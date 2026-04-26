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    “No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”: Kast descarta recortes en alimentación escolar

    El Mandatario y el subsecretario de Hacienda buscaron bajar la tensión tras la difusión de una circular que sugiere rediseñar o descontinuar programas, en un escenario de estrechez fiscal y presión política desde la oposición.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Rocío Latorre
    Foto: Rocío Latorre

    En medio de la creciente controversia por eventuales recortes en el presupuesto de Educación, el Presidente José Antonio Kast salió al paso de las críticas y aseguró que su gobierno no tiene intención de afectar el Programa de Alimentación Escolar, apuntando a desinformación en torno a las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda.

    Las declaraciones se dieron en el marco de la actividad ciudadana “Presidente Presente”, realizada en Concepción, donde participaron los ministros de Segpres, José García, y de Seguridad, Trinidad Steinert, entre otras autoridades.

    Foto: Rocío Latorre

    En la ocasión, el Mandatario abordó directamente el tema que ha tensionado el debate político en los últimos días.

    “Ha aparecido en estos días todo el tema del recorte, de los decretos, de los oficios. Salió el tema de la Junaeb, por ejemplo. (...) Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”, afirmó.

    Kast explicó que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de corregir problemas de gestión en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), asegurando que se aplicaron medidas excepcionales para realizar cambios en su dirección.

    Había que hacer un cambio radical en Junaeb. Eso no pasa por cortar la alimentación de los niños, pasa por ordenar la gestión y en eso ha tenido un rol fundamental Hacienda”, enfatizó.

    En la misma línea, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, reforzó el mensaje del Ejecutivo y llamó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, acusando la circulación de información falsa.

    “Lo que apareció ayer a través de las redes sociales es una mentira tras otra (...) en ningún caso se va a cortar la alimentación de nuestros niños”, sostuvo.

    Rodríguez explicó que el documento que generó la polémica corresponde a una circular habitual dentro del ciclo presupuestario, en la que la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social analizan el desempeño de los programas públicos.

    Es el puntapié inicial para iniciar una conversación entre Hacienda y los otros ministerios”, indicó, agregando que el proceso culmina con la presentación de la Ley de Presupuestos en septiembre.

    Cabe recordar que el origen de la controversia se remonta a un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras, en el que se instruye elaborar el anteproyecto de Presupuesto 2027 bajo un escenario de “estrechez fiscal”. En ese contexto, se plantea la posibilidad de descontinuar programas y aplicar ajustes de hasta un 15% en otros, incluyendo iniciativas del Ministerio de Educación.

    Entre los programas que aparecen en evaluación figura el Programa de Alimentación Escolar, junto a otros como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el PACE y diversas becas.

    La sola mención de estas iniciativas generó una fuerte reacción desde la oposición, que acusó al gobierno de poner en riesgo políticas clave para los sectores más vulnerables.

    Desde el oficialismo, sin embargo, insistieron en que se trata de un “proceso técnico” y que no implica decisiones definitivas.

    Más sobre:Presidente KastPrograma de Alimentación EscolarJunaebRecortesHaciendaEducaciónJuan Pablo RodríguezNacional

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