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    Ringo Starr: el largo y sinuoso otoño del otro Beatle

    A los 85 años, el baterista que se hizo un nombre en las filas de The Beatles, retoma el sonido que lo marcó antes de la fama con un nuevo disco, Long Long Road, en un viaje que conecta Liverpool con Nashville y pasado con presente. Un trabajo que llega a casi un mes del nuevo álbum de McCartney, con una cierta mirada nostálgica, pero que no da atisbos de retiro. “Este disco demuestra que sigue disfrutando muchísimo tocando y grabando música”, dice un especialista británico a Culto.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Ringo Starr

    En los días que pasaron desde la Segunda Guerra Mundial, en Liverpool era más sencillo conseguir música que un kilo de azúcar. Su impronta de zona portuaria generaba una natural combinación con lo que estaba sucediendo en otros puntos del orbe. Fue entonces que de una manera muy natural, el joven Richard Starkey, un joven enfermizo que apenas había aprendido a leer correctamente a los 9 años, conoció la música. Pero antes que el rock & roll y el skiffle, fue otro estilo foráneo el que lo cautivó, el country.

    Conocido también como Country & western y Americana, fue un género musical desarrollado en el corazón del sur agrario de los Estados Unidos, en plena era de la migración urbana e instalación como potencia global. La combinación de guitarras, violines y letras amargas sobre la pobreza y la vida rural tomó impulso. Más con el ascenso de figuras como Hank Williams, lo que permitió su expansión. Hacia los años 50 ya entraba en el circuito de la música comercial, empujado por la cercanía que tuvo con el rock & roll primitivo; de hecho, los primeros temas de gente como Elvis Presley o Carl Perkins, se emitieron en radios de country.

    Fue en ese punto donde las melodías de Williams y otros próceres, llegaron hasta el joven Starkey, antes de adoptar el nombre Ringo Starr con el que alcanzaría la fama. “Primero me acerqué a la música country y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba intentando coleccionar discos”, recordó en charla con NME. “El pop estaba en pleno auge, pero había muy poco pop en Inglaterra. Gracias a que Gibraltar o algún otro lugar tenía la antena más grande del mundo, los domingos a las cuatro de la tarde ponían el programa de Alan Freed en la BBC”.

    Ringo Starr

    Que en el Liverpool de entonces sonara música country no era casualidad. Era uno de los estilos más populares de la zona. Así lo asegura el autor inglés David Bedford, especialista en la historia de los Beatles con varios libros publicados (entre estos uno en conjunto con Hunter Davis, el primer biógrafo del grupo) y también investigador sobre la historia del estilo campirano en Reino Unido, la que desarrolló en su libro The Country of Liverpool: Nashville of The North (2020).

    “Cuando Ringo era simplemente Richy Starkey de The Dingle, estaba rodeado de diversos estilos musicales, especialmente música country -dice a Culto desde Inglaterra-. Liverpool se hizo conocida como la Nashville del Norte por tener la escena country & western más grande del Reino Unido. El primer grupo country local se formó en 1947, y había muchos músicos country que tocaban en los pubs locales. Cuando Richy iba al cine, solía ver películas de vaqueros, con sus vaqueros cantantes, como Roy Rogers. También, como todos los chicos de la zona, escuchaba Radio Luxemburgo y a gente como Frankie Laine”.

    Como lo recuerda el mismo Ringo esa música llegó al “Nashville del norte” gracias a la marina mercante y sonaba incluso en las fiestas juveniles. “Siempre me encantó la música country & western”, comentó en The Beatles Anthology. “Mucho de eso lo escuché por los chicos de la marina. Iba a fiestas y ponían a Hank Williams, Hank Snow y todos esos artistas country. Todavía me encanta la música country”.

    Ya establecido como baterista de The Beatles, Ringo fue el que empujó por incluir ese sonido en el canon del grupo. Alguna vez Paul McCartney reconoció que Starr fue “el primero de los Beatles que realmente nos introdujo en la música country”. Lo hizo en 1965. Para el álbum Help! Ringo iba a cantar una canción llamada If you’ve got trouble, pero finalmente se descartó al ser considerada floja (está en The Beatles Anthology 2). Allí apareció Act Naturally, un tema popularizado por Buck Owens y que años atrás había encabezado la lista de sencillos country de Billboard. “Canté Act Naturally en Help!. La encontré en un disco de Buck Owens y dije: ‘Esta es la que voy a hacer’, y dijeron ‘OK’. Estábamos escuchando todo tipo de cosas”, recordó el baterista años después en The Beatles Anthology.

    Lo cierto es que Lennon y McCartney seguían con atención las listas de éxitos y así sumaron a su repertorio canciones de sonoridad rockabilly y country & western, como Honey don’t, (que cantaba Ringo), I’ve just seen a face, entre otras. Incluso, What goes on? (de Lennon, pero cantada por Ringo), incluida en el excelente Rubber Soul (1965) bien puede considerarse otra incursión Beatle en ese lenguaje.

    RIngo Starr en 1969. Alamy Stock Photo

    En 1968, Ringo publicó su primera canción como compositor acreditado en The Beatles; la marchosa Don’t pass me by, incluida en el Álbum Blanco. La canción fue trabajada en un arreglo de country, e incluso se contrató a un violinista, Jack Fallon, a quien se le pidió que tocara un solo en ese estilo. Dos años después, tras la separación de los Fab Four, lanzó Beaucoups of Blues (1970) un disco en que derechamente exploró un repertorio country junto a la leyenda del pedal steel, Peter Drake, quien había trabajado con Bob Dylan en Nashville Skyline (1969), y a quien conoció cuando lo fue a buscar en automóvil para las sesiones del disco All Things Must Pass de George Harrison.

    Beaucoups of Blues es probablemente uno de los mejores álbumes menos conocidos -explica David Bedford-. Fue la continuación de Sentimental Journey, un álbum de clásicos que le gustaban a su madre. Con este segundo álbum, Beaucoups of Blues se adentró en el country & western puro de Nashville, y es un disco realmente bueno. Se nota que este es su género favorito, y las canciones están hechas a medida para su voz. Es country de raíces al más puro estilo clásico”.

    Solo muchos años después, Ringo volvió a su amor por el country. En 2025 sorprendió con Look Up, un álbum en que colaboró con el productor musical Joseph “T-Borne” Burnett (quien fuera guitarrista de Dylan en la famosa gira Rolling Thunder Revue) y tuvo una positiva recepción de la crítica. “El sonido de Ringo siendo él mismo, la estrella de rock menos desencantada del universo, que es exactamente lo que queremos de este sabio anciano”, escribió Rolling Stone.

    Y si hay una norma no escrita de la industria musical, es que una fórmula exitosa se repite. Por ello, poco más de un año después, Ringo vuelve a publicar un álbum country. Acaba de lanzarse este viernes 24 de abril con el título de Long Long Road. Un disco que tiene una mirada algo nostálgica; en el sencillo Choose Love, canta una línea con una evidente referencia Beatle. “El largo y sinuoso camino es más que una canción”. Ese concepto es el que de alguna manera resume el relato del disco. “Es como mi vida: dejar Liverpool, vivir en Londres, llegar a Nueva York, venir a Los Ángeles. Por eso quiero llamarlo Long Long Road”, contó a Rolling Stone.

    En esa misma entrevista, Burnett reconoce que el trabajo para Look Up fluyó tan bien, que simplemente continuaron escribiendo canciones. De allí a que se pudo parar tan rápidamente un nuevo disco. “Es una de las voces más reconocibles del mundo, así que su voz está en tu cabeza con cada palabra que escribes. Se vuelve muy fácil. Es como una guía que puedes seguir, un camino que te marca”. Y como no quisieron que el trabajo fuese solo un ejercicio de nostalgia, sumaron algunas voces invitadas, como la cantante Molly Tuttle, además de las estrellas Sheryl Crow y Anne Clark, conocida como St. Vincent.

    A sus 85 años, Ringo Starr parece rejuvenecido por el efecto vivificante del country y la recepción que ha logrado con sus incursiones en el género. “Con Look Up, y ahora con Long Long Road, Ringo no solo se une al compositor y productor ganador del premio Grammy “T Bone” Burnett, sino que ha reunido a una gran banda de country, y juntos han creado un álbum de country moderno, nuevamente hecho a la perfección para su voz, con ese sonido que es una mezcla entre country y rock ‘n’ roll”, apunta David Bedford.

    Un detalle llamativo es que Long Long Road fue publicado con casi un mes de diferencia respecto a The Boys of Dungeon Lane, el próximo álbum de Paul McCartney, que estará disponible desde el próximo 29 de mayo. Una coincidencia llamativa, marcando un otoño Beatle. Pero desde su lado, Bedford prefiere ser más cauto. “Creo que, tras las discusiones que surgieron con la separación de los Beatles en abril de 1970 entre Paul McCartney y los demás sobre quién lanzaría primero su álbum, Ringo logró publicar Sentimental Journey rápidamente en marzo de 1970, antes de que McCartney lanzara el suyo en abril del mismo año. Afortunadamente, hoy en día colaboran sin problemas y no tienen conflictos con las fechas de lanzamiento”.

    Coincidencias más o coincidencias menos en las fechas de publicación, lo cierto es que tanto Ringo como McCartney están viviendo una fase final de sus carreras. Ambos ya octogenarios, enfrentan la posibilidad de que cada nuevo lanzamiento pueda ser el último y la salida a la carretera será cada vez más compleja. Pero David Bedford prefiere ser optimista. “Creo que este disco demuestra que [Ringo] sigue disfrutando muchísimo tocando y grabando música, y que su voz y energía están en plena forma. No creo que ni él ni Paul McCartney sepan lo que significa la palabra «jubilación», ¡y eso es una buena noticia para nosotros!”.

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