasil siempre se me ha acogido con mucho cariño, estoy muy contenta de haber compartido este momento”, afirmó la cantante tras la listenning party del disco. Aunque en la función no sonó, por respeto, el tema Sexo, violencia y llantas.

Rosalía en Río de Janeiro.

La catalana agradeció también al párroco local que permitió la escucha del disco. “Padre, muchas gracias permitirnos tocar estas canciones en un lugar tan especial y mágico como bajo el Cristo Redentor", le dedicó la catalana al padre Omar, quien permitió hacer sonar estas canciones.

Lux salió el pasado 7 de noviembre, y hasta ahora, la artista ha presentado el álbum en algunos eventos y no ha anunciado hasta ahora un tour de promoción. También ha aprovechado el viaje a Río para tomarse fotos y disfrutar de los atractivos turísticos.