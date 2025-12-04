HBO Max y el impacto de la docuserie sobre Marcial Maciel: “Autoridades de los Legionarios de Cristo nos agradecieron”

La búsqueda actual de HBO Max es clara: realizar series documentales sobre historias que estén en la memoria colectiva. Así lo ejercitó con La narcosatánica (producción priginal en México), con María Marta: El crimen del country (Argentina) y, recientemente, con Marcial Maciel: El lobo de Dios (México), la producción de cuatro episodios sobre las denuncias contra el líder de los Legionarios de Cristo.

La otra clave, precisa Sergio Nakasone, es “tener la posibilidad de agregarle algo nuevo, con un acceso a testimonios o a reportajes inéditos, con acceso a archivos que no se hayan develado. No sólo sirve tener el caso, sino tener novedades del caso”.

Radicado en Chile desde 2003, el ejecutivo argentino juega un rol clave en encontrar historias que cumplan con esos criterios y en liderar a los equipos que se ocupan de la investigación y realización de dichos proyectos. La tarea requiere buen ojo y paciencia: la docuserie sobre Marcial Maciel, por ejemplo, tardó cinco años en materializarse.

En el HBO Max Upfront 2026, realizado en Buenos Aires, la compañía destaca tres títulos que debutarán en los próximos 12 meses: Los asesinos de Colosio, que promete ofrecer nuevos antecedentes sobre el magnicidio del candidato presidencial mexicano; La masacre de Flores, sobre el único sobreviviente de un incendio intencional que acabó con la vida de su familia en Argentina en 1994, y Muerte y misterio en la Amazonia, que expone un misterio de más de 40 años en torno a la búsqueda de una ciudad perdida en Brasil.

“El sello tiene que ver con tener una mirada siempre ética y ecuánime. Cuando uno habla de true crime o de celebrities, lo que evitamos es entrar en el recurso fácil que es el sensacionalismo o en el amarillismo. Tratamos de siempre tener una mirada equilibrada, dándole voces a todos, y apostar mucho a la calidad; no sólo a una calidad cinematográfica, sino que a calidad de guión, de innovar en las formas de narrar”, detalla el Vicepresidente de Producción de Contenidos no guionizados de Warner Bros. Discovery.

Respecto a eso último, afirma, incluso están tomando apuntes de TikTok, la red social del momento. “Hoy, con las redes sociales, el lenguaje audiovisual todo el tiempo se está transformando. Por eso no nos tenemos que quedar parados en una narración clásica (...) Antes un documental siempre era cronológico, clásico, lento. Bueno, la cronología es lo primero que siempre tratamos de romper para que las docuseries sean entretenidas”.

Si bien es cauto respecto a cuál podría ser el gran éxito del servicio de streaming en 2026, se anima a comentar el fenómeno alrededor de Marcial Maciel: El lobo de Dios. Asegura que los países donde mejor desempeño tuvo fue en México, Colombia y Chile, lugares donde la congregación goza de amplia presencia e influencia.

“Algo que nos pasó en todos los países en que el documental impactó es que explotaron las denuncias. Mucha gente nos escribió diciendo que a ellos también les había pasado. Que esto promueva las denuncias hacia no sólo los Legionarios de Cristo, sino que hacia otras congregaciones, ya es un buen síntoma. También una alerta de que lo que vimos acá, y parece que ya pasó, sigue pasando”, indica.

Luego puntualiza que recibieron comentarios de “estratos más cercanos al poder que nos cuestionaban, pero reconocían, y después de personas que forman parte. Ha habido autoridades de los Legionarios de Cristo que nos agradecieron el documental. Esperemos que sirva para que algo cambie o para que algo pare”.

Aunque por el momento no puede revelar detalles, adelanta que la plataforma trabaja en tres proyectos en nuestro país.

“Estamos trabajando con desarrollos para Chile. No te puedo contar nada, pero estoy seguro que si te nombrara los tres proyectos en los que estamos trabajando son grandes casos. La primera barrera que tiene que pasar una historia es que sea un gran caso. Que el territorio lo conozca, que no haya que explicar mucho más, hayan pasado cinco, diez o 15 años”.

Nakasone maneja ese buque bajo un convencimiento: “Siempre digo que el gran género que se benefició con la llegada del streaming es el documental. Antes del streaming el documental parecía un género que, como los dinosaurios, iba a desaparecer. El streaming lo revitalizó”.