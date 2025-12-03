La Lux de Rosalía llega al Cristo Redentor en Brasil (aunque sin una canción)
La artista catalana sigue presentando su comentado nuevo disco con eventos puntuales en algunas ciudades del orbe. Con la venia de un sacerdote, el álbum sonó en el monumento, aunque sin algunos de sus temas más explícitos.
Lux, el nuevo disco de Rosalía sonó en las alturas del afamado Cristo Redentor en Río de Janeiro, una figura simbólica coherente con el imaginario espiritual del álbum.
“Aquí en Brasil siempre se me ha acogido con mucho cariño, estoy muy contenta de haber compartido este momento”, afirmó la cantante tras la listenning party del disco. Aunque en la función no sonó, por respeto, el tema Sexo, violencia y llantas.
La catalana agradeció también al párroco local que permitió la escucha del disco. “Padre, muchas gracias permitirnos tocar estas canciones en un lugar tan especial y mágico como bajo el Cristo Redentor", le dedicó la catalana al padre Omar, quien permitió hacer sonar estas canciones.
Lux salió el pasado 7 de noviembre, y hasta ahora, la artista ha presentado el álbum en algunos eventos y no ha anunciado hasta ahora un tour de promoción. También ha aprovechado el viaje a Río para tomarse fotos y disfrutar de los atractivos turísticos.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.